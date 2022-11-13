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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Бенфика
3:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
9' Пенальти
Мариу Жоау
1:1
17' Пенальти
Франсиско Мартинес
2:1
36' Гол
Рамуш Гонсалу
3:1
53' Гол
Рамуш Гонсалу
86' Желтая карточка
Отаменди Николас
86' Желтая карточка
Симоэш Андре
90'+4
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Фернандес
Энцо
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
1
Крицюк
Станислав
15
Карраса
Моура
4
Manuel
Lopes
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
57
Буэно
Матеус
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
7
Ауашерия
Билель
Бенфика
4-2-3-1
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Жил Висенте

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

17 матчей

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КП
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.3
2.29

Среднее время на гол

39
39

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
0.7

Среднее время на гол

210
128

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 9 0.69
Мариу Жоау 6 (4) 0.46
Силва Рафа 6 0.46
Нерес Давид 4 0.31
Муса Петар 3 0.23
Силва Антониу 2 0.15
Гримальдо Алехандро 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Ристич Михайло 1 0.08
Родригес Фелипе II 1 0.08
Дракслер Юлиан 1 0.08
Жилберто Жуниор 1 0.08
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 8 (2) 0.62
Алипур Али 1 0.08
Босельи Хуан 1 0.08
Мурило Коста 1 0.08
Фудзимото Канья 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 1
Силва Рафа 4 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Флорентину 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Карвалью Витор 3 0
Босельи Хуан 3 0
Марин Адриан 1 1
Франсиско Мартинес 2 0
Тиба Педру 2 0
Гомес Энрике 2 0
Вильодрес Кевин 2 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Ауашерия Билель 1 0
Карраса Моура 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

0
5
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

11
3
Бенфика
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Жил Висенте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

11
8

Голы по времени матча

Забито

25
7
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
5
20%
1
14%
1-15
1
4%
3
43%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
3
12%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
2
29%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
3
43%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
3
75%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Забито

36
11
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
5
14%
1
9%
1-15
4
11%
4
36%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
4
11%
1
9%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
9
25%
5
45%
76-90

Пропущено

8
21
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
13%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0
Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1
Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Жил Висенте

Точный счет

5:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
4
3
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
9
4
1.5
3
10
8
5
2.5
5
8
3.5
3
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 13 12 1 0 37 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Брага 13 9 1 3 29 - 12 28
4. Спортинг Л 0:0 13 7 2 4 24 - 14 23
5. Каса Пиа 13 7 2 4 13 - 10 23
6. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
7. Портимоненсе 13 6 1 6 12 - 14 19
8. Шавиш 13 5 4 4 13 - 16 19
9. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
11. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
12. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 0:0 13 3 3 7 10 - 16 12
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 26 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 0:0 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
7. Каса Пиа 7 3 1 3 5 - 4 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 0:0 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Шавиш 7 4 0 3 7 - 11 12
6. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
9. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
10. Спортинг Л 0:0 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 0:0 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Каса Пиа Тайра Альфонсу 6
Весь список
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    36'
    Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
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    • Прогнозы 119
    Бенфика 98.3% (117)
    X 0.8% (1)
    Жил Висенте 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бенфика 3:1 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Бенфика
    98.3% (117)
    Ничья
    0.8% (1)
    Жил Висенте
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    22.03% (26)
    Нет
    77.97% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    39.5% (47)
    3:0 Бенфика
    28.6% (34)
    2:1 Бенфика
    10.9% (13)
    3:1 Бенфика
    7.6% (9)
    1:0 Бенфика
    3.4% (4)
    4:0 Бенфика
    2.5% (3)
    5:0 Бенфика
    2.5% (3)
    4:1 Бенфика
    1.7% (2)
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