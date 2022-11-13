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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Рома
0:0
Первый тайм: 3'
Торино
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 127
Рома 88.2% (112)
X 8.7% (11)
Торино 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Торино
3.35
5.20
5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
59
Залевски
Никола
4
Кристанте
Бриан
20
Камара
Мохамед
III
62
Вольпато
Кристиан
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
6
Зима
Давид
4
Буонджорно
Алессандро
19
Лазаро
Валентино
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
Рома
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Торино

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

66.7%
14.8%
18.5%
18 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

2.57
1.31

Среднее время на гол

35
68

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

51
31

Голов в среднем за матч

1.89
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.36
Абрахам Тэмми 3 0.21
Смоллинг Крис 3 0.21
Пеллегрини Лоренцо 1 (1) 0.07
Вольпато Кристиан 1 0.07
Эль-Шаарави Стефан 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Дзаньоло Николо 1 0.07
Ибаньес Рожер 1 0.07
Матич Неманья 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Манчини Джанлука 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 4 0.29
Миранчук Алексей 2 0.14
Санабрия Антонио 2 0.14
Радоньич Неманья 2 0.14
Лукич Саша 2 (1) 0.14
Джиджи Коффи 1 0.07
Эйна Ола 1 0.07
Пеллегри Пьетро 1 0.07
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Жозе Моуринью 2 1
Смоллинг Крис 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Ибаньес Рожер 3 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Дибала Пауло 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван 2 2
Линетти Кароль 5 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
3
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

11
6
Рома
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Торино
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
4
24%
5
33%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3
ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1
Торино
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2
Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0

Результаты матчей

Рома
Торино

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Рома
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Интер Милан Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
5. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
6. Аталанта Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7. Рома 0:0 Заявка 15 8 3 4 17 - 13 27
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино 0:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 16 21
10. Болонья Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
12. Салернитана 0:0 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
13. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
14. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
16. Монца 0:0 Заявка 15 4 2 9 13 - 22 14
17. Специя 0:0 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Верона 0:0 Заявка 15 1 3 11 11 - 27 6
20. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Болонья Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Аталанта Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Торино 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
11. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
12. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13. Салернитана 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
14. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 4 10
15. Монца 0:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
16. Специя 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9. Торино 0:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Салернитана 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
13. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14. Сассуоло Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя 0:0 Заявка 8 0 1 7 1 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    У "Ромы" сегодня ест шанс подняться в шестерку и вытеснить оттуда "Аталанту", которая чуть раньше проиграла дома "Интеру". "Торино" же в случае успеха сократит отставание от римлян до трех очков.
  • 3'
    Разведку проводят команды на первых минутах, не удается ни "Роме", ни "Торино" доставить мяч в штрафную площадь соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 5'
    Смоллинг Крис выиграл воздушное противоборство у Санабрия Антонио.
  • 5'
    Контроль мяча: Рома: 57%, Торино: 43%.
  • 4'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Вольпато Кристиан выиграл воздушное противоборство у Линетти Кароль.
  • 4'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Торино контролирует мяч.
  • 2'
    Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Рома контролирует мяч.
  • 1'
    Манчини Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Торино начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Рома 0:0 Торино

Исход игры
Рома
88.2% (112)
Ничья
8.7% (11)
Торино
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.25% (74)
Меньше
36.75% (43)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
2:1 Рома
49.6% (63)
1:0 Рома
15.7% (20)
2:0 Рома
12.6% (16)
1:1 Ничья
5.5% (7)
3:1 Рома
3.1% (4)
1:2 Торино
2.4% (3)
3:2 Рома
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Рома
Торино
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