  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Пасуш де Феррейра
0:2
Конец матча
Визела
0'
12' Желтая карточка
Жулиан Игор
36' Желтая карточка
Ибрагим Аббас
37' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
0:1
48' Гол
Friday Etim
0:2
53' Гол в свои ворота
Феригра Эрик
73' Желтая карточка
Мендес Алексис
90' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
90'+9
1
Алмейда
Жорди
21
Силва
Хорхе
23
Феригра
Эрик
3
Лима
Нуно
5
Антунеш
Виторину
8
Ибрагим
Аббас
14
Тома
Бастьен
19
Коффи
Н'Дри
Филиппе
16
Джало
Матшу
10
Гайтан
Николас
17
Буцке
Адриан
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
3
Вилсон
Бруно
4
Фернандеш
Иванилду
24
Нейва
Кристиан
6
Клаудемир
де
Соуза
8
Гуззу
Рафаэл
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
22
Зохи
Кевин
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1
Визела
4-3-3

История личных встреч

Пасуш де Феррейра
Визела

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:2
КЛ
2:2
К
4:1
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.15
Буцке Адриан 2 0.15
Гайтан Николас 1 0.08
Томас Найджел 1 0.08
Джало Матшу 1 0.08
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зохи Кевин 2 0.15
Оливейра Андерсон 2 0.15
Гуззу Рафаэл 1 0.08
Бондосо Кико 1 0.08
Морейра Нуну 1 0.08
Перейра Матеус 1 0.08
Осмаич Милутин 1 0.08
Friday Etim 1 0.08
Силва Томаш 0 0

Карточки

Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 7 1
Антунеш Виторину 4 1
Дельгадо Хуан III 5 0
Пиреш Руй 5 0
Лима Нуно 3 1
Буцке Адриан 2 1
Холсгров Джордан 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Зе Уилтон 1 1
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Феригра Эрик 1 0
Томас Найджел 1 0
Каики 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 7 1
Нейва Кристиан 5 0
Силва Томаш 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Мендес Алексис 3 0
Морейра Нуну 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Клаудемир де Соуза 2 0
Diego Rosa 2 0
Гарсия Самуэль 2 0
Вилсон Бруно 2 0
Исаак Карлос 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Жулиан Игор 1 0
Перейра Матеус 1 0
Рашид Осама 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
4
Пасуш де Феррейра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Визела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

1
3
Пасуш де Феррейра
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Визела
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
5
63%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
13%
4
29%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
17%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0
Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Оливейренсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0
Визела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1
Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1 Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренше 1:3

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
Визела

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
6 раз 46%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Пасуш де Феррейра
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 13 12 1 0 36 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Каса Пиа 1:0 13 8 2 3 13 - 8 26
4. Брага 0:1 13 8 1 4 27 - 12 25
5. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
6. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
7. Портимоненсе 1:0 13 7 1 5 12 - 12 22
8. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
9. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
11. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
12. Шавиш 0:1 13 4 4 5 11 - 16 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 1:2 13 2 3 8 11 - 20 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 7 7 0 0 25 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Каса Пиа 1:0 7 4 1 2 5 - 2 13
6. Портимоненсе 1:0 7 4 1 2 6 - 5 13
7. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
8. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
9. Брага 0:1 6 3 1 2 11 - 5 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 0:1 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 1:2 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Брага 0:1 7 5 0 2 16 - 7 15
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Портимоненсе 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
8. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
9. Шавиш 0:1 7 3 0 4 5 - 11 9
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 1:2 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 8 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      37'
      Гуззу Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Аббас Ибрахим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Жулиан Игор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Пасуш де Феррейра 40.5% (49)
    X 29.8% (36)
    Визела 29.8% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Пасуш де Феррейра 0:2 Визела онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 0:2 Визела

    Исход игры
    Пасуш де Феррейра
    40.5% (49)
    Ничья
    29.8% (36)
    Визела
    29.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.83% (31)
    Меньше
    74.17% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    51.67% (62)
    Нет
    48.33% (58)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    0:1 Визела
    19% (23)
    1:0 Пасуш де Феррейра
    17.4% (21)
    2:1 Пасуш де Феррейра
    14.9% (18)
    1:2 Визела
    8.3% (10)
    2:0 Пасуш де Феррейра
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:3 Визела
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     