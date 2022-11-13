Тур: 1.
3:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаЛешкович Марко
1:0
42' ГолЛуна Адриан
45' Желтая карточкаAnwar Ali
2:0
45' ПенальтиДиамантакос Димитрис
50' Желтая карточкаSandeep Singh
3:0
52' ГолКалюжный Иван
3:1
67' ГолNoah Sadaoui
90'+7
Ход матча
27'
42'
1:0
45'
45'
50'
52'
67'
22
Кумар
Нишу
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
21
Saviour
Gama
23
Бедия
Эду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
20 Луна АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Saviour GamaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
История личных встреч
Керала Бластерс
Гоа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
2.19
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
41
51
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калюжный Иван
|4
|0.67
|Самад Сахал
|2
|0.33
|Луна Адриан
|2
|0.33
|Диамантакос Димитрис
|2 (1)
|0.33
|Rahul Praveen
|1
|0.17
|Кхабра Харманджот
|1
|0.17
|Sandeep Singh
|0
|0
|Khangembam Bidyashagar Singh
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|3
|0.6
|Бедия Эду
|1
|0.2
|Фернандес Брэндон
|1
|0.2
|Гуаррочена Икер
|1
|0.2
|Redeem Tlang
|1
|0.2
|Brison Fernandes
|1
|0.2
|Васкес Альваро
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Makan Winkle Chote
|0
|0
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|2
|0
|Лешкович Марко
|1
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Victor Mongil
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Sandeep Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
1
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Керала Бластерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
42%
3
38%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5
Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2
Гоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1
Результаты матчей
Керала Бластерс
Гоа
Точный счет
3:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
32
33
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Мумбаи Сити
|6
|3
|3
|0
|16 - 8
|12
|3.
|АТК
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Керала Бластерс
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|5.
|Гоа
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Дели Динамос
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ченнаин
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|8.
|Ист Бенгал
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Джамшедпур
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|5.
|Мумбаи Сити
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Ченнаин
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|АТК
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|7.
|Дели Динамос
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Бенгалуру
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|3 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|3
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|2 (4)
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2