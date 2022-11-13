Тур: 13. Стадион: Ника.
1:1
Второй тайм: 71'
0'
17' Желтая карточкаЛебеденко Александр
1:0
18' ГолМирошниченко Денис
26' Желтая карточкаАвагимян Артур
1:1
33' ГолШестаков Михаил
Ход матча
18'
26'
33'
17
Кожушко
Олег
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Александрия
Верес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.36
|Цуриков Андрей
|4
|0.36
|Рыбалка Сергей
|3 (2)
|0.27
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.18
|Мирошниченко Денис
|2
|0.18
|Демченко Александр
|1
|0.09
|Ковалец Кирилл
|1
|0.09
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.09
|Волошин Викентий
|0
|0
|Кожушко Олег
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.31
|Дахновский Виталий
|3
|0.23
|Кучеров Валерий
|2
|0.15
|Шестаков Михаил
|2
|0.15
|Гайдучик Николай
|1
|0.08
|Шарай Станислав
|1
|0.08
|Сергийчук Михаил
|1
|0.08
|Лебеденко Александр
|1
|0.08
|Вовченко Семён
|1
|0.08
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Maksym Dyachuk
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|1
|Дахновский Виталий
|5
|0
|Лебеденко Александр
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|0
|Клёц Дмитрий
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Гагун Роман
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
1
Александрия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Верес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
6
2
Александрия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Верес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
7
3
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
3
25%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0
Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1
Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1
Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0
Результаты матчей
Александрия
Верес
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Александрия
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
62
32
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
84
73
48
19
210
19
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|1:1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|11
|8
|3
|0
|24 - 6
|27
|3.
|Заря
|1:1
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|4.
|Александрия
|1:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|5.
|Динамо Киев
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|1:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|1:1
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|1:1
|12
|2
|6
|4
|10 - 17
|12
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|1:1
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|2.
|Днепр-1
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Динамо Киев
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Александрия
|1:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Ворскла
|1:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|1:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|8.
|Металлист-1925
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|1:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Днепр-1
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заря
|1:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Ингулец
|1:1
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Ворскла
|1:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Металлист-1925
|1:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Александрия 1:1 Верес
Исход игры
Александрия
86.7% (104)
Ничья
11.7% (14)
Верес
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Александрия
40.8% (49)
1:0 Александрия
35.8% (43)
1:1 Ничья
8.3% (10)
2:0 Александрия
7.5% (9)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 Верес
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!