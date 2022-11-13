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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 34000 Главный судья: Шрёдер Роберт
Майнц
1:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
38' Желтая карточка
Тута
1:0
40' Гол
Буркардт Джонатан
45' Желтая карточка
Бель Штефан
58' Желтая карточка
Аарон Мартин
1:1
67' Гол
Коло-Муани Рандаль
75' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
90'+5

Ход матча

38'
 
Тута
40'
Буркардт Джонатан
(Онисиво Карим)
1:0
45'
Бель Штефан
 
46'
 
Смолчич Хрвое
Якич Кристиян
58'
Аарон Мартин
 
59'
 
Роде Себастьян
Линдстрём Йеспер
59'
 
Пеллегрини Лука
Кнауфф Ансгар
67'
1:1
Коло-Муани Рандаль
(Гётце Марио)
67'
Да Коста Данни
Видмер Сильван
 
73'
Баркок Аймен
Буркардт Джонатан
 
75'
 
Коло-Муани Рандаль
84'
Ли Чхэ-Сон
Стах Антон
 
84'
Каси Антони
Аарон Мартин
 
84'
Ингвартсен Маркус
Онисиво Карим
 
90'
 
Аларио Лукас
Роде Себастьян

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Майнц 9.3% (12)
X 21.7% (28)
Айнтрахт Фр 69% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
20
Фернандес
Эдимилсон
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
8
Баррейро
Леандро
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
36
Кнауфф
Ансгар
8
Соу
Джибрил
15
Камада
Даити
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Майнц
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Айнтрахт Фр

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.77
0.92

Среднее время на гол

50
97

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

1.73
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 4 0.27
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.27
Аарон Мартин 3 0.2
Ли Чхэ-Сон II 2 0.13
Кор Доминик 2 0.13
Стах Антон 1 0.07
Буркардт Джонатан 1 0.07
Видмер Сильван 1 0.07
Каси Антони 1 0.07
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 7 (2) 0.47
Линдстрём Йеспер 6 0.4
Коло-Муани Рандаль 5 0.33
Роде Себастьян 3 0.2
Гётце Марио 2 0.13
Эбимбе Эрик 2 0.13
Соу Джибрил 2 0.13
Борре Рафаэль 1 (1) 0.07
Тута 1 0.07
Аларио Лукас 1 0.07
Якич Кристиян 1 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.07
Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 5 0
Кор Доминик 4 0
Хак Александер 2 1
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 3 0
Свенссон Бо 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 4 0
Коло-Муани Рандаль 2 1
Тута 3 0
Роде Себастьян 2 0
Трапп Кевин 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Камада Даити 1 0
Якич Кристиян 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Результаты матчей

Майнц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

3
3
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

7
16
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Айнтрахт Фр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

10
19

Голы по времени матча

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
13%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
50%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
4
36%
2
11%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

19
33
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
5%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
7
37%
5
15%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
2
11%
7
21%
61-75
6
32%
4
12%
76-90

Пропущено

24
23
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
13%
5
22%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
7
29%
29%
4
17%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
6
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0
Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2
Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Майнц
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Майнц
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5
3
5
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
8
7
1
14
2.5
6
9
1
14
3.5
4
11
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 4 1 49 - 13 34
2. Фрайбург 4:0 Заявка 15 9 3 3 25 - 16 30
3. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 30 - 21 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 8 3 4 32 - 24 27
5. Унион Берлин 0:4 Заявка 15 8 3 4 23 - 20 27
6. Боруссия Д Заявка 15 8 1 6 25 - 21 25
7. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
8. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 28 - 24 22
9. Вердер Заявка 15 6 3 6 25 - 27 21
10. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
11. Хоффенхайм Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
12. Байер Л Заявка 15 5 3 7 25 - 26 18
13. Кёльн Заявка 15 4 5 6 21 - 29 17
14. Аугсбург Заявка 15 4 3 8 18 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 15 3 5 7 18 - 27 14
16. Герта Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
17. Бохум Заявка 15 4 1 10 14 - 36 13
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 13 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Боруссия М Заявка 8 6 0 2 20 - 10 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
4. Унион Берлин 0:4 Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
5. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
6. Фрайбург 4:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Байер Л Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
11. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
12. Вердер Заявка 8 3 1 4 14 - 13 10
13. Герта Заявка 8 2 4 2 12 - 11 10
14. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
16. Шальке 04 Заявка 8 2 1 5 9 - 19 7
17. Майнц Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
18. Аугсбург Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 5 2 1 23 - 7 17
2. Айнтрахт Фр Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Фрайбург 4:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вольфсбург Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
6. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Унион Берлин 0:4 Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
9. РБ Лейпциг Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
10. Боруссия Д Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
13. Кёльн Заявка 8 1 3 4 10 - 20 6
14. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
15. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
16. Штуттгарт Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
17. Бохум Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Боруссия М Тюрам Маркус 10 (3)
Вердер Фюллькруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (7)
Фрайбург Грифо Винченцо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 6
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
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    Прогнозы 129
    Майнц 9.3% (12)
    X 21.7% (28)
    Айнтрахт Фр 69% (89)
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    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Майнц
    9.3% (12)
    Ничья
    21.7% (28)
    Айнтрахт Фр
    69% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (88)
    Меньше
    27.27% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    86.78% (105)
    Нет
    13.22% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    49.6% (64)
    1:1 Ничья
    14.7% (19)
    2:1 Майнц
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    5.4% (7)
    0:1 Айнтрахт Фр
    3.9% (5)
    1:0 Майнц
    3.1% (4)
    1:3 Айнтрахт Фр
    3.1% (4)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.3% (3)
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