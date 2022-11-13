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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Ворскла
1:1
Второй тайм: 88'
Днепр-1
0'
0:1
25' Гол
Пихалёнок Александр
45' Желтая карточка
Челядин Артём
1:1
67' Гол
Кравец Василий
74' Желтая карточка
80' Желтая карточка
Gabriel Gomes
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
3
Зайков
Джоко
13
Яворский
Сергей
20
Кравец
Василий
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
7
Олейник
Денис
80
Юрченко
Владлен
29
Бацула
Андрей
11
Степанюк
Руслан
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
25
Когут
Игорь
22
Валентин
Рубчинский
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
11
Громов
Артём
7
Довбик
Артём
Ворскла
Днепр-1

История личных встреч

Ворскла
Днепр-1

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
115

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 3 (1) 0.23
Олейник Денис 2 (1) 0.15
Кравец Василий 2 0.15
Сулейманов Таулан 2 0.15
Степанюк Руслан 1 0.08
Кравчук Андрей 1 0.08
Чеснаков Владимир 1 0.08
Скляр Александр 1 0.08
Юрченко Владлен 1 0.08
Толи Ардит 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 9 (2) 0.75
Пихалёнок Александр 4 0.33
Гуцуляк Алексей 4 0.33
Адамюк Владимир 3 0.25
Хамаче Янис 2 0.17
Сарапий Эдуард 2 0.17
Громов Артём 1 0.08
Когут Игорь 1 0.08
Логинов Сергей 1 0.08
Валентин Рубчинский 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 5 0
Сулейманов Таулан 2 1
Яворский Сергей 3 0
Челядин Артём 3 0
Марлисон 1 1
Бацула Андрей 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Зайков Джоко 2 0
Кравец Василий 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Пердута Игорь 0 1
Родригес Фелипе II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 4 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0

Результаты матчей

Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
0
Ворскла
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Днепр-1
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
14
Ворскла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Днепр-1
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

3
14

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
6
43%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

13
27
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
0
0%
1
4%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
3
23%
7
26%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
3
23%
7
26%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
6
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1
Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1
Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3

Результаты матчей

Ворскла
Днепр-1

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
9
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 1:1 11 8 3 0 24 - 6 27
3. Заря 1:1 12 7 2 3 24 - 17 23
4. Александрия 1:1 11 6 3 2 19 - 13 21
5. Динамо Киев 0:0 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 1:1 13 5 3 5 16 - 16 18
7. Колос Ковалёвка 0:0 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 1:1 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 1:1 12 2 6 4 10 - 17 12
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 1:1 11 1 5 5 9 - 15 8
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:1 8 5 3 0 15 - 5 18
2. Днепр-1 1:1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Динамо Киев 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Колос Ковалёвка 0:0 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Александрия 1:1 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Ворскла 1:1 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Заря 1:1 4 3 1 0 11 - 7 10
8. Металлист-1925 1:1 8 2 3 3 9 - 13 9
9. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 1:1 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 1:1 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1:1 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Днепр-1 1:1 6 5 1 0 14 - 4 16
3. Заря 1:1 8 4 1 3 13 - 10 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 1:1 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 1:1 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Ингулец 1:1 7 0 5 2 6 - 10 5
12. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Ворскла 1:1 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Металлист-1925 1:1 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 0:0 5 0 2 3 2 - 10 2
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
  • 50'
    Громов Артём уходит с поля. Oleksandr Nazarenko выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы 121
Ворскла 17.4% (21)
X 14.9% (18)
Днепр-1 67.8% (82)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Днепр-1
5.70
4.00
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 1:1 Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Днепр-1

Исход игры
Ворскла
17.4% (21)
Ничья
14.9% (18)
Днепр-1
67.8% (82)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
38% (46)
0:1 Днепр-1
19% (23)
1:1 Ничья
12.4% (15)
1:0 Ворскла
8.3% (10)
0:2 Днепр-1
7.4% (9)
2:1 Ворскла
6.6% (8)
2:0 Ворскла
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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