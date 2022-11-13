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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ПАС Янина
0:3
Второй тайм: 87'
Арис Салоники
0'
9' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
20' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
0:1
60' Пенальти
Фабиано Лейсманн
67' Желтая карточка
М'баката Салем
0:2
79' Гол
Н'Кулу Николя
0:3
81' Гол
Одубаджо Мозес

Ход матча

9'
 
Фабиано Лейсманн
20'
Эррамуспе Родриго
 
46'
 
Одубаджо Мозес
Камашу Рафаэл
60'
0:1
Фабиано Лейсманн
64'
Kevin Rosero
Багалианис Петрос
 
67'
 
М'баката Салем
73'
 
Дабо Брайан
Гарсия Мануэль
79'
 
Грэй Андре
Жервиньо Куасси
79'
0:2
Н'Кулу Николя
(Дабо Брайан)
81'
0:3
Одубаджо Мозес

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Арис Салоники
44.00
6.60
4.90
Все Коэффициенты
99
Атанасиу
Василис
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
40
Багалианис
Петрос
2
Сория
Карлес
3
Пилиос
Ставрос
14
Памлидис
Георгиос
6
Бильбао
Икер
21
Цимас
Панайотис
7
Морейра
Ахмад
Мендес
91
Claudiu
Cristian
Balan
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
3
Н'Кулу
Николя
43
Пеерсман
Марвин
13
Этебо
Огенекаро
10
Матео
Гарсия
64
Камашу
Рафаэл
19
Гарсия
Мануэль
II
17
Пальма
Луис
27
Жервиньо
Куасси
ПАС Янина
3-4-2-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Арис Салоники

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
0:5
С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
1:0
К
1:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.43

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.57

Среднее время на гол

120
157

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.38
Claudiu Cristian Balan 3 0.23
Kevin Rosero 2 0.15
Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
Manssour Fofana 1 0.08
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 5 0.38
Грэй Андре 5 0.38
Мансини Даниэль 3 0.23
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.15
Одубаджо Мозес 1 0.08
Жервиньо Куасси 1 0.08
Н'Кулу Николя 1 0.08
М'баката Салем 1 0.08
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 4 0
Сория Карлес 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Морейра Ахмад Мендес 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Бильбао Икер 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Матео Гарсия 1 1
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Этебо Огенекаро 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
1
ПАС Янина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
13
ПАС Янина
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

4
13
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Пропущено

24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 7
3
13%
2
18%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
7
29%
29%
2
18%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
4
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Арис Салоники

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
3
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 13 11 2 0 22 - 4 35
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Волос 12 7 3 2 21 - 16 24
4. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
5. ПАОК 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Арис Салоники 3:0 13 6 3 4 19 - 11 21
7. Атромитос 0:0 13 4 4 5 14 - 13 16
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 0:3 13 2 3 8 12 - 27 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 8 6 2 0 10 - 2 20
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 3:0 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
7. Атромитос 0:0 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 0:3 6 2 2 2 8 - 12 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
5. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Арис Салоники 3:0 6 2 1 3 6 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Атромитос 0:0 6 1 1 4 6 - 8 4
10. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
11. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 0:3 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Эррамуспе Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Арис Салоники
44.00
6.60
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 0:3 Арис Салоники онлайн

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