Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Оооо... вот это был удар! Колуилл Леви должен был забить с этой позиции.

89' Макаллистер Алексис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Брайтон

87' Янг Эшли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Тарик Лэмпти нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Троссар Леандро из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Янг Эшли получил желтую карточку от судьи

84' Безумный фол. Янг Эшли грубо играет против соперника. Пострадал Тарик Лэмпти

84' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Камерон Арчер

82' Рефери не любит споров - именно за это Роберто Де Дзерби сейчас получил желтую

82' Рефери не любит споров - именно за это Гросс Паскаль сейчас получил желтую

81' Тактическая замена. Эступиньян Первис уходит с поля и его заменяет Тарик Лэмпти

81' Мартинес Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Троссар Леандро пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

80' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Бэйли Леон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Судье надоело, что Кэш Мэтти тянет время и он наказал его горчичником

78' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Брайтон

77' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Марч Соломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

70' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Макаллистер Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Безумный фол. Кэш Мэтти грубо играет против соперника. Пострадал Мойсес Кайседо

62' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновлен

58' Буэндия Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Мойсес Кайседо получил желтую карточку от судьи

57' Безумный фол. Мойсес Кайседо грубо играет против соперника. Пострадал Буэндия Эмилиано

57' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Макаллистер Алексис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

54' Г О О О О Л - Ингс Дэнни забивает с левой ноги!

54' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' ШТАНГА! Пробил головой Буэндия Эмилиано прямо в каркас ворот!

54' Кэш Мэтти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Мойсес Кайседо ослабляет давление, выбив мяч.

53' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Брайтон

52' Конса Эзри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Мойсес Кайседо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля