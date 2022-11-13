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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Монца
3:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
24' Гол
Аугусто Карлос
2:0
35' Гол
Мота Дани
43' Желтая карточка
Кандрева Антонио
74' Вторая желтая карточка
Кандрева Антонио
3:0
76' Пенальти
Пессина Маттео
90'+4

Ход матча

24'
Аугусто Карлос
(Мота Дани)
1:0
35'
Мота Дани
(Аугусто Карлос)
2:0
43'
 
Кандрева Антонио
46'
 
Пёнтек Кшиштоф
Маджоре Джулио
46'
 
Валенсия Диего
Ботхейм Эрик
46'
 
Бохинен Эмиль
Бронн Дилан
60'
 
Кандрева Антонио
Маццокки Паскуале
66'
Раноккья Филиппо
Колпани Андреа
 
72'
 
Кастанос Григорис
Кулибали Лассана
74'
 
Кандрева Антонио
76'
Пессина Маттео
3:0
77'
Биринделли Самуэле
Чиурриа Патрик
 
77'
Петанья Андреа
Капрари Джанлука
 
83'
Виньято Самуэле
Мота Дани
 
84'
Д'Аллесандро Марко
Аугусто Карлос
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Монца 54.8% (68)
X 36.3% (45)
Салернитана 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
5
Кальдирола
Лука
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
5
Данилюк
Флавиус
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
25
Маджоре
Джулио
29
Диа
Булайе
11
Ботхейм
Эрик
Монца
3-4-2-1
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Монца
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:3
СB
3:0
КИЛП
1:1
КИЛП
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 3 0.2
Мота Дани 2 0.13
Пессина Маттео 2 (1) 0.13
Сенси Стефано 2 0.13
Колпани Андреа 2 0.13
Капрари Джанлука 1 0.07
Петанья Андреа 1 (1) 0.07
Мари Пабло 1 0.07
Гюткьяр Кристиан 1 0.07
Раноккья Филиппо 1 0.07
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 6 0.4
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.2
Маццокки Паскуале 2 0.13
Кандрева Антонио 2 0.13
Де Вильена Тонни 1 0.07
Бонаццоли Федерико 1 0.07
Кулибали Лассана 1 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.07
Фасио Федерико 1 0.07
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Донати Джулио 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Бондо Варрен 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 4 0
Фасио Федерико 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кандрева Антонио 1 1
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Диа Булайе 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
4
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

4
11
Монца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Салернитана
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
6
35%
2
11%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
5%
4
16%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
6
29%
6
24%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1
Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0
Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0

Результаты матчей

Монца
Салернитана

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монца
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Милан 1:0 Заявка 15 10 3 2 28 - 14 33
3. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
4. Интер Милан Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
5. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
6. Аталанта Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7. Рома Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10. Болонья Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11. Фиорентина 0:1 Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
12. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13. Салернитана Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
14. Монца Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
17. Специя Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20. Верона Заявка 15 1 2 12 12 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан 1:0 Заявка 8 7 0 1 19 - 8 21
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Болонья Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Монца Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
9. Аталанта Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
12. Фиорентина 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
15. Рома Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
16. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19. Верона Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан 1:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10. Фиорентина 0:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13. Салернитана Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
14. Сассуоло Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Специя Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Специя Нзола М'Бала 7
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Монца заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Монца: 57%, Салернитана: 43%.
  • 93'
    Биринделли Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Раноккья Филиппо нанес удар в каркас ворот!
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Биринделли Самуэле. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Пирола Лоренцо успешно блокирует удар.
    • 90'
      Раноккья Филиппо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Монца: 56%, Салернитана: 44%.
    • 90'
      Монца пытается что-то создать.
    • 89'
      Монца контролирует мяч.
    • 89'
      Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Монца 54.8% (68)
    X 36.3% (45)
    Салернитана 8.9% (11)
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    Прогнозы на матч Монца 3:0 Салернитана

    Исход игры
    Монца
    54.8% (68)
    Ничья
    36.3% (45)
    Салернитана
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (36)
    Меньше
    70% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (40)
    1:0 Монца
    26.6% (33)
    2:1 Монца
    22.6% (28)
    1:2 Салернитана
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:0 Монца
    2.4% (3)
    0:2 Салернитана
    1.6% (2)
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