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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Верона
0:0
Первый тайм: 4'
Специя
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 127
Верона 68.5% (87)
X 20.5% (26)
Специя 11% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Специя
3.40
3.74
4.04
Все Коэффициенты
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
7
Верди
Симоне
11
Ласанья
Кевин
19
Джурич
Милан
II
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
27
Амьен-Аду
Кельвен
2
Хольм
Эмиль
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
8
Экдаль
Альбин
29
Кальдара
Маттиа
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Верона
3-4-2-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Верона
Специя

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:4
СB
0:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.14
Анри Тома 2 0.14
Депаоли Фабио 1 0.07
Ласанья Кевин 1 0.07
Гюнтер Корай 1 0.07
Чеккерини Федерико 1 0.07
Давидович Павел 1 0.07
Каллон Яя 1 0.07
Фараони Марко 0 0
Лазович Дарко 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 5 (1) 0.36
Бастони Симоне 2 0.14
Реца Аркадиуш 1 0.07
Хольм Эмиль 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Велозу Мигель 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Давидович Павел 2 1
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Джурич Милан II 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 4 0
Нзола М'Бала 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Хольм Эмиль 3 0
Кальдара Маттиа 2 0
Амьен-Аду Кельвен 2 0
Ампаду Этан 2 0
Кивёр Якуб 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Агудело Кевин 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0

Результаты матчей

Верона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
1
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Специя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

2
8
Верона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Специя
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
33%
5
33%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
5
56%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
5
42%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
30%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
4%
7
26%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
9
33%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1
Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1
Специя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0
Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2

Результаты матчей

Верона
Специя

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Верона
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Интер Милан Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
5. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
6. Аталанта Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7. Рома 0:0 Заявка 15 8 3 4 17 - 13 27
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино 0:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 16 21
10. Болонья Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
12. Салернитана 0:0 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
13. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
14. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
16. Монца 0:0 Заявка 15 4 2 9 13 - 22 14
17. Специя 0:0 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Верона 0:0 Заявка 15 1 3 11 11 - 27 6
20. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Болонья Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Аталанта Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Торино 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
11. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
12. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13. Салернитана 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
14. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 4 10
15. Монца 0:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
16. Специя 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9. Торино 0:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Салернитана 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
13. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14. Сассуоло Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя 0:0 Заявка 8 0 1 7 1 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Давидович Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Специя
  • 3'
    Агудело Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Верона начинает контратаку
  • 3'
    Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Бастони Симоне
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Верона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Верона 68.5% (87)
X 20.5% (26)
Специя 11% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Специя
3.40
3.74
4.04
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Где смотреть матч Верона 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:0 Специя

Исход игры
Верона
67.7% (84)
Ничья
21% (26)
Специя
11.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
55.17% (64)
Нет
44.83% (52)
Популярный счёт
1:0 Верона
32.3% (40)
2:1 Верона
25.8% (32)
1:1 Ничья
18.5% (23)
0:1 Специя
5.6% (7)
1:2 Специя
5.6% (7)
2:0 Верона
4% (5)
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Верона
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