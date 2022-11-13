Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаТшибола Аарон
14' Желтая карточкаБруно Араужо
28' Желтая карточкаПонс Пере
46' Желтая карточкаМедоевич Слободан
58' Желтая карточкаБашту Угу
1:0
65' ГолАльтман Омри
79' Желтая карточкаАльтман Омри
90'+5
Ход матча
11'
14'
28'
58'
65'
1:0
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
36 матчей
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
63.9%
19.4%
6 побед 23 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
41.7%
36.1%
8 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.21
0.94
Среднее время на гол
74
95
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.18
1.26
Среднее время на гол
76
71
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
1.19
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
75
81
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.36
|Альтман Омри
|4 (1)
|0.36
|Дьюрчо Адам
|3 (1)
|0.27
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.18
|Ромо Хосе
|1
|0.09
|Ойер Санхурхо
|1
|0.09
|Олатунджи Виктор
|1
|0.09
|Миличевич Хрвое
|1
|0.09
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тшибола Аарон
|2
|0.18
|Берахино Сейдо
|2 (1)
|0.18
|Макрис Андреас
|1
|0.09
|Папафотис Вассилис
|1
|0.09
|Бруно Араужо
|1
|0.09
|Хаза Жаред
|1
|0.09
|Silva
|1
|0.09
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|4
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Томович Ненад
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Касас Исмаэль
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|5
|0
|Бруно Араужо
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Башту Угу
|2
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Миральяс Кевин
|1
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
0
0
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
2
АЕК Ларнака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
АЕЛ Лимаcсол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
42%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3
Результаты матчей
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
4:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
65
29
38
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|3.
|АПОЭЛ
|0:0
|11
|6
|4
|1
|11 - 3
|22
|4.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|1
|3
|20 - 9
|22
|5.
|Аполлон
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|8.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|10.
|Кармиотисса
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Эносис
|11
|3
|2
|6
|8 - 16
|11
|12.
|Докса Катокопия
|0:0
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|13.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|11
|1
|1
|9
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|АПОЭЛ
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|АПОЭЛ
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5