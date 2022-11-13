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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Монца
0:0
Первый тайм: 3'
Салернитана
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Монца 54.5% (67)
X 36.6% (45)
Салернитана 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Салернитана
2.01
3.50
4.10
Все Коэффициенты
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
5
Кальдирола
Лука
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
5
Данилюк
Флавиус
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
16
Радованович
Иван
18
Кулибали
Лассана
29
Диа
Булайе
11
Ботхейм
Эрик
Монца
3-4-2-1
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Монца
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:3
СB
3:0
КИЛП
1:1
КИЛП
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.14
Колпани Андреа 2 0.14
Аугусто Карлос 2 0.14
Пессина Маттео 1 0.07
Капрари Джанлука 1 0.07
Петанья Андреа 1 (1) 0.07
Мари Пабло 1 0.07
Гюткьяр Кристиан 1 0.07
Мота Дани 1 0.07
Раноккья Филиппо 1 0.07
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 6 0.43
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.21
Маццокки Паскуале 2 0.14
Кандрева Антонио 2 0.14
Де Вильена Тонни 1 0.07
Бонаццоли Федерико 1 0.07
Кулибали Лассана 1 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.07
Фасио Федерико 1 0.07
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Донати Джулио 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Бондо Варрен 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 4 0
Фасио Федерико 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Диа Булайе 1 0

Результаты матчей

Монца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
4
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

4
11
Монца
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Салернитана
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
6
43%
2
11%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
4
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1
Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0
Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0

Результаты матчей

Монца
Салернитана

Точный счет

1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монца
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Интер Милан Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
5. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
6. Аталанта Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7. Рома 0:0 Заявка 15 8 3 4 17 - 13 27
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино 0:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 16 21
10. Болонья Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
12. Салернитана 0:0 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
13. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
14. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
16. Монца 0:0 Заявка 15 4 2 9 13 - 22 14
17. Специя 0:0 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Верона 0:0 Заявка 15 1 3 11 11 - 27 6
20. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Болонья Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Аталанта Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Торино 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
11. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
12. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13. Салернитана 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
14. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 4 10
15. Монца 0:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
16. Специя 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9. Торино 0:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Салернитана 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
13. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14. Сассуоло Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя 0:0 Заявка 8 0 1 7 1 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • 2'
    Удар от ворот произведет Салернитана
  • 2'
    Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Монца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Лассана из команды Салернитана поставил подножку. Пострадал Мота Дани
  • 1'
    Монца пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
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    • 1'
      Салернитана начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Монца 54.5% (67)
    X 36.6% (45)
    Салернитана 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Салернитана
    2.01
    3.50
    4.10
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    Прогнозы на матч Монца 0:0 Салернитана

    Исход игры
    Монца
    54.8% (68)
    Ничья
    36.3% (45)
    Салернитана
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (36)
    Меньше
    70% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (40)
    1:0 Монца
    26.6% (33)
    2:1 Монца
    22.6% (28)
    1:2 Салернитана
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:0 Монца
    2.4% (3)
    0:2 Салернитана
    1.6% (2)
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