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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Портимоненсе
1:0
Перерыв
Брага
0'
1:0
41' Гол
Уаттара Зиэ
44' Желтая карточка
Yago Cariello

Ход матча

41'
Уаттара Зиэ
1:0
44'
Yago Cariello
 
Прогнозы 119
Портимоненсе 0% (0)
X 14.3% (17)
Брага 85.7% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Брага
3.81
3.60
3.50
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
3
Уаттара
Зиэ
24
Диаби
Мохамед
38
Эштрела
Паулу
11
Оливейро
Андерсон
II
99
Yago
Cariello
20
Лукинья
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
Портимоненсе
4-4-2
Брага
4-4-2

История личных встреч

Портимоненсе
Брага

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.22

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.23
Yago Cariello 2 0.15
Эвертон Перейра 1 0.08
Лукинья 1 0.08
Эштрела Паулу 1 (1) 0.08
Диаби Мохамед 1 0.08
Матуш Рикарду 1 0.08
Уаттара Зиэ 1 0.08
Энрике Педро VI 1 0.08
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 5 0.38
Орта Рикарду 4 (1) 0.31
Оливейра Витор 4 0.31
Медейруш Юри 3 0.23
Руис Абель 2 0.15
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.15
Лаинес Диего 1 0.08
Секейра Нуну 1 0.08
Каштру Андре 1 0.08
Ньякате Сику 1 0.08
Тормена Витор 1 0.08
Гомес Родриго II 1 0.08
Джало Альваро 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 5 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Эштрела Паулу 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Yago Cariello 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Са Педру 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Матеус Лима 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Тормена Витор 3 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брага
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брага
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
11
Портимоненсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брага
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
5
33%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
8%
7
27%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
5
42%
7
27%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1
Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3

Результаты матчей

Портимоненсе
Брага

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 13 12 1 0 36 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Каса Пиа 1:0 13 8 2 3 13 - 8 26
4. Брага 0:1 13 8 1 4 27 - 12 25
5. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
6. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
7. Портимоненсе 1:0 13 7 1 5 12 - 12 22
8. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
9. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
11. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
12. Шавиш 0:1 13 4 4 5 11 - 16 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 1:2 13 2 3 8 11 - 20 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 7 7 0 0 25 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Каса Пиа 1:0 7 4 1 2 5 - 2 13
6. Портимоненсе 1:0 7 4 1 2 6 - 5 13
7. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
8. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
9. Брага 0:1 6 3 1 2 11 - 5 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 0:1 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 1:2 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Брага 0:1 7 5 0 2 16 - 7 15
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Портимоненсе 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
8. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
9. Шавиш 0:1 7 3 0 4 5 - 11 9
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 1:2 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 8 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Yago Cariello получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Уаттара Зиэ бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 119
Портимоненсе 0% (0)
X 14.3% (17)
Брага 85.7% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Брага
3.81
3.60
3.50
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Где смотреть матч Портимоненсе 1:0 Брага онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Брага

Исход игры
Портимоненсе
0% (0)
Ничья
14.3% (17)
Брага
85.7% (102)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
1:2 Брага
47.9% (57)
0:1 Брага
25.2% (30)
1:1 Ничья
13.4% (16)
0:2 Брага
10.1% (12)
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Портимоненсе
Брага
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