Тур: 13. Стадион: Олимпийский (Киев).
2:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолКозак Александр
1:1
40' ГолРусин Ростислав
75' Желтая карточкаБлизниченко Андрей
2:1
79' ГолБезуглый Никита
87' Желтая карточкаМозиль Олег
90' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
90' Желтая карточкаAndrii Chyruk
90'+4
Ход матча
23'
40'
1:1
79'
2:1
87'
90'
90'
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
19
Зубков
Илья
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Зубков ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дудик АртёмНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Металлист-1925
Ингулец
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
225
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.33
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.17
|Борячук Андрей
|2
|0.17
|Дмитренко Владислав
|1
|0.08
|Безуглый Никита
|1
|0.08
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Artem Smolyakov
|2
|0.18
|Козак Александр
|2
|0.18
|Клименко Владислав
|1
|0.09
|Запорожец Евгений
|1
|0.09
|Марусич Максим
|1
|0.09
|Кучеренко Александр
|1
|0.09
|Кравчук Даниил
|1
|0.09
|Сакив Тарас
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|Курило Игорь
|4
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мозиль Олег
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Жичиков Максим
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Безуглый Никита
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Artem Smolyakov
|1
|1
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Кухарук Андрей
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Марусич Максим
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ингулец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
6
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
0
1
Металлист-1925
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ингулец
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
5
45%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
5
31%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2
Ингулец
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0
Результаты матчей
Металлист-1925
Ингулец
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
31
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
83
48
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|4.
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|Динамо Киев
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|9.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Минай
|Горин Олег
|6
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Металлист-1925 2:1 Ингулец
Исход игры
Металлист-1925
56.3% (58)
Ничья
35.9% (37)
Ингулец
7.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
17.48% (18)
Меньше
82.52% (85)
Обе команды забьют
Да
47.57% (49)
Нет
52.43% (54)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
35% (36)
1:1 Ничья
30.1% (31)
2:1 Металлист-1925
12.6% (13)
2:0 Металлист-1925
7.8% (8)
0:1 Ингулец
5.8% (6)
0:0 Ничья
3.9% (4)
1:2 Ингулец
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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