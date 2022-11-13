Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Удар от ворот произведет Верона

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Josh Doig выиграл воздушное противоборство у Хольм Эмиль

85' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Терраччано Филиппо нанес удар головой, но Йерун Зут спокойно отбил мяч.

83' Тамез Адриен из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновлен

79' Ампаду Этан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Тамез Адриен получил желтую карточку от судьи

76' Удар от ворот произведет Специя

76' Оооо... вот это был удар! Чеккерини Федерико должен был забить с этой позиции.

76' Чеккерини Федерико из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

76' Велозу Мигель из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Верде Даниэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Верде Даниэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Бурабия Мехди пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

73' Josh Doig выиграл воздушное противоборство у Хольм Эмиль

73' Удар от ворот произведет Специя

73' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Josh Doig

69' Хольм Эмиль из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Хорошую попытку сделал Бастони Симоне . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Агудело Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Верде Даниэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Специя

60' Удар от ворот произведет Верона

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Хорошую попытку сделал Бастони Симоне . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Удар от ворот произведет Специя

57' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Оооо... вот это был удар! Ласанья Кевин должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Ласанья Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Джурич Милан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

53' Г О О О О Л - Нзола М'Бала забивает с левой ноги!

53' Гьяси Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Специя

52' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Велозу Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Ох, нехорошо это выглядит. Ампаду Этан получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Специя

46' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.