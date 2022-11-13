Тур: 13. Стадион: Апостолос Николаидис.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Панатинаикос
Атромитос
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
120%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
38 матчей
60.5%
23.7%
15.8%
23 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.5%
55.3%
5.2%
15 побед 21 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
26.3%
23.7%
19 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.42
1.11
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
0.74
0.47
Среднее время на гол
122
190
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.08
0.79
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
83
114
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.62
|Шпорар Андраж
|5 (2)
|0.38
|Паласиос Себастьян
|4
|0.31
|Вербич Беньямин
|1
|0.08
|Санчес Факундо
|1
|0.08
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.08
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.08
|Бернард Дуарте
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.31
|Робай Гаэтан
|2
|0.15
|Marios Tzavidas
|2
|0.15
|Кечрида Вайди
|1
|0.08
|Муньис Хуан
|1
|0.08
|Ротариу Дорин
|1
|0.08
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.08
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.08
|Georgios Tzovaras
|1
|0.08
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|4
|0
|Хуанкар
|3
|0
|Гнезда-Черин Адам
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бернард Дуарте
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Хациисаяс Димитриос
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Кечрида Вайди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Панатинаикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Атромитос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
11
8
Панатинаикос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
1
5%
2
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0
Атромитос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2
Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2
Результаты матчей
Панатинаикос
Атромитос
Точный счет
1:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
48
210
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|11
|2
|0
|22 - 4
|35
|2.
|АЕК
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Волос
|12
|7
|3
|2
|21 - 16
|24
|4.
|Олимпиакос
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|5.
|ПАОК
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Арис Салоники
|3:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|7.
|Атромитос
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|8.
|Панетоликос
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|0:3
|13
|2
|3
|8
|12 - 27
|9
|12.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|13.
|Ионикос
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|8
|6
|2
|0
|10 - 2
|20
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|Атромитос
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|ПАС Янина
|0:3
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|3:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|Атромитос
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|10.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|0:3
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5