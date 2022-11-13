  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Лугано
2:0
Первый тайм: 16'
Винтертур
0'
1:0
7' Гол
Целар Жан
2:0
15' Гол
Целар Жан

Ход матча

7'
Целар Жан
(Валенсуэла Мильтон)
1:0
15'
Целар Жан
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
3.75
4.70
4.70
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
17
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
22
Штеффен
Ренато
25
Uran
Bislimi
11
Хайле-Селассие
Марен
9
Целар
Жан
36
Пукай
Йозеф
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
77
Абедини
Эрис
14
Thibault
Corbaz
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
99
Буркарт
Нишан
9
Буэсс
Роман
Лугано
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Винтертур

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.54

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
1.09

Среднее время на гол

68
82

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

65
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 (3) 0.4
Штеффен Ренато 2 0.13
Циглер Рето 2 0.13
Бабич Борис 2 0.13
Саббатини Хонатан 2 0.13
Боттани Маттиа 1 0.07
Думбия Усман 1 0.07
Маю Хишам 1 0.07
Хайле-Селассие Марен 1 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.07
Алиседа Игнасио 1 0.07
Де Кейрос Ноа 1 0.07
Uran Bislimi 1 0.07
Махмуд Хадж 1 0.07
Allan Arigoni 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.2
Samir Ramizi 2 0.13
Ди Джусто Маттео 2 0.13
Камбери Флориан 1 0.07
Родригес Франсиско III 1 0.07
Зайлер Штефан 1 0.07
Буркарт Нишан 1 0.07
Samuel Ballet 1 0.07
Манзамби Нефтали 0 0
Adrian Gantenbein 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 4 1
Валенсуэла Мильтон 4 1
Allan Arigoni 5 0
Маю Хишам 3 1
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Саббатини Хонатан 2 0
Думбия Усман 2 0
Uran Bislimi 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Циглер Рето 1 0
Бабич Борис 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 6 1
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 4 0
Michael Goncalves 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Thibault Corbaz 3 0
Камбери Флориан 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Зайлер Штефан 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Adrian Gantenbein 1 0

Результаты матчей

Лугано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
2
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

11
5
Лугано
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
16

Волевые поражения

18
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
8%
3
43%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
5
38%
1
6%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
3
13%
3
25%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
8
33%
2
17%
76-90

Пропущено

24
28
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
21%
3
11%
1-15
4
17%
7
25%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
5
21%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 1:0 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Лугано 3:1
Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3
Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1
Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 16 10 5 1 33 - 9 35
2. Серветт 16 6 7 3 19 - 18 25
3. Санкт-Галлен 16 7 3 6 33 - 24 24
4. Лугано 2:0 16 7 2 7 25 - 25 23
5. Базель 16 5 6 5 21 - 17 21
6. Люцерн 0:1 16 5 5 6 24 - 22 20
7. Грасcхоппер 16 5 5 6 28 - 30 20
8. Сьон 16 5 5 6 22 - 28 20
9. Винтертур 0:2 16 4 4 8 12 - 30 16
10. Цюрих 16 2 6 8 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 8 6 2 0 18 - 4 20
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Грасcхоппер 8 4 2 2 17 - 14 14
5. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
6. Лугано 2:0 8 4 0 4 12 - 12 12
7. Винтертур 0:2 8 3 2 3 7 - 17 11
8. Люцерн 0:1 8 2 3 3 11 - 12 9
9. Сьон 8 2 2 4 9 - 17 8
10. Цюрих 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 0:1 8 3 2 3 13 - 10 11
4. Лугано 2:0 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 8 2 3 3 8 - 12 9
6. Базель 8 2 2 4 9 - 10 8
7. Санкт-Галлен 8 2 1 5 18 - 17 7
8. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
9. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
10. Винтертур 0:2 8 1 2 5 5 - 13 5
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 6 (2)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
3.75
4.70
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 2:0 Винтертур онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лугано
Винтертур
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 