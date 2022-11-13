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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 3140
Лугано
3:1
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
7' Гол
Целар Жан
2:0
15' Гол
Целар Жан
2:1
20' Гол
Ди Джусто Маттео
33' Желтая карточка
Allan Arigoni
50' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
59' Желтая карточка
Samir Ramizi
3:1
89' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
89' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
90'+4
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
17
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
22
Штеффен
Ренато
25
Uran
Bislimi
11
Хайле-Селассие
Марен
9
Целар
Жан
36
Пукай
Йозеф
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
77
Абедини
Эрис
14
Thibault
Corbaz
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
99
Буркарт
Нишан
9
Буэсс
Роман
Лугано
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Винтертур

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.54

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
1.09

Среднее время на гол

68
82

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

65
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 (3) 0.5
Штеффен Ренато 2 0.13
Циглер Рето 2 0.13
Бабич Борис 2 0.13
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.13
Саббатини Хонатан 2 0.13
Боттани Маттиа 1 0.06
Думбия Усман 1 0.06
Маю Хишам 1 0.06
Хайле-Селассие Марен 1 0.06
Алиседа Игнасио 1 0.06
Де Кейрос Ноа 1 0.06
Uran Bislimi 1 0.06
Махмуд Хадж 1 0.06
Валенсуэла Мильтон 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.19
Ди Джусто Маттео 3 0.19
Samir Ramizi 2 0.13
Камбери Флориан 1 0.06
Родригес Франсиско III 1 0.06
Зайлер Штефан 1 0.06
Буркарт Нишан 1 0.06
Samuel Ballet 1 0.06
Манзамби Нефтали 0 0
Adrian Gantenbein 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 5 1
Allan Arigoni 6 0
Дапрела Фабио 4 1
Маю Хишам 3 1
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Саббатини Хонатан 2 0
Думбия Усман 2 0
Uran Bislimi 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Циглер Рето 1 0
Бабич Борис 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 7 1
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 4 0
Michael Goncalves 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Thibault Corbaz 3 0
Камбери Флориан 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Зайлер Штефан 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Adrian Gantenbein 1 0

Результаты матчей

Лугано
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
3
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Винтертур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

11
5
Лугано
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Винтертур
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

18
8

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
8%
3
43%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
5
38%
1
6%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
5
19%
3
23%
1-15
3
11%
4
31%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
9
33%
2
15%
76-90

Пропущено

25
31
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
20%
5
16%
1-15
5
20%
7
23%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
4
16%
3
10%
61-75
5
20%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 1:0 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Лугано 3:1
Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3
Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1
Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
1
15
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 16 10 5 1 35 - 9 35
2. Серветт 16 6 7 3 19 - 18 25
3. Санкт-Галлен 16 7 3 6 33 - 24 24
4. Лугано 16 7 2 7 26 - 26 23
5. Базель 16 5 6 5 21 - 17 21
6. Люцерн 16 5 5 6 24 - 24 20
7. Грасcхоппер 16 5 5 6 28 - 30 20
8. Сьон 16 5 5 6 22 - 28 20
9. Винтертур 16 4 4 8 13 - 31 16
10. Цюрих 16 2 6 8 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 6 2 0 20 - 4 20
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Грасcхоппер 8 4 2 2 17 - 14 14
5. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
6. Лугано 8 4 0 4 13 - 13 12
7. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
8. Люцерн 8 2 3 3 11 - 12 9
9. Сьон 8 2 2 4 9 - 17 8
10. Цюрих 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 8 3 2 3 13 - 12 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 8 2 3 3 8 - 12 9
6. Базель 8 2 2 4 9 - 10 8
7. Санкт-Галлен 8 2 1 5 18 - 17 7
8. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
9. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
10. Винтертур 8 1 2 5 6 - 14 5
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Allan Arigoni получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ди Джусто Маттео бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 3:1 Винтертур онлайн

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