Тур: 13. Стадион: Minaj Arena.
0'
0:1
25' ГолПихалёнок Александр
45' Желтая карточкаЧелядин Артём
1:1
67' ГолКравец Василий
80' Желтая карточкаGabriel Gomes
Ход матча
25'
45'
67'
1:1
74'
80'
93
Макс
Валеф
13
Хамаче
Янис
25
Когут
Игорь
11
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хамаче ЯнисЗащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Ворскла
Днепр-1
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.6
Среднее время на гол
72
150
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
115
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|3 (1)
|0.23
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.15
|Кравец Василий
|2
|0.15
|Сулейманов Таулан
|2
|0.15
|Степанюк Руслан
|1
|0.08
|Кравчук Андрей
|1
|0.08
|Чеснаков Владимир
|1
|0.08
|Скляр Александр
|1
|0.08
|Юрченко Владлен
|1
|0.08
|Толи Ардит
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|9 (2)
|0.75
|Пихалёнок Александр
|4
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.33
|Адамюк Владимир
|3
|0.25
|Хамаче Янис
|2
|0.17
|Сарапий Эдуард
|2
|0.17
|Громов Артём
|1
|0.08
|Когут Игорь
|1
|0.08
|Логинов Сергей
|1
|0.08
|Валентин Рубчинский
|1
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|5
|0
|Сулейманов Таулан
|2
|1
|Яворский Сергей
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Бацула Андрей
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
0
Ворскла
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Днепр-1
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
2
14
Ворскла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Днепр-1
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
3
14
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
6
43%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
13
27
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
0
0%
1
4%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
3
23%
7
26%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
3
23%
7
26%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
6
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1
Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1
Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3
Результаты матчей
Ворскла
Днепр-1
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
92
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|1:1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|11
|8
|3
|0
|24 - 6
|27
|3.
|Заря
|1:1
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|4.
|Александрия
|1:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|5.
|Динамо Киев
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|1:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|1:1
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|1:1
|12
|2
|6
|4
|10 - 17
|12
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|1:1
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|2.
|Днепр-1
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Динамо Киев
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Александрия
|1:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Ворскла
|1:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|1:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|8.
|Металлист-1925
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|1:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Днепр-1
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заря
|1:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Ингулец
|1:1
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Ворскла
|1:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Металлист-1925
|1:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Днепр-1
Исход игры
Ворскла
17.4% (21)
Ничья
14.9% (18)
Днепр-1
67.8% (82)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
38% (46)
0:1 Днепр-1
19% (23)
1:1 Ничья
12.4% (15)
1:0 Ворскла
8.3% (10)
0:2 Днепр-1
7.4% (9)
2:1 Ворскла
6.6% (8)
2:0 Ворскла
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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