Тур: 13. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
1:0
Перерыв
Ход матча
41'
1:0
44'
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
20
Лукинья
45
Медейруш
Юри
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
-
77 Сапара МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
28 Pastor
-
27 Klismahn
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Портимоненсе
Брага
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.22
Среднее время на гол
40
73
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|3 (1)
|0.23
|Yago Cariello
|2
|0.15
|Эвертон Перейра
|1
|0.08
|Лукинья
|1
|0.08
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.08
|Диаби Мохамед
|1
|0.08
|Матуш Рикарду
|1
|0.08
|Уаттара Зиэ
|1
|0.08
|Энрике Педро VI
|1
|0.08
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|5
|0.38
|Орта Рикарду
|4 (1)
|0.31
|Оливейра Витор
|4
|0.31
|Медейруш Юри
|3
|0.23
|Руис Абель
|2
|0.15
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0.15
|Лаинес Диего
|1
|0.08
|Секейра Нуну
|1
|0.08
|Каштру Андре
|1
|0.08
|Ньякате Сику
|1
|0.08
|Тормена Витор
|1
|0.08
|Гомес Родриго II
|1
|0.08
|Джало Альваро
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Сек Мустафа
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Муфи Фахд
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Эштрела Паулу
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Yago Cariello
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|4
|0
|Матеус Лима
|2
|1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Тормена Витор
|3
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брага
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
0
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брага
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
11
Портимоненсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брага
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
5
33%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
8%
7
27%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
5
42%
7
27%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1
Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3
Результаты матчей
Портимоненсе
Брага
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
39
75
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Каса Пиа
|1:0
|13
|8
|2
|3
|13 - 8
|26
|4.
|Брага
|0:1
|13
|8
|1
|4
|27 - 12
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|6.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|7.
|Портимоненсе
|1:0
|13
|7
|1
|5
|12 - 12
|22
|8.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|9.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|11.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|12.
|Шавиш
|0:1
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|13.
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|1:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
|17.
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|7
|7
|0
|0
|25 - 6
|21
|2.
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|Каса Пиа
|1:0
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|6.
|Портимоненсе
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|8.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|9.
|Брага
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|0:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|2.
|Брага
|0:1
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Визела
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Портимоненсе
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|8.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|9.
|Шавиш
|0:1
|7
|3
|0
|4
|5 - 11
|9
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|15.
|Жил Висенте
|1:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Маритиму
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|8 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Брага
Исход игры
Портимоненсе
0% (0)
Ничья
14.3% (17)
Брага
85.7% (102)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
1:2 Брага
47.9% (57)
0:1 Брага
25.2% (30)
1:1 Ничья
13.4% (16)
0:2 Брага
10.1% (12)
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