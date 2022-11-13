Тур: 16. Стадион: Корнаредо.
Ход матча
7'
1:0
15'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
20
Думбия
Усман
25
Uran
Bislimi
36
Пукай
Йозеф
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Абаз АрминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Лугано
Винтертур
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.45
1.54
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
1.09
Среднее время на гол
68
82
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
65
67
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6 (3)
|0.4
|Штеффен Ренато
|2
|0.13
|Циглер Рето
|2
|0.13
|Бабич Борис
|2
|0.13
|Саббатини Хонатан
|2
|0.13
|Боттани Маттиа
|1
|0.07
|Думбия Усман
|1
|0.07
|Маю Хишам
|1
|0.07
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.07
|Алиседа Игнасио
|1
|0.07
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.07
|Uran Bislimi
|1
|0.07
|Махмуд Хадж
|1
|0.07
|Allan Arigoni
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.2
|Samir Ramizi
|2
|0.13
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.13
|Камбери Флориан
|1
|0.07
|Родригес Франсиско III
|1
|0.07
|Зайлер Штефан
|1
|0.07
|Буркарт Нишан
|1
|0.07
|Samuel Ballet
|1
|0.07
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|4
|1
|Валенсуэла Мильтон
|4
|1
|Allan Arigoni
|5
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Uran Bislimi
|2
|0
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Бабич Борис
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|6
|1
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|4
|0
|Michael Goncalves
|4
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Thibault Corbaz
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Зайлер Штефан
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
2
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
11
5
Лугано
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
16
Волевые поражения
18
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
8%
3
43%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
5
38%
1
6%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Забито
24
12
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
3
13%
3
25%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
8
33%
2
17%
76-90
Пропущено
24
28
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
21%
3
11%
1-15
4
17%
7
25%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
5
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 1:0 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Лугано 3:1
Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3
Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1
Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0
Результаты матчей
Лугано
Винтертур
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лугано
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
44
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
78
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|16
|10
|5
|1
|33 - 9
|35
|2.
|Серветт
|16
|6
|7
|3
|19 - 18
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|4.
|Лугано
|2:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 25
|23
|5.
|Базель
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|6.
|Люцерн
|0:1
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|7.
|Грасcхоппер
|16
|5
|5
|6
|28 - 30
|20
|8.
|Сьон
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|9.
|Винтертур
|0:2
|16
|4
|4
|8
|12 - 30
|16
|10.
|Цюрих
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Грасcхоппер
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|5.
|Базель
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Лугано
|2:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|7.
|Винтертур
|0:2
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|8.
|Люцерн
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|10.
|Цюрих
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|0:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|4.
|Лугано
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|6.
|Базель
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|1
|5
|18 - 17
|7
|8.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|9.
|Цюрих
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|10.
|Винтертур
|0:2
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|6 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 6
|Сьон
|Бальтазар
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7