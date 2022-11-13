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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Дженоа
1:0
Первый тайм: 29'
Комо
0'
16' Желтая карточка
Кода Массимо
1:0
17' Пенальти
Кода Массимо

Ход матча

16'
Кода Массимо
 
17'
Кода Массимо
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Комо
1.48
7.60
7.60
Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
2
Сабелли
Стефано
5
Дрэгушин
Раду
13
Бани
Маттиа
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
10
Араму
Маттиа
90
Портанова
Маноло
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
3
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
11
Париджини
Витторио
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
Дженоа
4-2-3-1
Комо
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.46
Ягелло Филип 2 0.15
Араму Маттиа 1 0.08
Гудмундссон Альберт 1 0.08
Портанова Маноло 1 0.08
Стротман Кевин 1 0.08
Экубан Калеб 1 0.08
Хефти Сильван 1 0.08
Morten Frendrup 1 0.08
Йебоа Келвин 1 0.08
Бадель Милан 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 3 0.23
Черри Альберто 2 0.15
Бланко Алехандро 1 0.08
Арригони Томмазо 1 0.08
Манкузо Леонардо 1 0.08
Иоанну Николас 1 0.08
Беллемо Алессандро 1 0.08
Виньяли Лука 1 0.08
Liam Kerrigan2 1 0.08
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 4 1
Бадель Милан 3 1
Гудмундссон Альберт 3 1
Паяч Марко 3 0
Стротман Кевин 2 0
Кода Массимо 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Бинкс Луис 2 1
Одентал Кас 3 0
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Иоанну Николас 2 0
Фараго Паоло 2 0
Виньяли Лука 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Скалья Филиппо 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Дженоа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Комо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
8
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
7
47%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0
Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1
Комо
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1
Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3

Результаты матчей

Дженоа
Комо

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Дженоа 1:0 13 7 4 2 16 - 10 25
4. Тернана 13 6 4 3 17 - 13 22
5. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 0:1 13 3 3 7 12 - 22 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 0:1 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Дженоа 1:0 6 2 4 0 6 - 4 10
10. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
13. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
15. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1:0 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 0:1 6 0 1 5 4 - 14 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Комо
1.48
7.60
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дженоа 1:0 Комо онлайн

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