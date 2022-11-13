Тур: 14. Стадион: Necmi Kadioglu Stadyumu.
0:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаРроца Эдуарт
0:1
24' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
42' Желтая карточкаЭль-Кааби Аюб
69' Желтая карточкаЭргюн Онур
76' Желтая карточкаMichael Ologo
79' Желтая карточкаАбид Рейан
88' Желтая карточкаЭберт Патрик
90' Желтая карточкаБуджемаа Мехди
90'+7
Ход матча
23'
24'
0:1
42'
69'
76'
79'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
23
Okan
Erdogan
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
10
Абид
Рейан
26
Канак
Каан
29
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Okan ErdoganПолузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
- Нападающий
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Запасные игроки
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
61 Гури СиндриНападающий
-
-
18 Vefa Temel
-
59 Alp Arda
-
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Оксюз БуракЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Канак КаанПолузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Бас СадикЗащитник
- Защитник
-
22 Kerim AliciЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Варга КевинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Volkan Demirel
История личных встреч
Истанбулспор
Хатайспор
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
108
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|4
|0.31
|Топали Етмир
|4
|0.31
|Мехремич Ади
|1
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.08
|Яшар Али
|1
|0.08
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
|Emir Gultekin
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (2)
|0.38
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.15
|Йылдырым Бертуг
|2
|0.15
|Канак Каан
|1
|0.08
|Эргюн Онур
|1
|0.08
|Оксюз Бурак
|1
|0.08
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Рибейру Рубен
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|3
|1
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Ibrahim Yilmaz
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|2
|0
|Muammer Sarikaya
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Йенсен Давид
|1
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Okan Erdogan
|1
|0
|Топали Етмир
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Враньеш Огнен
|4
|0
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Буджемаа Мехди
|4
|0
|Эргюн Онур
|3
|0
|Эль-Кааби Аюб
|3
|0
|Фалетт Симон
|1
|1
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Канак Каан
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Оксюз Бурак
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
1
Истанбулспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Хатайспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
4
7
Истанбулспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хатайспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
6
38%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
26
22
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
6
23%
4
18%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
7
27%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3 Бандырмаспор - Истанбулспор 1:2 Истанбулспор - Эрзурумспор 0:1 Эрзурумспор - Истанбулспор 2:4 Истанбулспор - Бандырмаспор 0:0
Хатайспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1
Результаты матчей
Истанбулспор
Хатайспор
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|2.
|Галатасарай
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|Коньяспор
|14
|6
|6
|2
|16 - 9
|24
|4.
|Адана Демирспор
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|6.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|7.
|Кайсериспор
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|8.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|9.
|Аланьяспор
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|Газиантеп
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|11.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|12.
|Гиресунспор
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|13.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|14.
|Хатайспор
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|3
|4
|6
|24 - 27
|13
|16.
|Анкарагюджю
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|17.
|Сивасспор
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|18.
|Истанбулспор
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|19.
|Умраниеспор
|13
|1
|4
|8
|15 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|8
|6
|1
|1
|22 - 11
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|13.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|15.
|Сивасспор
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|16.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|2.
|Коньяспор
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|Адана Демирспор
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|4.
|Трабзонспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Газиантеп
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Хатайспор
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Умраниеспор
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|19.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5