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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1290
Портимоненсе
1:2
Конец матча
Брага
0'
1:0
40' Гол
Уаттара Зиэ
44' Желтая карточка
Yago Cariello
1:1
65' Пенальти
Медейруш Юри
76' Желтая карточка
Паулу Оливейра
1:2
83' Гол
Оливейра Витор
88' Желтая карточка
Джало Альваро
88' Желтая карточка
Накамура Косукэ
90' Вторая желтая карточка
Паулу Оливейра
90' Желтая карточка
Тормена Витор
90' Вторая желтая карточка
Тормена Витор
1:2
90' Не забитый пенальти
Эштрела Паулу
90'+15
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
3
Уаттара
Зиэ
24
Диаби
Мохамед
38
Эштрела
Паулу
11
Оливейро
Андерсон
II
99
Yago
Cariello
20
Лукинья
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
Портимоненсе
4-4-2
Брага
4-4-2

История личных встреч

Портимоненсе
Брага

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.22

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.23
Yago Cariello 2 0.15
Эвертон Перейра 1 0.08
Лукинья 1 0.08
Эштрела Паулу 1 (1) 0.08
Диаби Мохамед 1 0.08
Матуш Рикарду 1 0.08
Уаттара Зиэ 1 0.08
Энрике Педро VI 1 0.08
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 5 0.38
Оливейра Витор 5 0.38
Орта Рикарду 4 (1) 0.31
Медейруш Юри 4 (1) 0.31
Руис Абель 2 0.15
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.15
Лаинес Диего 1 0.08
Секейра Нуну 1 0.08
Каштру Андре 1 0.08
Ньякате Сику 1 0.08
Тормена Витор 1 0.08
Гомес Родриго II 1 0.08
Джало Альваро 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 5 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Накамура Косукэ 2 0
Эштрела Паулу 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Yago Cariello 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Матеус Лима 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Паулу Оливейра 1 1
Джало Альваро 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брага
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
0
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брага
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
11
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Брага
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
2
33%
3
18%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

13
28
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
8%
7
25%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
3
23%
5
18%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
5
38%
8
29%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
23%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Морейренсе 2:1 Брага - Каса Пиа 0:1 Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1
Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3

Результаты матчей

Портимоненсе
Брага

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 13 12 1 0 37 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Брага 13 9 1 3 29 - 12 28
4. Спортинг Л 0:0 13 7 2 4 24 - 14 23
5. Каса Пиа 13 7 2 4 13 - 10 23
6. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
7. Портимоненсе 13 6 1 6 12 - 14 19
8. Шавиш 13 5 4 4 13 - 16 19
9. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
11. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
12. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 0:0 13 3 3 7 10 - 16 12
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 26 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 0:0 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
7. Каса Пиа 7 3 1 3 5 - 4 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 0:0 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Шавиш 7 4 0 3 7 - 11 12
6. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
9. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
10. Спортинг Л 0:0 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 0:0 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Каса Пиа Тайра Альфонсу 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    102'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эштрела Паулу пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    100'
    Тормена Витор получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    99'
    Тормена Витор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    99'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Паулу Оливейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    88'
    Накамура Косукэ получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Yago Cariello получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Уаттара Зиэ бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Портимоненсе 0% (0)
    X 14.3% (17)
    Брага 85.7% (102)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Брага

    Исход игры
    Портимоненсе
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (17)
    Брага
    85.7% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    47.9% (57)
    0:1 Брага
    25.2% (30)
    1:1 Ничья
    13.4% (16)
    0:2 Брага
    10.1% (12)
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