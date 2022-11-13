Тур: 14. Стадион: Кадир Хас.
1:2
Второй тайм: 80'
0'
1:0
8' ГолХоссейни Маджид
1:1
9' ГолКальво Франсиско
20' Желтая карточкаБашсан Эмрах
1:2
22' ПенальтиДиуф Маме Бирам
37' Желтая карточкаГавранович Марио
58' Желтая карточкаПаш Бруно
66' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
68' Желтая карточкаХауберт Гильерме
Ход матча
8'
1:0
9'
20'
22'
1:2
37'
58'
66'
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
25
Баязит
Билал
38
Булут
Онур
17
Башсан
Эмрах
10
Кеман
Оливье
27
Тиам
Маме
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
80
Паш
Бруно
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
-
38 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Кайсериспор
Коньяспор
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.15
0.42
Среднее время на гол
78
216
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1
1.31
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.08
0.88
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
83
102
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гавранович Марио
|5 (1)
|0.36
|Кардозу Мигел
|4
|0.29
|Булут Онур
|2
|0.14
|Тиам Маме
|2
|0.14
|Менса Бернард
|2 (2)
|0.14
|Дживелек Рамазан
|2
|0.14
|Кеман Оливье
|1
|0.07
|Хоссейни Маджид
|1
|0.07
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.07
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Кампаньяро Густаво
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|4 (1)
|0.29
|Демир Мухаммет
|4 (1)
|0.29
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.14
|Кальво Франсиско
|2
|0.14
|Цекици Эндри
|2
|0.14
|Паш Бруно
|1
|0.07
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Мигел
|4
|0
|Хоссейни Маджид
|3
|0
|Карими Али II
|1
|1
|Гавранович Марио
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Менса Бернард
|2
|0
|Коловециос Димитрис
|2
|0
|Парлак Илхан
|1
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Саздаджи Гекхан
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|5
|1
|Кальво Франсиско
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Икпеазу Уче
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
6
Кайсериспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
4
Кайсериспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
5
63%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
38%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайсериспор - Сивас Беледьеспор 1:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Касымпаша - Кайсериспор 0:1
Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Бешикташ - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Малатьяспор 3:0 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2
Коньяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Коньяспор
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
211
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|2.
|Галатасарай
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|Коньяспор
|2:1
|14
|6
|6
|2
|16 - 9
|24
|4.
|Адана Демирспор
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|6.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|7.
|Кайсериспор
|1:2
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|8.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|9.
|Аланьяспор
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|Газиантеп
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|11.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|12.
|Гиресунспор
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|13.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|14.
|Хатайспор
|1:0
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|3
|4
|6
|24 - 27
|13
|16.
|Анкарагюджю
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|17.
|Сивасспор
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|18.
|Истанбулспор
|0:1
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|19.
|Умраниеспор
|13
|1
|4
|8
|15 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|8
|6
|1
|1
|22 - 11
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|1:2
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Коньяспор
|2:1
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|13.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Хатайспор
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|15.
|Сивасспор
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|16.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|2.
|Коньяспор
|2:1
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|Адана Демирспор
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|4.
|Трабзонспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|6.
|Кайсериспор
|1:2
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Газиантеп
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Истанбулспор
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Хатайспор
|1:0
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Умраниеспор
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|19.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5