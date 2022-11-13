Тур: 17. Стадион: Морис Дюфран.
0:1
Первый тайм: 45'
0'
20' Желтая карточкаАльсате Стивен
22' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
0:1
23' ГолВанзейр Данте
38' Желтая карточкаЛайфис Константинос
Ход матча
20'
23'
0:1
43'
43'
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
28
Перица
Стипе
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Noah Ohio
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.25
|Драгус Денис
|4
|0.25
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.19
|Синкернагель Филип
|3
|0.19
|Баликвиша Вильям
|2
|0.13
|Перица Стипе
|2
|0.13
|Раскин Николас
|1
|0.06
|Cihan Canak
|1
|0.06
|Эмон Рено
|1
|0.06
|Тапсоба Абдул
|1
|0.06
|Фосси Марлон
|1
|0.06
|Лайфис Константинос
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|8
|0.47
|Саймон Адингра
|5
|0.29
|Теума Тедди
|4 (3)
|0.24
|Бонифасе Виктор
|3
|0.18
|Сайкс Росс
|2
|0.12
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.12
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.12
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Амани Жан
|1
|0.06
|Лапуссен Лоик
|1
|0.06
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.06
|Нильссон Хокан
|1
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.06
|Линен Сенне
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|3
|2
|Амалла Селим
|3
|1
|Лайфис Константинос
|4
|0
|Девале Жиль
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Альсате Стивен
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Osher Davida
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|0
|Ниукоп Барт
|5
|0
|Амани Жан
|3
|1
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0
|Линен Сенне
|4
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
5
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
5
12
Стандард
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
25%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
6
29%
61-75
3
25%
5
24%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
5
56%
3
23%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
3
14%
8
24%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
8
38%
8
24%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
10%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
4
20%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0
Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ройал Капеллен - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1
Результаты матчей
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
53
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
151
78
115
312
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|17
|11
|3
|3
|33 - 20
|36
|3.
|Антверпен
|17
|11
|2
|4
|30 - 17
|35
|4.
|Брюгге
|17
|10
|3
|4
|34 - 20
|33
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|0:1
|16
|8
|1
|7
|25 - 21
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|23 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|14.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|15.
|Эйпен
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|0:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|9
|6
|1
|2
|20 - 12
|19
|2.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Стандард
|0:1
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Эйпен
|9
|2
|1
|6
|14 - 24
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5