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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Брайтон
1:0
Первый тайм: 3'
Астон Вилла

Ход матча

1'
Макаллистер Алексис
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15
Прогнозы 124
Брайтон 60.5% (75)
X 25% (31)
Астон Вилла 14.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Астон Вилла
5.25
3.84
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
13
Гросс
Паскаль
6
Колуилл
Леви
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
18
Уэлбек
Данни
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
41
Рамси
Джакоб
9
Ингс
Дэнни
10
Буэндия
Эмилиано
Брайтон
4-2-3-1
Астон Вилла
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Астон Вилла

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
Ч
1:1
Ч
1:1
К
3:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.54
Гросс Паскаль 5 0.38
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.31
Лаллана Адам 1 0.08
Митома Каору 1 0.08
Кайседо Мойсес 1 0.08
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйли Леон 3 0.21
Ингс Дэнни 3 (1) 0.21
Уоткинс Олли 2 0.14
Рамси Джакоб 2 0.14
Соарес Дуглас 1 0.07
Янг Эшли 1 0.07
Динь Люка 1 0.07
Буэндия Эмилиано 1 0.07

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Де Зерби Роберто 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 3 0
Макгинн Джон 3 0
Бэйли Леон 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Динь Люка 2 0
Мингс Тайрон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Камара Бубакар I 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
4
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Астон Вилла
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

12
13
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

7
14
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
3
43%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
13%
5
38%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
18%
6
35%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
4
18%
3
18%
76-90

Пропущено

17
18
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
24%
4
22%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Астон Вилла

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
7
1.5
3
11
4
9
2.5
2
12
2
11
3.5
1
13
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4. Тоттенхэм Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5. Брайтон 1:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
7. Ливерпуль Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
8. Челси Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12. Лестер Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
14. Лидс Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
15. Астон Вилла 0:1 Заявка 15 4 3 8 14 - 22 15
16. Эвертон Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17. Вест Хэм Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18. Ноттингем Форест Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19. Саутгемптон Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20. Вулверхэмптон Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. Брайтон 1:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
9. Астон Вилла 0:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
11. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15. Ноттингем Форест Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16. Вест Хэм Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8. Лестер Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Эвертон Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Саутгемптон Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Лидс Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла 0:1 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Лаллана Адам получил травму и заменен. Энсисо Хулио выходит на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: Брайтон: 85%, Астон Вилла: 15%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Лаллана Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Астон Вилла контролирует мяч.
  • 3'
    Астон Вилла контролирует мяч.
  • 2'
    Мартинес Эмилиано плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Макаллистер Алексис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 1'
    Макаллистер Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
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    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Брайтон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Брайтон 60.5% (75)
    X 25% (31)
    Астон Вилла 14.5% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Астон Вилла
    5.25
    3.84
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон 1:0 Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Брайтон
    60.5% (75)
    Ничья
    25% (31)
    Астон Вилла
    14.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    33.9% (42)
    1:1 Ничья
    20.2% (25)
    1:0 Брайтон
    13.7% (17)
    1:2 Астон Вилла
    6.5% (8)
    0:1 Астон Вилла
    4% (5)
    3:1 Брайтон
    4% (5)
    2:0 Брайтон
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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