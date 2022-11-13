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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Истанбулспор
0:1
Второй тайм: 83'
Хатайспор
0'
23' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
0:1
24' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
42' Желтая карточка
Эль-Кааби Аюб
69' Желтая карточка
Эргюн Онур
76' Желтая карточка
Michael Ologo
79' Желтая карточка
Абид Рейан

Ход матча

23'
Рроца Эдуарт
 
24'
0:1
Эль-Кааби Аюб
42'
 
Эль-Кааби Аюб
63'
 
Лобжанидзе Саба
Канак Каан
63'
Эберт Патрик
Okan Erdogan
 
69'
 
Эргюн Онур
74'
 
Чагиран Муса
Эргюн Онур
74'
 
Буджемаа Мехди
Рибейру Рубен
76'
Michael Ologo
 
79'
 
Абид Рейан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Хатайспор
3.10
3.80
2.86
Все Коэффициенты
1
Йенсен
Давид
13
Бербер
Огузхан
50
Michael
Ologo
4
Mehmet
Yesil
III
3
Tuncer
Duhan
Aksu
57
Melih
Kabasakal
23
Okan
Erdogan
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
9
Ibrahim
Yilmaz
27
Этеми
Вален
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
15
Йылмаз
Реджеп
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
4
Эргюн
Онур
10
Абид
Рейан
25
Эль-Кааби
Аюб
7
Рибейру
Рубен
26
Канак
Каан
29
Зе
Луиш
Жозе
Истанбулспор
4-3-3
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Хатайспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:3
ПЛТ
1:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
108

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 4 0.31
Топали Етмир 4 0.31
Мехремич Ади 1 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.08
Яшар Али 1 0.08
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0
Emir Gultekin 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (2) 0.38
Зе Луиш Жозе 2 0.15
Йылдырым Бертуг 2 0.15
Канак Каан 1 0.08
Эргюн Онур 1 0.08
Оксюз Бурак 1 0.08
Лобжанидзе Саба 0 0
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 3 1
Mehmet Yesil III 3 0
Этеми Вален 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Ibrahim Yilmaz 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Tuncer Duhan Aksu 2 0
Muammer Sarikaya 2 0
Эберт Патрик 1 0
Йенсен Давид 1 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Okan Erdogan 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0
Michael Ologo 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 3 1
Враньеш Огнен 4 0
Чорекчи Камил 4 0
Эргюн Онур 3 0
Эль-Кааби Аюб 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Фалетт Симон 1 1
Адекугбе Сэм 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Чагиран Муса 1 0
Канак Каан 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Оксюз Бурак 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
1
Истанбулспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Хатайспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

4
7
Истанбулспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хатайспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

25
22
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
6
24%
4
18%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
7
28%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3 Бандырмаспор - Истанбулспор 1:2 Истанбулспор - Эрзурумспор 0:1 Эрзурумспор - Истанбулспор 2:4 Истанбулспор - Бандырмаспор 0:0
Хатайспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Хатайспор

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 13 9 2 2 36 - 14 29
2. Галатасарай 13 8 3 2 23 - 10 27
3. Коньяспор 2:1 14 6 6 2 16 - 9 24
4. Адана Демирспор 13 6 6 1 24 - 14 24
5. Истанбул Башакшехир 13 7 3 3 19 - 15 24
6. Трабзонспор 13 6 5 2 19 - 16 23
7. Кайсериспор 1:2 14 7 2 5 20 - 15 23
8. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
9. Аланьяспор 14 4 5 5 19 - 24 17
10. Газиантеп 13 4 4 5 19 - 19 16
11. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
12. Гиресунспор 13 4 3 6 13 - 20 15
13. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
14. Хатайспор 1:0 13 4 2 7 12 - 22 14
15. Фатих Карагюмрюк 13 3 4 6 24 - 27 13
16. Анкарагюджю 13 3 4 6 16 - 21 13
17. Сивасспор 14 2 5 7 13 - 19 11
18. Истанбулспор 0:1 13 2 2 9 12 - 26 8
19. Умраниеспор 13 1 4 8 15 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 8 6 1 1 22 - 11 19
2. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 13 - 10 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 1:2 7 4 1 2 11 - 7 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Аланьяспор 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Коньяспор 2:1 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Фатих Карагюмрюк 7 2 2 3 14 - 13 8
13. Анкарагюджю 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Хатайспор 1:0 6 2 2 2 8 - 11 8
15. Сивасспор 8 1 5 2 9 - 9 8
16. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
17. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 0:1 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 8 5 2 1 15 - 4 17
2. Коньяспор 2:1 8 3 4 1 12 - 7 13
3. Адана Демирспор 8 3 4 1 16 - 11 13
4. Трабзонспор 7 3 2 2 12 - 12 11
5. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
6. Кайсериспор 1:2 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Истанбул Башакшехир 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Гиресунспор 7 2 2 3 6 - 12 8
10. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Газиантеп 8 2 2 4 10 - 13 8
12. Истанбулспор 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Хатайспор 1:0 7 2 0 5 4 - 11 6
15. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
17. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Умраниеспор 6 0 3 3 8 - 13 3
19. Сивасспор 6 1 0 5 4 - 10 3
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Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (3)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Эль-Кааби Аюб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб из команды Хатайспор забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Eduart Rroca получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Хатайспор
3.10
3.80
2.86
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Истанбулспор
Хатайспор
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