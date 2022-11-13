Тур: 15. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Гиуа Антонио
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
4
Марлон
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
33
Сепе
Луиджи
29
Диа
Булайе
11
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Салернитана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.14
|Колпани Андреа
|2
|0.14
|Аугусто Карлос
|2
|0.14
|Пессина Маттео
|1
|0.07
|Капрари Джанлука
|1
|0.07
|Петанья Андреа
|1 (1)
|0.07
|Мари Пабло
|1
|0.07
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.07
|Мота Дани
|1
|0.07
|Раноккья Филиппо
|1
|0.07
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|6
|0.43
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.21
|Маццокки Паскуале
|2
|0.14
|Кандрева Антонио
|2
|0.14
|Де Вильена Тонни
|1
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.07
|Кулибали Лассана
|1
|0.07
|Ботхейм Эрик
|1
|0.07
|Фасио Федерико
|1
|0.07
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|4
|0
|Ровелла Николо
|2
|1
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Марлон
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Донати Джулио
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Результаты матчей
Монца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
4
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
4
11
Монца
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Салернитана
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
6
43%
2
11%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
4
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1
Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0
Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0
Результаты матчей
Монца
Салернитана
Точный счет
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Монца
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
68
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Рома
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Удинезе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 16
|21
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|12.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|13.
|Эмполи
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|16.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 22
|14
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|11 - 27
|6
|20.
|Сампдория
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|12.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 4
|10
|15.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|1 - 15
|1
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (1)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монца 0:0 Салернитана
Исход игры
Монца
54.8% (68)
Ничья
36.3% (45)
Салернитана
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
30% (36)
Меньше
70% (84)
Обе команды забьют
Да
63.33% (76)
Нет
36.67% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (40)
1:0 Монца
26.6% (33)
2:1 Монца
22.6% (28)
1:2 Салернитана
5.6% (7)
0:0 Ничья
4% (5)
2:0 Монца
2.4% (3)
0:2 Салернитана
1.6% (2)
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