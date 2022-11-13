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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Брайтон
1:2
Конец матча
Астон Вилла
0'
1:0
1' Гол
Макаллистер Алексис
1:1
20' Пенальти
Ингс Дэнни
26' Желтая карточка
Мингс Тайрон
1:2
54' Гол
Ингс Дэнни
57' Желтая карточка
Кайседо Мойсес
79' Желтая карточка
Кэш Мэтти
80' Желтая карточка
Бэйли Леон
82' Желтая карточка
Гросс Паскаль
82' Желтая карточка
Де Зерби Роберто
84' Желтая карточка
Янг Эшли
85' Желтая карточка
Камара Бубакар I
90' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
90' Желтая карточка
Макгинн Джон
90'+9

Ход матча

1'
Макаллистер Алексис
1:0
5'
Энсисо Хулио
Лаллана Адам
 
20'
1:1
Ингс Дэнни
26'
 
Мингс Тайрон
54'
1:2
Ингс Дэнни
(Соарес Дуглас)
57'
Кайседо Мойсес
 
59'
Ундав Дениз
Уэлбек Данни
 
59'
Вельтман Йоел
Энсисо Хулио
 
69'
 
Янг Эшли
Рамси Джакоб
74'
 
Бэйли Леон
Буэндия Эмилиано
79'
 
Кэш Мэтти
80'
 
Бэйли Леон
81'
Лемпти Тарик
Эступиньян Первис
 
82'
Гросс Паскаль
 
82'
Де Зерби Роберто
 
82'
 
Аугустинссон Людвиг
Динь Люка
83'
 
Арчер Камерон
Ингс Дэнни
83'
 
Дендонкер Леандер
Соарес Дуглас
84'
 
Янг Эшли
85'
 
Камара Бубакар I
90'
 
Мартинес Эмилиано
90'
 
Макгинн Джон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Брайтон 60.5% (78)
X 25.6% (33)
Астон Вилла 14% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
13
Гросс
Паскаль
6
Колуилл
Леви
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
18
Уэлбек
Данни
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
9
Ингс
Дэнни
10
Буэндия
Эмилиано
Брайтон
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Брайтон
Астон Вилла

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
Ч
1:1
Ч
1:1
К
3:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.5
Гросс Паскаль 5 0.36
Макаллистер Алексис 5 (3) 0.36
Лаллана Адам 1 0.07
Митома Каору 1 0.07
Кайседо Мойсес 1 0.07
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 5 (2) 0.33
Бэйли Леон 3 0.2
Уоткинс Олли 2 0.13
Рамси Джакоб 2 0.13
Соарес Дуглас 1 0.07
Янг Эшли 1 0.07
Динь Люка 1 0.07
Буэндия Эмилиано 1 0.07

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Кайседо Мойсес 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Мингс Тайрон 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Коутиньо Филиппе 2 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Уоткинс Олли 1 0

Результаты матчей

Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
4
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Астон Вилла
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

12
13
Брайтон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Астон Вилла
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
15
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
33%
4
27%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
13%
5
38%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
5
22%
6
32%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Пропущено

19
19
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
21%
5
26%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Астон Вилла

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
1
7
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
4
11
4
10
2.5
2
13
2
12
3.5
1
14
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4. Тоттенхэм Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 2 4 19 - 19 26
6. Ливерпуль Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7. Брайтон Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8. Челси Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9. Фулхэм 0:1 Заявка 15 5 4 6 23 - 25 19
10. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13. Лестер Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15. Лидс Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16. Эвертон Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17. Вест Хэм Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18. Ноттингем Форест Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19. Саутгемптон Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20. Вулверхэмптон Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм 0:1 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15. Ноттингем Форест Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16. Вест Хэм Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 8 4 1 3 10 - 15 13
3. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Челси Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8. Лестер Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9. Фулхэм 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Эвертон Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Саутгемптон Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16. Астон Вилла Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18. Лидс Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Астон Вилла
    • 92'
      Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Дендонкер Леандер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Кэш Мэтти из команды Астон Вилла перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 90'
      Аугустинссон Людвиг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Брайтон 60.5% (78)
    X 25.6% (33)
    Астон Вилла 14% (18)
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    Прогнозы на матч Брайтон 1:2 Астон Вилла

    Исход игры
    Брайтон
    60.5% (78)
    Ничья
    25.6% (33)
    Астон Вилла
    14% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (62)
    Меньше
    48.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (88)
    Нет
    26.67% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    32.6% (42)
    1:1 Ничья
    20.2% (26)
    1:0 Брайтон
    14.7% (19)
    1:2 Астон Вилла
    6.2% (8)
    0:1 Астон Вилла
    3.9% (5)
    2:0 Брайтон
    3.9% (5)
    3:1 Брайтон
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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