Тур: 15. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 34000 Главный судья: Шрёдер Роберт
1:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаТута
1:0
40' ГолБуркардт Джонатан
45' Желтая карточкаБель Штефан
58' Желтая карточкаАарон Мартин
1:1
67' ГолКоло-Муани Рандаль
75' Желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
90'+5
Ход матча
38'
40'
45'
58'
67'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тауэр НикласЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Айнтрахт Фр
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.77
0.92
Среднее время на гол
50
97
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.23
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
1.73
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|4
|0.27
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.27
|Аарон Мартин
|3
|0.2
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0.13
|Кор Доминик
|2
|0.13
|Стах Антон
|1
|0.07
|Буркардт Джонатан
|1
|0.07
|Видмер Сильван
|1
|0.07
|Каси Антони
|1
|0.07
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|7 (2)
|0.47
|Линдстрём Йеспер
|6
|0.4
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.33
|Роде Себастьян
|3
|0.2
|Гётце Марио
|2
|0.13
|Эбимбе Эрик
|2
|0.13
|Соу Джибрил
|2
|0.13
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.07
|Тута
|1
|0.07
|Аларио Лукас
|1
|0.07
|Якич Кристиян
|1
|0.07
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.07
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|5
|0
|Кор Доминик
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Онисиво Карим
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|1
|Тута
|3
|0
|Роде Себастьян
|2
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
3
3
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
7
16
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Айнтрахт Фр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
13%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
50%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
4
36%
2
11%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Забито
19
33
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
5%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
7
37%
5
15%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
2
11%
7
21%
61-75
6
32%
4
12%
76-90
Пропущено
24
23
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
13%
5
22%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
7
29%
29%
4
17%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
6
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0
Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2
Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1
Результаты матчей
Майнц
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Майнц
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
16
44
16
35
16
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
510
87
114
69
114
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|49 - 13
|34
|2.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 16
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 21
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|32 - 24
|27
|5.
|Унион Берлин
|0:4 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 20
|27
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|25 - 21
|25
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|22
|9.
|Вердер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 27
|21
|10.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|12.
|Байер Л
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 26
|18
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 29
|17
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|17.
|Бохум
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 36
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 10
|18
|3.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|0:4 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|6.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 7
|17
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Унион Берлин
|0:4 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|13.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 20
|6
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (7)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|9 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 6
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Майнц
9.3% (12)
Ничья
21.7% (28)
Айнтрахт Фр
69% (89)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (88)
Меньше
27.27% (33)
Обе команды забьют
Да
86.78% (105)
Нет
13.22% (16)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
49.6% (64)
1:1 Ничья
14.7% (19)
2:1 Майнц
5.4% (7)
2:2 Ничья
5.4% (7)
0:1 Айнтрахт Фр
3.9% (5)
1:0 Майнц
3.1% (4)
1:3 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
2:3 Айнтрахт Фр
2.3% (3)
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