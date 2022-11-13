  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Ворскла
1:1
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
25' Гол
Пихалёнок Александр
45' Желтая карточка
Челядин Артём
1:1
67' Гол
Кравец Василий
80' Желтая карточка
Gabriel Gomes
90'+5
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
3
Зайков
Джоко
13
Яворский
Сергей
20
Кравец
Василий
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
7
Олейник
Денис
80
Юрченко
Владлен
29
Бацула
Андрей
11
Степанюк
Руслан
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
25
Когут
Игорь
22
Валентин
Рубчинский
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
11
Громов
Артём
7
Довбик
Артём
Ворскла
Днепр-1

История личных встреч

Ворскла
Днепр-1

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
115

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 3 (1) 0.23
Олейник Денис 2 (1) 0.15
Кравец Василий 2 0.15
Сулейманов Таулан 2 0.15
Степанюк Руслан 1 0.08
Кравчук Андрей 1 0.08
Чеснаков Владимир 1 0.08
Скляр Александр 1 0.08
Юрченко Владлен 1 0.08
Толи Ардит 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 9 (2) 0.75
Пихалёнок Александр 4 0.33
Гуцуляк Алексей 4 0.33
Адамюк Владимир 3 0.25
Хамаче Янис 2 0.17
Сарапий Эдуард 2 0.17
Громов Артём 1 0.08
Когут Игорь 1 0.08
Логинов Сергей 1 0.08
Валентин Рубчинский 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 5 0
Сулейманов Таулан 2 1
Яворский Сергей 3 0
Челядин Артём 3 0
Марлисон 1 1
Бацула Андрей 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Зайков Джоко 2 0
Кравец Василий 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Пердута Игорь 0 1
Родригес Фелипе II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 4 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0

Результаты матчей

Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1
Ворскла
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Днепр-1
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
14
Ворскла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Днепр-1
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

4
15

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
6
43%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

14
28
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
0
0%
1
4%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
3
21%
7
25%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
3
21%
7
25%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
6
38%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1
Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1
Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3

Результаты матчей

Ворскла
Днепр-1

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
9
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Александрия 11 7 2 2 21 - 14 23
4. Заря 12 7 2 3 25 - 18 23
5. Динамо Киев 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 11 1 4 6 9 - 16 7
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
9. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
14. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Минай Горин Олег 6
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Ворскла 17.4% (21)
    X 14.9% (18)
    Днепр-1 67.8% (82)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ворскла 1:1 Днепр-1 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Днепр-1

    Исход игры
    Ворскла
    17.4% (21)
    Ничья
    14.9% (18)
    Днепр-1
    67.8% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.31% (57)
    Меньше
    51.69% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (72)
    Нет
    38.98% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Днепр-1
    38% (46)
    0:1 Днепр-1
    19% (23)
    1:1 Ничья
    12.4% (15)
    1:0 Ворскла
    8.3% (10)
    0:2 Днепр-1
    7.4% (9)
    2:1 Ворскла
    6.6% (8)
    2:0 Ворскла
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     