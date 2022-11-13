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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
АЕК Ларнака
1:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
11' Желтая карточка
Тшибола Аарон
14' Желтая карточка
Бруно Араужо
28' Желтая карточка
Понс Пере
46' Желтая карточка
Медоевич Слободан
58' Желтая карточка
Башту Угу
1:0
65' Гол
Альтман Омри
79' Желтая карточка
Альтман Омри
90'+5
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

36 матчей

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
63.9%
19.4%
6 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
41.7%
36.1%
8 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
3:1
К
0:2
ПД
2:1
ТМС
1:2
К
1:1
К
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
1:1
К
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:2
CC
0:0
КК
0:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.21
0.94

Среднее время на гол

74
95

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.26

Среднее время на гол

76
71

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.19
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.36
Альтман Омри 4 (1) 0.36
Дьюрчо Адам 3 (1) 0.27
Лопеш Рафаэл 2 0.18
Ромо Хосе 1 0.09
Ойер Санхурхо 1 0.09
Олатунджи Виктор 1 0.09
Миличевич Хрвое 1 0.09
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшибола Аарон 2 0.18
Берахино Сейдо 2 (1) 0.18
Макрис Андреас 1 0.09
Папафотис Вассилис 1 0.09
Бруно Араужо 1 0.09
Хаза Жаред 1 0.09
Silva 1 0.09

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 4 0
Энглезу Никос 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Томович Ненад 2 0
Понс Пере 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 5 0
Бруно Араужо 4 0
Здравковски Давор 4 0
Башту Угу 2 1
Медоевич Слободан 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Миральяс Кевин 1 0
Оливейра Мигель 1 0
Макрис Андреас 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Пантели Стилианос 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
2
АЕК Ларнака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
АЕЛ Лимаcсол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
42%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3

Результаты матчей

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

4:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
3
2.5
3
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
3
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 0:0 11 6 4 1 11 - 3 22
4. АЕК Ларнака 11 7 1 3 20 - 9 22
5. Аполлон 11 5 4 2 11 - 9 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 10 - 10 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Эносис 11 3 2 6 8 - 16 11
12. Докса Катокопия 0:0 11 2 3 6 7 - 16 9
13. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
14. Акритас Хлоракас 11 1 1 9 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
6. АПОЭЛ 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
7. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 0:0 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 0:0 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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