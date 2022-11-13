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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 29'
Атромитос
0'
27' Желтая карточка
Бернард Дуарте

Ход матча

27'
Бернард Дуарте
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Атромитос
4.65
5.00
11.00
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
77
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
24
Мавроматис
Теофанис
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
10
Ротариу
Дорин
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
14
Муньис
Хуан
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
Панатинаикос
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Атромитос

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

120%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

38 матчей

60.5%
23.7%
15.8%
23 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.5%
55.3%
5.2%
15 побед 21 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
26.3%
23.7%
19 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.42
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

0.74
0.47

Среднее время на гол

122
190

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.08
0.79

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

83
114

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.62
Шпорар Андраж 5 (2) 0.38
Паласиос Себастьян 4 0.31
Вербич Беньямин 1 0.08
Санчес Факундо 1 0.08
Гнезда-Черин Адам 1 0.08
Иоаннидис Фотис 1 0.08
Бернард Дуарте 0 0
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.31
Робай Гаэтан 2 0.15
Marios Tzavidas 2 0.15
Кечрида Вайди 1 0.08
Муньис Хуан 1 0.08
Ротариу Дорин 1 0.08
Хациисаяс Димитриос 1 0.08
Фридйонссон Самуэль 1 0.08
Georgios Tzovaras 1 0.08
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Хуанкар 3 0
Гнезда-Черин Адам 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бернард Дуарте 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдер 5 0
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Хациисаяс Димитриос 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Кечрида Вайди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Панатинаикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Атромитос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

11
8
Панатинаикос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
1
5%
2
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0
Атромитос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2
Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2

Результаты матчей

Панатинаикос
Атромитос

Точный счет

1:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
4
8
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 13 11 2 0 22 - 4 35
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Волос 12 7 3 2 21 - 16 24
4. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
5. ПАОК 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Арис Салоники 3:0 13 6 3 4 19 - 11 21
7. Атромитос 0:0 13 4 4 5 14 - 13 16
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 0:3 13 2 3 8 12 - 27 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 8 6 2 0 10 - 2 20
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 3:0 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
7. Атромитос 0:0 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 0:3 6 2 2 2 8 - 12 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
5. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Арис Салоники 3:0 6 2 1 3 6 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Атромитос 0:0 6 1 1 4 6 - 8 4
10. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
11. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 0:3 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Бернард Дуарте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Атромитос
4.65
5.00
11.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 Атромитос онлайн

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Панатинаикос
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