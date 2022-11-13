Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Эбимбе Эрик пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

85' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

83' Онисиво Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

82' Смолчич Хрвое выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Баррейро Леандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Пеллегрини Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Стах Антон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Камада Даити навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Гётце Марио пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

74' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

74' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает с правой ноги!

67' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Майнц

65' Оооо... вот это был удар! Эбимбе Эрик должен был забить с этой позиции.

65' Эбимбе Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Майнц

60' Пеллегрини Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Аарон Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Оооо... вот это был удар! Баррейро Леандро должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Баррейро Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Оооо... вот это был удар! Видмер Сильван должен был забить с этой позиции.

52' Видмер Сильван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хак Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Аарон Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Буркардт Джонатан нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

47' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Стах Антон получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Стах Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.