Тур: 13. Стадион: Капитал ду Мовел.
0:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЖулиан Игор
36' Желтая карточкаИбрагим Аббас
37' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
0:1
48' ГолFriday Etim
0:2
53' Гол в свои воротаФеригра Эрик
73' Желтая карточкаМендес Алексис
90' Желтая карточкаГарсия Самуэль
90'+9
Ход матча
12'
36'
37'
48'
0:1
53'
0:2
73'
90'
21
Силва
Хорхе
23
Феригра
Эрик
14
Тома
Бастьен
16
Джало
Матшу
17
Буцке
Адриан
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
22
Зохи
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Arthur Sales
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
79 Морейра НунуНападающий
-
90 Friday Etim
-
-
Главный тренер: Bruno Pinto
История личных встреч
Пасуш де Феррейра
Визела
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.15
|Буцке Адриан
|2
|0.15
|Гайтан Николас
|1
|0.08
|Томас Найджел
|1
|0.08
|Джало Матшу
|1
|0.08
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зохи Кевин
|2
|0.15
|Оливейра Андерсон
|2
|0.15
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.08
|Бондосо Кико
|1
|0.08
|Морейра Нуну
|1
|0.08
|Перейра Матеус
|1
|0.08
|Осмаич Милутин
|1
|0.08
|Friday Etim
|1
|0.08
|Силва Томаш
|0
|0
Карточки
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|7
|1
|Антунеш Виторину
|4
|1
|Дельгадо Хуан III
|5
|0
|Пиреш Руй
|5
|0
|Лима Нуно
|3
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Холсгров Джордан
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Зе Уилтон
|1
|1
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Феригра Эрик
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Каики
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|7
|1
|Нейва Кристиан
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Мендес Алексис
|3
|0
|Морейра Нуну
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Гарсия Самуэль
|2
|0
|Вилсон Бруно
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Жулиан Игор
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
4
Пасуш де Феррейра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Визела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
1
3
Пасуш де Феррейра
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Визела
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
5
63%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
13%
4
29%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
17%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0
Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Оливейренсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0
Визела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1
Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренше 1:3
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
Визела
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
6 раз 46%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Пасуш де Феррейра
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
85
211
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Каса Пиа
|1:0
|13
|8
|2
|3
|13 - 8
|26
|4.
|Брага
|0:1
|13
|8
|1
|4
|27 - 12
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|6.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|7.
|Портимоненсе
|1:0
|13
|7
|1
|5
|12 - 12
|22
|8.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|9.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|11.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|12.
|Шавиш
|0:1
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|13.
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|1:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
|17.
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|7
|7
|0
|0
|25 - 6
|21
|2.
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|Каса Пиа
|1:0
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|6.
|Портимоненсе
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|8.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|9.
|Брага
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|0:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|2.
|Брага
|0:1
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Визела
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Портимоненсе
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|8.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|9.
|Шавиш
|0:1
|7
|3
|0
|4
|5 - 11
|9
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|15.
|Жил Висенте
|1:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Маритиму
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|8 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 0:2 Визела
Исход игры
Пасуш де Феррейра
40.5% (49)
Ничья
29.8% (36)
Визела
29.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
25.83% (31)
Меньше
74.17% (89)
Обе команды забьют
Да
51.67% (62)
Нет
48.33% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (33)
0:1 Визела
19% (23)
1:0 Пасуш де Феррейра
17.4% (21)
2:1 Пасуш де Феррейра
14.9% (18)
1:2 Визела
8.3% (10)
2:0 Пасуш де Феррейра
7.4% (9)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:3 Визела
1.7% (2)
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