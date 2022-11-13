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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Александрия
1:1
Второй тайм: 71'
Верес
0'
17' Желтая карточка
Лебеденко Александр
1:0
18' Гол
Мирошниченко Денис
26' Желтая карточка
Авагимян Артур
1:1
33' Гол
Шестаков Михаил
1
Горох
Валентин
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
66
Бондаренко
Валерий
29
Цуриков
Андрей
7
Ковалец
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
6
Дришлюк
Кирилл
8
Авагимян
Артур
73
Bogdan
Kobzar
17
Кожушко
Олег
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
Александрия
Верес

История личных встреч

Александрия
Верес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.36
Цуриков Андрей 4 0.36
Рыбалка Сергей 3 (2) 0.27
Калитвинцев Владислав 2 0.18
Мирошниченко Денис 2 0.18
Демченко Александр 1 0.09
Ковалец Кирилл 1 0.09
Artem Shulyanskyi 1 0.09
Волошин Викентий 0 0
Кожушко Олег 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.31
Дахновский Виталий 3 0.23
Кучеров Валерий 2 0.15
Шестаков Михаил 2 0.15
Гайдучик Николай 1 0.08
Шарай Станислав 1 0.08
Сергийчук Михаил 1 0.08
Лебеденко Александр 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Maksym Dyachuk 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 1
Дахновский Виталий 5 0
Лебеденко Александр 3 0
Вовченко Семён 3 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Клёц Дмитрий 2 0
Шарай Владислав 2 0
Гагун Роман 2 0
Пасич Евгений 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Александрия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
1
Александрия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Верес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

6
2
Александрия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Верес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

7
3

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
3
25%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0
Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1
Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1
Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0

Результаты матчей

Александрия
Верес

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Александрия
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
2
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
3
1.5
4
8
1
9
2.5
2
10
1
9
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 1:1 11 8 3 0 24 - 6 27
3. Заря 1:1 12 7 2 3 24 - 17 23
4. Александрия 1:1 11 6 3 2 19 - 13 21
5. Динамо Киев 0:0 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 1:1 13 5 3 5 16 - 16 18
7. Колос Ковалёвка 0:0 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 1:1 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 1:1 12 2 6 4 10 - 17 12
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 1:1 11 1 5 5 9 - 15 8
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:1 8 5 3 0 15 - 5 18
2. Днепр-1 1:1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Динамо Киев 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Колос Ковалёвка 0:0 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Александрия 1:1 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Ворскла 1:1 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Заря 1:1 4 3 1 0 11 - 7 10
8. Металлист-1925 1:1 8 2 3 3 9 - 13 9
9. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 1:1 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 1:1 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1:1 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Днепр-1 1:1 6 5 1 0 14 - 4 16
3. Заря 1:1 8 4 1 3 13 - 10 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 1:1 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 1:1 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Ингулец 1:1 7 0 5 2 6 - 10 5
12. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Ворскла 1:1 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Металлист-1925 1:1 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 0:0 5 0 2 3 2 - 10 2
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
Прогнозы 120
Александрия 86.7% (104)
X 11.7% (14)
Верес 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Верес
5.40
3.45
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Александрия 1:1 Верес онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 1:1 Верес

Исход игры
Александрия
86.7% (104)
Ничья
11.7% (14)
Верес
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Александрия
40.8% (49)
1:0 Александрия
35.8% (43)
1:1 Ничья
8.3% (10)
2:0 Александрия
7.5% (9)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 Верес
1.7% (2)
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Александрия
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