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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Керала Бластерс
3:1
Второй тайм: 84'
Гоа
0'
27' Желтая карточка
Лешкович Марко
1:0
42' Гол
Луна Адриан
45' Желтая карточка
Anwar Ali
2:0
45' Пенальти
Диамантакос Димитрис
50' Желтая карточка
Sandeep Singh
3:0
52' Гол
Калюжный Иван
3:1
67' Гол
Noah Sadaoui
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
3
Sandeep
Singh
4
Хормипам
Руива
55
Лешкович
Марко
22
Кумар
Нишу
17
Rahul
Praveen
25
Jeakson
Singh
77
Калюжный
Иван
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
9
Диамантакос
Димитрис
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
27
Aibanbha
Dohling
4
Anwar
Ali
21
Saviour
Gama
14
Ayush
Chhetri
23
Бедия
Эду
7
Noah
Sadaoui
10
Фернандес
Брэндон
34
Гуаррочена
Икер
99
Васкес
Альваро
Керала Бластерс
Гоа

История личных встреч

Керала Бластерс
Гоа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

СИ
4:4
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
3:2
СИ
2:2
СИ
3:0
СИ
1:3
СИ
1:2
СИ
5:2
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
1:5
СИ
2:1
СИ
3:0
СИ
1:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.19
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

41
51

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калюжный Иван 4 0.67
Самад Сахал 2 0.33
Луна Адриан 2 0.33
Диамантакос Димитрис 2 (1) 0.33
Rahul Praveen 1 0.17
Кхабра Харманджот 1 0.17
Sandeep Singh 0 0
Khangembam Bidyashagar Singh 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 3 0.6
Бедия Эду 1 0.2
Фернандес Брэндон 1 0.2
Гуаррочена Икер 1 0.2
Redeem Tlang 1 0.2
Brison Fernandes 1 0.2
Васкес Альваро 0 0
Saviour Gama 0 0
Makan Winkle Chote 0 0

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 2 0
Лешкович Марко 1 0
Кхабра Харманджот 1 0
Victor Mongil 1 0
Кумар Нишу 1 0
Sandeep Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Керала Бластерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
43%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5
Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2
Гоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1

Результаты матчей

Керала Бластерс
Гоа

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. Мумбаи Сити 6 3 3 0 16 - 8 12
3. АТК 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Керала Бластерс 3:1 6 3 0 3 12 - 11 9
5. Гоа 1:3 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ченнаин 5 2 1 2 6 - 10 7
8. Ист Бенгал 6 2 0 4 6 - 9 6
9. Бенгалуру 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Джамшедпур 5 1 1 3 4 - 8 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Керала Бластерс 3:1 4 2 0 2 8 - 9 6
5. Мумбаи Сити 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Гоа 1:3 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Ченнаин 3 0 1 2 3 - 9 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Гоа 1:3 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
6. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
7. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Керала Бластерс 3:1 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Гоа Noah Sadaoui 3 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 3
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
  • Желтая карточка
    50'
    Sandeep Singh получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Керала Бластерс
    Ничья
    Гоа
    2.65
    3.46
    53.00
    Все Коэффициенты
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