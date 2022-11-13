  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Металлист-1925
1:1
Второй тайм: 48'
Ингулец

Ход матча

23'
0:1
Козак Александр
(Artem Smolyakov)
40'
Русин Ростислав
(Курило Игорь)
1:1
Прогнозы 103
Металлист-1925 56.3% (58)
X 35.9% (37)
Ингулец 7.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Ингулец
2.95
3.25
2.65
Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
2
Капинус
Дмитрий
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
29
Жичиков
Максим
27
Кравченко
Дмитрий
8
Мартынюк
Ярослав
28
Габелок
Артём
11
Ременюк
Андрей
19
Зубков
Илья
10
Русин
Ростислав
12
Oleksiy
Palamarchuk
44
Сакив
Тарас
55
Ковалёв
Максим
28
Павлов
Виталий
33
Нагиев
Дмитрий
88
Кухарук
Андрей
8
Клименко
Владислав
29
Artem
Smolyakov
5
Запорожец
Евгений
10
Козак
Александр
9
Марусич
Максим
Металлист-1925
Ингулец

История личных встреч

Металлист-1925
Ингулец

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
225

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.33
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.17
Борячук Андрей 2 0.17
Дмитренко Владислав 1 0.08
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Smolyakov 2 0.18
Козак Александр 2 0.18
Клименко Владислав 1 0.09
Запорожец Евгений 1 0.09
Марусич Максим 1 0.09
Кучеренко Александр 1 0.09
Кравчук Даниил 1 0.09
Сакив Тарас 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 4 1
Курило Игорь 4 0
Бичек Константин 3 0
Капинус Дмитрий 1 1
Борячук Андрей 2 0
Шершень Михаил 0 1
Жичиков Максим 1 0
Мозиль Олег 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Безуглый Никита 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 3 0
Сакив Тарас 3 0
Artem Smolyakov 1 1
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Кухарук Андрей 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Клименко Владислав 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Козак Александр 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ингулец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
5
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

0
1
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ингулец
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
5
56%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
25%
5
36%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2
Ингулец
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0

Результаты матчей

Металлист-1925
Ингулец

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
1
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
1
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 1:1 11 8 3 0 24 - 6 27
3. Заря 1:1 12 7 2 3 24 - 17 23
4. Александрия 1:1 11 6 3 2 19 - 13 21
5. Динамо Киев 0:0 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 1:1 13 5 3 5 16 - 16 18
7. Колос Ковалёвка 0:0 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 1:1 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 1:1 12 2 6 4 10 - 17 12
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 1:1 11 1 5 5 9 - 15 8
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:1 8 5 3 0 15 - 5 18
2. Днепр-1 1:1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Динамо Киев 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Колос Ковалёвка 0:0 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Александрия 1:1 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Ворскла 1:1 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Заря 1:1 4 3 1 0 11 - 7 10
8. Металлист-1925 1:1 8 2 3 3 9 - 13 9
9. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 1:1 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 1:1 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1:1 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Днепр-1 1:1 6 5 1 0 14 - 4 16
3. Заря 1:1 8 4 1 3 13 - 10 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 1:1 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 1:1 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Ингулец 1:1 7 0 5 2 6 - 10 5
12. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Ворскла 1:1 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Металлист-1925 1:1 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 0:0 5 0 2 3 2 - 10 2
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Русин Ростислав бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Козак Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 103
Металлист-1925 56.3% (58)
X 35.9% (37)
Ингулец 7.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Ингулец
2.95
3.25
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 1:1 Ингулец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогнозы на матч Металлист-1925 1:1 Ингулец

Исход игры
Металлист-1925
56.3% (58)
Ничья
35.9% (37)
Ингулец
7.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
17.48% (18)
Меньше
82.52% (85)
Обе команды забьют
Да
47.57% (49)
Нет
52.43% (54)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
35% (36)
1:1 Ничья
30.1% (31)
2:1 Металлист-1925
12.6% (13)
2:0 Металлист-1925
7.8% (8)
0:1 Ингулец
5.8% (6)
0:0 Ничья
3.9% (4)
1:2 Ингулец
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Металлист-1925
Ингулец
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 