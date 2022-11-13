Тур: 13. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:0
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаОреховский Павел
25' Желтая карточкаПопов Денис II
26' Желтая карточкаИльин Олег
Ход матча
14'
25'
26'
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
2.33
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.6
Среднее время на гол
135
150
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|9
|0.82
|Ванат Владислав
|4 (1)
|0.36
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.18
|Тымчик Александр
|1
|0.09
|Лонвейк Джастин
|1
|0.09
|Шепелев Владимир
|1
|0.09
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|3 (3)
|0.25
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.17
|Ильин Олег
|1
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.08
|Безбородько Денис
|1
|0.08
|Чоботенко Сергей
|1
|0.08
|Гончаренко Роман
|1
|0.08
|Болбат Сергей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Попов Денис II
|2
|0
|Сирота Александр
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|5
|0
|Безбородько Денис
|5
|0
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Ореховский Павел
|4
|0
|Ильин Олег
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Колос Ковалёвка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
7
Динамо Киев
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Колос Ковалёвка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
6
33%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
5
36%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
55
29
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|1:1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|11
|8
|3
|0
|24 - 6
|27
|3.
|Заря
|1:1
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|4.
|Александрия
|1:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|5.
|Динамо Киев
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|1:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|1:1
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|1:1
|12
|2
|6
|4
|10 - 17
|12
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|1:1
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|2.
|Днепр-1
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Динамо Киев
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Александрия
|1:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Ворскла
|1:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|1:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|8.
|Металлист-1925
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|1:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Днепр-1
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заря
|1:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|1:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Ингулец
|1:1
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Ворскла
|1:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Металлист-1925
|1:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Динамо Киев
95.8% (115)
Ничья
1.7% (2)
Колос Ковалёвка
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
30.51% (36)
Нет
69.49% (82)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
40.8% (49)
2:1 Динамо Киев
20.8% (25)
1:0 Динамо Киев
12.5% (15)
3:0 Динамо Киев
11.7% (14)
3:1 Динамо Киев
6.7% (8)
4:0 Динамо Киев
1.7% (2)
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