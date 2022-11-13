Тур: 13. Стадион: Эштадиу да Луш.
3:1
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиМариу Жоау
1:1
17' ПенальтиФрансиско Мартинес
2:1
36' ГолРамуш Гонсалу
3:1
53' ГолРамуш Гонсалу
86' Желтая карточкаОтаменди Николас
86' Желтая карточкаСимоэш Андре
90'+4
Ход матча
9'
1:0
17'
36'
2:1
53'
3:1
86'
86'
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
57
Буэно
Матеус
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Алипур АлиНападающий
-
20 Босельи ХуанНападающий
-
18 Mizuki AraiНападающий
-
78 Danilo Veiga
-
Главный тренер: Carlos Cunha
История личных встреч
Бенфика
Жил Висенте
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
17 матчей
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
2.3
2.29
Среднее время на гол
39
39
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
0.7
Среднее время на гол
210
128
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|9
|0.69
|Мариу Жоау
|6 (4)
|0.46
|Силва Рафа
|6
|0.46
|Нерес Давид
|4
|0.31
|Муса Петар
|3
|0.23
|Силва Антониу
|2
|0.15
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Ристич Михайло
|1
|0.08
|Родригес Фелипе II
|1
|0.08
|Дракслер Юлиан
|1
|0.08
|Жилберто Жуниор
|1
|0.08
|Бах Александр
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|8 (2)
|0.62
|Алипур Али
|1
|0.08
|Босельи Хуан
|1
|0.08
|Мурило Коста
|1
|0.08
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|1
|Силва Рафа
|4
|0
|Мариу Жоау
|2
|1
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Флорентину
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Карвалью Витор
|3
|0
|Босельи Хуан
|3
|0
|Марин Адриан
|1
|1
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Вильодрес Кевин
|2
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Ауашерия Билель
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
0
5
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
11
3
Бенфика
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Жил Висенте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
25
7
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
5
20%
1
14%
1-15
1
4%
3
43%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
3
12%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
2
29%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
3
43%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
3
75%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Забито
36
11
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
5
14%
1
9%
1-15
4
11%
4
36%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
4
11%
1
9%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
9
25%
5
45%
76-90
Пропущено
8
21
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
13%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0
Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1
Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Жил Висенте
Точный счет
5:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
94
310
85
58
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Брага
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|4.
|Спортинг Л
|0:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 14
|23
|5.
|Каса Пиа
|13
|7
|2
|4
|13 - 10
|23
|6.
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|7.
|Портимоненсе
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|8.
|Шавиш
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|9.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|11.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|13.
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|Фамаликан
|0:0
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|Спортинг Л
|0:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|Каса Пиа
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Шавиш
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Бенфика
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Шавиш
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Визела
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|10.
|Спортинг Л
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|15.
|Жил Висенте
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Маритиму
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Фамаликан
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|6
Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Жил Висенте
Исход игры
Бенфика
98.3% (117)
Ничья
0.8% (1)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
22.03% (26)
Нет
77.97% (92)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
39.5% (47)
3:0 Бенфика
28.6% (34)
2:1 Бенфика
10.9% (13)
3:1 Бенфика
7.6% (9)
1:0 Бенфика
3.4% (4)
4:0 Бенфика
2.5% (3)
5:0 Бенфика
2.5% (3)
4:1 Бенфика
1.7% (2)
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