Тур: 13. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаОреховский Павел
25' Желтая карточкаПопов Денис II
26' Желтая карточкаИльин Олег
48' Желтая карточкаКабаев Владислав
68' Вторая желтая карточкаПопов Денис II
83' Желтая карточкаБолбат Сергей
90' Желтая карточкаСирота Александр
90' Желтая карточкаСидорчук Сергей
90' Желтая карточкаБогданов Андрей
90'+6
Ход матча
14'
25'
26'
48'
68'
83'
90'
90'
90'
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
2.33
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.6
Среднее время на гол
135
150
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|9
|0.82
|Ванат Владислав
|4 (1)
|0.36
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.18
|Тымчик Александр
|1
|0.09
|Лонвейк Джастин
|1
|0.09
|Шепелев Владимир
|1
|0.09
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|3 (3)
|0.25
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.17
|Ильин Олег
|1
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.08
|Безбородько Денис
|1
|0.08
|Чоботенко Сергей
|1
|0.08
|Гончаренко Роман
|1
|0.08
|Болбат Сергей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Попов Денис II
|2
|1
|Сирота Александр
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|5
|0
|Безбородько Денис
|5
|0
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Ореховский Павел
|4
|0
|Ильин Олег
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Богданов Андрей
|1
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Колос Ковалёвка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
7
Динамо Киев
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Колос Ковалёвка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
6
33%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
5
36%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
56
210
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|4.
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|Динамо Киев
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|9.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Минай
|Горин Олег
|6
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Динамо Киев
95.8% (115)
Ничья
1.7% (2)
Колос Ковалёвка
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
30.51% (36)
Нет
69.49% (82)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
40.8% (49)
2:1 Динамо Киев
20.8% (25)
1:0 Динамо Киев
12.5% (15)
3:0 Динамо Киев
11.7% (14)
3:1 Динамо Киев
6.7% (8)
4:0 Динамо Киев
1.7% (2)
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