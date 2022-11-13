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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Стандард
0:1
Первый тайм: 45'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
20' Желтая карточка
Альсате Стивен
22' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
0:1
23' Гол
Ванзейр Данте
38' Желтая карточка
Лайфис Константинос
43' Желтая карточка
43' Желтая карточка

Ход матча

20'
Альсате Стивен
 
22'
 
Бёрджесс Кристиан
23'
0:1
Ванзейр Данте
38'
Лайфис Константинос
 
43'
 
43'
 
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
3.90
3.56
2.13
Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
14
Альсате
Стивен
26
Раскин
Николас
11
Доннум
Арон
77
Синкернагель
Филип
28
Перица
Стипе
22
Баликвиша
Вильям
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
Стандард
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Унион Сент-Жиллуаз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
4:0
ТМК
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.25
Драгус Денис 4 0.25
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.19
Синкернагель Филип 3 0.19
Баликвиша Вильям 2 0.13
Перица Стипе 2 0.13
Раскин Николас 1 0.06
Cihan Canak 1 0.06
Эмон Рено 1 0.06
Тапсоба Абдул 1 0.06
Фосси Марлон 1 0.06
Лайфис Константинос 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0
Доннум Арон 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 8 0.47
Саймон Адингра 5 0.29
Теума Тедди 4 (3) 0.24
Бонифасе Виктор 3 0.18
Сайкс Росс 2 0.12
Бёрджесс Кристиан 2 0.12
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.12
Ниукоп Барт 1 0.06
Амани Жан 1 0.06
Лапуссен Лоик 1 0.06
Ван дер Хейден Сибе 1 0.06
Нильссон Хокан 1 0.06
Пуэртас Кэмерон 1 0.06
Кандусс Исмаэль 1 0.06
Линен Сенне 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 3 2
Амалла Селим 3 1
Лайфис Константинос 4 0
Девале Жиль 4 0
Драгус Денис 4 0
Дюссенн Ноэ 3 0
Доннум Арон 3 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Альсате Стивен 2 0
Раскин Николас 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Бодар Арно 1 0
Osher Davida 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 7 0
Ниукоп Барт 5 0
Амани Жан 3 1
Бёрджесс Кристиан 4 0
Линен Сенне 4 0
Теума Тедди 3 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Морис Антони 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Зиани Илис 1 0

Результаты матчей

Стандард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
5
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

5
12
Стандард
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
25%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
6
29%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
5
56%
3
23%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
3
14%
8
24%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
8
38%
8
24%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
10%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
4
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0
Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ройал Капеллен - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1

Результаты матчей

Стандард
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стандард
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
8
1.5
11
5
3
12
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 17 11 3 3 33 - 20 36
3. Антверпен 17 11 2 4 30 - 17 35
4. Брюгге 17 10 3 4 34 - 20 33
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 0:1 16 8 1 7 25 - 21 25
8. Серкль Брюгге 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 23 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 31 18
14. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
15. Эйпен 17 5 1 11 24 - 38 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 23 - 40 13
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 0:1 8 4 1 3 15 - 9 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 13 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 9 2 1 6 15 - 28 7
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 9 6 1 2 20 - 12 19
2. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Антверпен 8 4 1 3 10 - 9 13
5. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Стандард 0:1 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 9 2 1 6 14 - 24 7
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 (2)
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Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
3.90
3.56
2.13
Все Коэффициенты
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