Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Линдстрём Йеспер пробил со штрафного прямо в стенку

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бель Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' После проверки VAR рефери поменял решение - Айнтрахт Фр не будет бить пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Майнц будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

40' Буркардт Джонатан нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

40' Хорошую попытку сделал Фернандес Эдимилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Хак Александер нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

38' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Тута совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

37' Соу Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

29' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Видмер Сильван из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Майнц

17' Линдстрём Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

17' Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Буркардт Джонатан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Оооо... вот это был удар! Кор Доминик должен был забить с этой позиции.

10' Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали

9' Стах Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Баррейро Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Удар от ворот произведет Майнц

4' Камада Даити решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола