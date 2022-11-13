Тур: 15. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Мареска Фабио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боккетти Сальваторе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Специя
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
64
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.14
|Анри Тома
|2
|0.14
|Депаоли Фабио
|1
|0.07
|Ласанья Кевин
|1
|0.07
|Гюнтер Корай
|1
|0.07
|Чеккерини Федерико
|1
|0.07
|Давидович Павел
|1
|0.07
|Каллон Яя
|1
|0.07
|Фараони Марко
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|5 (1)
|0.36
|Бастони Симоне
|2
|0.14
|Реца Аркадиуш
|1
|0.07
|Хольм Эмиль
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|1
|Хиен Исак
|5
|0
|Велозу Мигель
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Давидович Павел
|2
|1
|Фараони Марко
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|1
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|1
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Бастони Симоне
|4
|0
|Нзола М'Бала
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Кивёр Якуб
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Агудело Кевин
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Результаты матчей
Верона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
1
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Специя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
2
8
Верона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Специя
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
5
56%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
5
42%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
30%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
4%
7
26%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
9
33%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1
Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1
Специя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0
Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2
Результаты матчей
Верона
Специя
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Верона
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Рома
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Удинезе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 16
|21
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|12.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|13.
|Эмполи
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|16.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 22
|14
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|11 - 27
|6
|20.
|Сампдория
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|12.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 4
|10
|15.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|1 - 15
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (1)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Верона 0:0 Специя
Исход игры
Верона
67.7% (84)
Ничья
21% (26)
Специя
11.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
55.17% (64)
Нет
44.83% (52)
Популярный счёт
1:0 Верона
32.3% (40)
2:1 Верона
25.8% (32)
1:1 Ничья
18.5% (23)
0:1 Специя
5.6% (7)
1:2 Специя
5.6% (7)
2:0 Верона
4% (5)
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