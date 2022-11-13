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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Майнц
1:0
Второй тайм: 56'
Айнтрахт Фр
0'
38' Желтая карточка
Тута
1:0
40' Гол
Буркардт Джонатан
45' Желтая карточка
Бель Штефан

Ход матча

38'
 
Тута
40'
Буркардт Джонатан
(Онисиво Карим)
1:0
45'
Бель Штефан
 
46'
 
Смолчич Хрвое
Якич Кристиян

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 129
Майнц 9.3% (12)
X 21.7% (28)
Айнтрахт Фр 69% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Айнтрахт Фр
2.98
3.66
6.30
Все Коэффициенты
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
20
Фернандес
Эдимилсон
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
8
Баррейро
Леандро
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
36
Кнауфф
Ансгар
8
Соу
Джибрил
15
Камада
Даити
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Майнц
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Айнтрахт Фр

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.77
0.92

Среднее время на гол

50
97

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

1.73
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 4 0.27
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.27
Аарон Мартин 3 0.2
Ли Чхэ-Сон II 2 0.13
Кор Доминик 2 0.13
Стах Антон 1 0.07
Буркардт Джонатан 1 0.07
Видмер Сильван 1 0.07
Каси Антони 1 0.07
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 7 (2) 0.47
Линдстрём Йеспер 6 0.4
Коло-Муани Рандаль 4 0.27
Роде Себастьян 3 0.2
Эбимбе Эрик 2 0.13
Гётце Марио 2 0.13
Соу Джибрил 2 0.13
Борре Рафаэль 1 (1) 0.07
Тута 1 0.07
Аларио Лукас 1 0.07
Якич Кристиян 1 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.07
Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 5 0
Кор Доминик 4 0
Хак Александер 2 1
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 3 0
Свенссон Бо 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 4 0
Тута 3 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Роде Себастьян 2 0
Трапп Кевин 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Камада Даити 1 0
Якич Кристиян 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Результаты матчей

Майнц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

2
2
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

7
16
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Айнтрахт Фр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
4
36%
2
11%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

18
32
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
6%
7
22%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
6
33%
5
16%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
6
33%
4
13%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
13%
5
23%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
7
30%
3
14%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
6
26%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0
Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2
Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Майнц
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Майнц
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
4
4
1
5
2.5
3
5
1
5
3.5
3
5
1
5
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
8
6
1
13
2.5
6
8
1
13
3.5
4
10
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
3. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
4. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
5. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 15 8 2 5 31 - 24 26
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Майнц 1:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 23 21
10. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
11. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
12. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
14. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
15. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
16. Майнц 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Шальке 04 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4. Майнц 1:0 Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Бавария Гнабри Серж 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 52'
      Оооо... вот это был удар! Видмер Сильван должен был забить с этой позиции.
    • 52'
      Видмер Сильван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Майнц 9.3% (12)
    X 21.7% (28)
    Айнтрахт Фр 69% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    2.98
    3.66
    6.30
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    Прогнозы на матч Майнц 1:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Майнц
    9.3% (12)
    Ничья
    21.7% (28)
    Айнтрахт Фр
    69% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (88)
    Меньше
    27.27% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    86.78% (105)
    Нет
    13.22% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    49.6% (64)
    1:1 Ничья
    14.7% (19)
    2:1 Майнц
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    5.4% (7)
    0:1 Айнтрахт Фр
    3.9% (5)
    1:0 Майнц
    3.1% (4)
    1:3 Айнтрахт Фр
    3.1% (4)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.3% (3)
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