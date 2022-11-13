Тур: 13. Стадион: Луиджи Феррарис.
Ход матча
16'
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
10
Араму
Маттиа
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
35 Luca Lipani
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Racine Ba
-
Главный тренер: Лонго Морено
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.46
|Ягелло Филип
|2
|0.15
|Араму Маттиа
|1
|0.08
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.08
|Портанова Маноло
|1
|0.08
|Стротман Кевин
|1
|0.08
|Экубан Калеб
|1
|0.08
|Хефти Сильван
|1
|0.08
|Morten Frendrup
|1
|0.08
|Йебоа Келвин
|1
|0.08
|Бадель Милан
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|3
|0.23
|Черри Альберто
|2
|0.15
|Бланко Алехандро
|1
|0.08
|Арригони Томмазо
|1
|0.08
|Манкузо Леонардо
|1
|0.08
|Иоанну Николас
|1
|0.08
|Беллемо Алессандро
|1
|0.08
|Виньяли Лука
|1
|0.08
|Liam Kerrigan2
|1
|0.08
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|3
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Бинкс Луис
|2
|1
|Одентал Кас
|3
|0
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Дженоа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Комо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
8
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
7
47%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0
Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1
Комо
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1
Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3
Результаты матчей
Дженоа
Комо
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
14
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
43
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Дженоа
|1:0
|13
|7
|4
|2
|16 - 10
|25
|4.
|Тернана
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|5.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Дженоа
|1:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|10.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|13.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|15.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5