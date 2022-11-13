Тур: 13. Стадион: Арена Львов.
2:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолБондаренко Артём
44' Желтая карточкаТраоре Лассина
1:1
45' ГолКирюханцев Игорь
1:2
46' ГолБулеца Сергей
62' Желтая карточкаМудрик Михаил
2:2
64' ГолБондарь Валерий
90'+2
Ход матча
13'
44'
45'
1:1
46'
62'
64'
2:2
90'
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
-
34 Петряк ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Заря
32 матча
93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
38 матчей
78.9%
7.9%
13.2%
30 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.3%
34.2%
10.5%
21 победа 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.2%
23.7%
13.1%
24 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
54
Голов в среднем за матч
2.39
2.7
Среднее время на гол
37
33
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.85
0.94
Среднее время на гол
105
95
Всего голов
60
71
Голов в среднем за матч
1.58
1.87
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
48
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|6 (1)
|0.55
|Мудрик Михаил
|5 (1)
|0.45
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.18
|Зубков Александр
|2
|0.18
|Бондаренко Артём
|2
|0.18
|Михайличенко Богдан
|1
|0.09
|Траоре Лассина
|1
|0.09
|Швед Марьян
|1
|0.09
|Лукас Тэйлор
|1
|0.09
|Джурасек Невен
|1
|0.09
|Бондарь Валерий
|1
|0.09
|Конопля Ефим
|1
|0.09
|Очеретько Олег
|1
|0.09
|Судаков Георгий
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Петряк Иван
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|4
|0.33
|Русин Назарий
|3
|0.25
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.25
|Булеца Сергей
|2
|0.17
|Чурко Вячеслав
|2
|0.17
|Шахов Евгений
|2
|0.17
|Безбородько Денис
|2
|0.17
|Имереков Максим
|1
|0.08
|Нагнойный Денис
|1
|0.08
|Антюх Денис
|1
|0.08
|Вантух Роман
|1
|0.08
|Алефиренко Даниил
|1
|0.08
|Бражко Владимир
|1
|0.08
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.08
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|2
|1
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|4
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Бражко Владимир
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
3
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
9
11
Шахтёр Донецк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
3
12%
1-15
5
20%
5
20%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
6
24%
4
16%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0
Заря
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1
Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Заря
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
44
12
35
12
17
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
83
84
47
66
110
111
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|4.
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|Динамо Киев
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|9.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Минай
|Горин Олег
|6
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:2 Заря
Исход игры
Шахтёр Донецк
93.5% (115)
Ничья
4.9% (6)
Заря
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (70)
Меньше
41.18% (49)
Обе команды забьют
Да
56.3% (67)
Нет
43.7% (52)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
40.7% (50)
2:0 Шахтёр Донецк
24.4% (30)
1:0 Шахтёр Донецк
13.8% (17)
3:1 Шахтёр Донецк
4.9% (6)
3:2 Шахтёр Донецк
4.9% (6)
3:0 Шахтёр Донецк
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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