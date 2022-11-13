Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Монца играла лучше в этом тайме.

46' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Салернитана

44' Матч возобновлен

43' Рефери не любит споров - именно за это Кандрева Антонио сейчас получил желтую

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали

43' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Салернитана

38' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Г О О О О Л - Мота Дани забивает с левой ноги!

34' Колпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Салернитана

34' Иццо Армандо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Салернитана

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

26' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Команда Монца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монца будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Г О О О О Л - Аугусто Карлос забивает с правой ноги!

24' Капрари Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Монца

23' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Монца

20' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Монца

17' Бронн Дилан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

17' Марлон из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Брадарич Домагой пробил со штрафного прямо в стенку

15' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Капрари Джанлука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Салернитана

11' Мота Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Ровелла Николо из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Чиурриа Патрик бьет ударом через себя, но Луиджи Сепе блокирует удар!

10' Мота Дани из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Диа Булайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

8' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Капрари Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Монца

2' Удар от ворот произведет Салернитана

2' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Салернитана начинает с центра поля