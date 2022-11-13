Тур: 16. Стадион: Фалмер. Главный судья: Кавана Крис
1:0
Первый тайм: 3'
Ход матча
1'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
85 Владение мячом, % 15
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Тёрнс ЭдЗащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
21 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
20 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Астон Вилла
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.2
Среднее время на гол
150
75
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
69
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|7
|0.54
|Гросс Паскаль
|5
|0.38
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.31
|Лаллана Адам
|1
|0.08
|Митома Каору
|1
|0.08
|Кайседо Мойсес
|1
|0.08
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэйли Леон
|3
|0.21
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.21
|Уоткинс Олли
|2
|0.14
|Рамси Джакоб
|2
|0.14
|Соарес Дуглас
|1
|0.07
|Янг Эшли
|1
|0.07
|Динь Люка
|1
|0.07
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.07
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Мингс Тайрон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
4
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Астон Вилла
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
12
13
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Астон Вилла
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
7
14
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
3
43%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
13%
5
38%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
18%
6
35%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
4
18%
3
18%
76-90
Пропущено
17
18
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
24%
4
22%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
5
28%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0
Результаты матчей
Брайтон
Астон Вилла
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
34
24
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
67
311
49
212
211
113
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|29 - 11
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|5.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|15.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 22
|15
|16.
|Эвертон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Астон Вилла
Исход игры
Брайтон
60.5% (75)
Ничья
25% (31)
Астон Вилла
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
33.9% (42)
1:1 Ничья
20.2% (25)
1:0 Брайтон
13.7% (17)
1:2 Астон Вилла
6.5% (8)
0:1 Астон Вилла
4% (5)
3:1 Брайтон
4% (5)
2:0 Брайтон
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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