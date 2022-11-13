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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:2
Конец матча
Заря
0'
1:0
13' Гол
Бондаренко Артём
44' Желтая карточка
Траоре Лассина
1:1
45' Гол
Кирюханцев Игорь
1:2
46' Гол
Булеца Сергей
62' Желтая карточка
Мудрик Михаил
2:2
64' Гол
Бондарь Валерий
90' Желтая карточка
90'+2
81
Трубин
Анатолий
5
Бондарь
Валерий
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
6
Степаненко
Тарас
8
Судаков
Георгий
21
Бондаренко
Артём
16
Крыськив
Дмитрий
10
Мудрик
Михаил
2
Траоре
Лассина
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
2
Бутко
Богдан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
10
Булеца
Сергей
5
Бражко
Владимир
20
Чурко
Вячеслав
70
Кирюханцев
Игорь
9
Мишнёв
Дмитрий
8
Лунёв
Максим
Шахтёр Донецк
Заря

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Заря

32 матча

93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

38 матчей

78.9%
7.9%
13.2%
30 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.3%
34.2%
10.5%
21 победа 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.2%
23.7%
13.1%
24 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
3:4
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:7
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

43
54

Голов в среднем за матч

2.39
2.7

Среднее время на гол

37
33

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.85
0.94

Среднее время на гол

105
95

Всего голов

60
71

Голов в среднем за матч

1.58
1.87

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
48

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 6 (1) 0.55
Мудрик Михаил 5 (1) 0.45
Крыськив Дмитрий 2 0.18
Зубков Александр 2 0.18
Бондаренко Артём 2 0.18
Михайличенко Богдан 1 0.09
Траоре Лассина 1 0.09
Швед Марьян 1 0.09
Лукас Тэйлор 1 0.09
Джурасек Невен 1 0.09
Бондарь Валерий 1 0.09
Конопля Ефим 1 0.09
Очеретько Олег 1 0.09
Судаков Георгий 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Петряк Иван 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 4 0.33
Русин Назарий 3 0.25
Мишнёв Дмитрий 3 0.25
Булеца Сергей 2 0.17
Чурко Вячеслав 2 0.17
Шахов Евгений 2 0.17
Безбородько Денис 2 0.17
Имереков Максим 1 0.08
Нагнойный Денис 1 0.08
Антюх Денис 1 0.08
Вантух Роман 1 0.08
Алефиренко Даниил 1 0.08
Бражко Владимир 1 0.08
Назарина Егор 1 (1) 0.08
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Хлань Максим 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 2 1
Лукас Тэйлор 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Траоре Лассина 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 4 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Бражко Владимир 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Русин Назарий 1 0
Батагов Арсений 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

9
11
Шахтёр Донецк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
3
12%
1-15
5
20%
5
20%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
6
24%
4
16%
76-90

Пропущено

7
18
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0
Заря
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1
Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Заря

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
3
5
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
4
1
2
2.5
3
5
1
2
3.5
1
7
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
3
1.5
8
4
4
7
2.5
6
6
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Александрия 11 7 2 2 21 - 14 23
4. Заря 12 7 2 3 25 - 18 23
5. Динамо Киев 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 11 1 4 6 9 - 16 7
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
9. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
14. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
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Топ нарушителей
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Минай Горин Олег 6
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Кирюханцев Игорь бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Траоре Лассина получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Артем Бондаренко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Шахтёр Донецк 93.5% (115)
    X 4.9% (6)
    Заря 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 2:2 Заря онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:2 Заря

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    93.5% (115)
    Ничья
    4.9% (6)
    Заря
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    56.3% (67)
    Нет
    43.7% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    40.7% (50)
    2:0 Шахтёр Донецк
    24.4% (30)
    1:0 Шахтёр Донецк
    13.8% (17)
    3:1 Шахтёр Донецк
    4.9% (6)
    3:2 Шахтёр Донецк
    4.9% (6)
    3:0 Шахтёр Донецк
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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