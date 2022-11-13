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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Александрия
3:2
Конец матча
Верес
0'
17' Желтая карточка
Лебеденко Александр
1:0
18' Гол
Мирошниченко Денис
26' Желтая карточка
Авагимян Артур
1:1
33' Гол
Шестаков Михаил
71' Желтая карточка
Шарай Владислав
2:1
80' Гол
Цуриков Андрей
2:2
90' Гол
Гайдучик Николай
90' Желтая карточка
Пасич Геннадий
3:2
90' Гол
Костишин Денис
90'+12
1
Горох
Валентин
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
66
Бондаренко
Валерий
29
Цуриков
Андрей
7
Ковалец
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
6
Дришлюк
Кирилл
8
Авагимян
Артур
73
Bogdan
Kobzar
17
Кожушко
Олег
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
Александрия
Верес

История личных встреч

Александрия
Верес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 5 0.45
Третьяков Максим 4 (1) 0.36
Рыбалка Сергей 3 (2) 0.27
Калитвинцев Владислав 2 0.18
Мирошниченко Денис 2 0.18
Демченко Александр 1 0.09
Ковалец Кирилл 1 0.09
Костишин Денис 1 0.09
Artem Shulyanskyi 1 0.09
Волошин Викентий 0 0
Кожушко Олег 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.31
Дахновский Виталий 3 0.23
Гайдучик Николай 2 0.15
Кучеров Валерий 2 0.15
Шестаков Михаил 2 0.15
Шарай Станислав 1 0.08
Сергийчук Михаил 1 0.08
Лебеденко Александр 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Maksym Dyachuk 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 5 1
Дахновский Виталий 5 0
Лебеденко Александр 3 0
Шарай Владислав 3 0
Вовченко Семён 3 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Клёц Дмитрий 2 0
Гагун Роман 2 0
Пасич Евгений 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Александрия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
3
Александрия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

6
2
Александрия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Верес
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
38%
3
21%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
15%
3
18%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
6
30%
3
18%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0
Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1
Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1
Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0

Результаты матчей

Александрия
Верес

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Александрия
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
2
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
3
1.5
5
8
2
9
2.5
2
11
1
10
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Александрия 11 7 2 2 21 - 14 23
4. Заря 12 7 2 3 25 - 18 23
5. Динамо Киев 11 6 2 3 18 - 12 20
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 11 1 4 6 9 - 16 7
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
9. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
14. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Минай Горин Олег 6
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 120
    Александрия 86.7% (104)
    X 11.7% (14)
    Верес 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Александрия 3:2 Верес онлайн

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    Прогнозы на матч Александрия 3:2 Верес

    Исход игры
    Александрия
    86.7% (104)
    Ничья
    11.7% (14)
    Верес
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (64)
    Нет
    45.76% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Александрия
    40.8% (49)
    1:0 Александрия
    35.8% (43)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    2:0 Александрия
    7.5% (9)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Верес
    1.7% (2)
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