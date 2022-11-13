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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
АЕК Ларнака
0:0
Первый тайм: 44'
АЕЛ Лимаcсол
0'
11' Желтая карточка
Тшибола Аарон
14' Желтая карточка
Бруно Араужо
28' Желтая карточка
Понс Пере

Ход матча

11'
 
Тшибола Аарон
14'
 
Бруно Араужо
28'
Понс Пере
 
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
3.40
3.70
5.50
Все Коэффициенты
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

36 матчей

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
63.9%
19.4%
6 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
41.7%
36.1%
8 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
3:1
К
0:2
ПД
2:1
ТМС
1:2
К
1:1
К
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
1:1
К
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:2
CC
0:0
КК
0:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.21
0.94

Среднее время на гол

74
95

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.26

Среднее время на гол

76
71

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.19
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.36
Дьюрчо Адам 3 (1) 0.27
Альтман Омри 3 (1) 0.27
Лопеш Рафаэл 2 0.18
Ромо Хосе 1 0.09
Ойер Санхурхо 1 0.09
Олатунджи Виктор 1 0.09
Миличевич Хрвое 1 0.09
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшибола Аарон 2 0.18
Берахино Сейдо 2 (1) 0.18
Макрис Андреас 1 0.09
Папафотис Вассилис 1 0.09
Бруно Араужо 1 0.09
Хаза Жаред 1 0.09
Silva 1 0.09

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энглезу Никос 3 0
Альтман Омри 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Томович Ненад 2 0
Понс Пере 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 5 0
Бруно Араужо 4 0
Здравковски Давор 4 0
Башту Угу 1 1
Качаниклич Алекс 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Миральяс Кевин 1 0
Медоевич Слободан 1 0
Оливейра Мигель 1 0
Макрис Андреас 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Пантели Стилианос 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
2
АЕК Ларнака
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
АЕЛ Лимаcсол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3

Результаты матчей

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

4:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
2.5
3
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
3
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 0:0 11 6 2 3 19 - 9 20
5. Аполлон 11 5 4 2 11 - 9 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 0:0 11 4 3 4 10 - 9 15
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Эносис 11 3 2 6 8 - 16 11
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
14. Акритас Хлоракас 11 1 1 9 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 0:0 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
6. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
7. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 0:0 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. АЕЛ Лимаcсол 0:0 6 2 3 1 6 - 3 9
6. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 0:0 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
3.40
3.70
5.50
Все Коэффициенты
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