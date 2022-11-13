Тур: 14. Стадион: Кадир Хас.
1:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолХоссейни Маджид
1:1
9' ГолКальво Франсиско
20' Желтая карточкаБашсан Эмрах
1:2
22' ПенальтиДиуф Маме Бирам
37' Желтая карточкаГавранович Марио
58' Желтая карточкаПаш Бруно
66' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
68' Желтая карточкаХауберт Гильерме
89' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
90' Желтая карточкаХоссейни Маджид
90' Желтая карточкаАмилтон Минервино
90'+8
Ход матча
8'
1:0
9'
20'
22'
1:2
37'
58'
66'
68'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
25
Баязит
Билал
38
Булут
Онур
17
Башсан
Эмрах
10
Кеман
Оливье
27
Тиам
Маме
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
80
Паш
Бруно
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
-
38 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Кайсериспор
Коньяспор
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.15
0.42
Среднее время на гол
78
216
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1
1.31
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.08
0.88
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
83
102
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гавранович Марио
|5 (1)
|0.36
|Кардозу Мигел
|4
|0.29
|Булут Онур
|2
|0.14
|Тиам Маме
|2
|0.14
|Менса Бернард
|2 (2)
|0.14
|Дживелек Рамазан
|2
|0.14
|Кеман Оливье
|1
|0.07
|Хоссейни Маджид
|1
|0.07
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.07
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Кампаньяро Густаво
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|4 (1)
|0.29
|Демир Мухаммет
|4 (1)
|0.29
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.14
|Кальво Франсиско
|2
|0.14
|Цекици Эндри
|2
|0.14
|Паш Бруно
|1
|0.07
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоссейни Маджид
|4
|0
|Кардозу Мигел
|4
|0
|Карими Али II
|1
|1
|Гавранович Марио
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Менса Бернард
|2
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|0
|Коловециос Димитрис
|2
|0
|Парлак Илхан
|1
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|5
|1
|Кальво Франсиско
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Икпеазу Уче
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
6
Кайсериспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
4
Кайсериспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
13
10
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
18%
2
17%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
3
43%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
5
63%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
15%
2
13%
1-15
4
20%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
33%
3
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кайсериспор - Сивас Беледьеспор 1:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Касымпаша - Кайсериспор 0:1
Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Бешикташ - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Малатьяспор 3:0 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2
Коньяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Коньяспор
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
35
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
311
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|2.
|Галатасарай
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|Коньяспор
|14
|6
|6
|2
|16 - 9
|24
|4.
|Адана Демирспор
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|6.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|7.
|Кайсериспор
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|8.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|9.
|Аланьяспор
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|Газиантеп
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|11.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|12.
|Гиресунспор
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|13.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|14.
|Хатайспор
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|3
|4
|6
|24 - 27
|13
|16.
|Анкарагюджю
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|17.
|Сивасспор
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|18.
|Истанбулспор
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|19.
|Умраниеспор
|13
|1
|4
|8
|15 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|8
|6
|1
|1
|22 - 11
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|13.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|15.
|Сивасспор
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|16.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|2.
|Коньяспор
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|Адана Демирспор
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|4.
|Трабзонспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Газиантеп
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Хатайспор
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Умраниеспор
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|19.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5