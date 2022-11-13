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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 15'
Люцерн
0'
1' Желтая карточка
Белоко Стефан
1:0
5' Гол
Фасснахт Кристиан

Ход матча

1'
 
Белоко Стефан
5'
Фасснахт Кристиан
(Имери Кастриот)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
3.80
4.00
3.90
Все Коэффициенты
1
Расьоппи
Антони
17
Рюэгг
Кевин
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
29
Имери
Кастриот
8
Сьерро
Венсан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
69
Шадер
Софьян
7
Майер
Макс
17
Клиджэ
Тибо
21
Абубакар-Анкра
Асума
Янг Бойз
4-3-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

41 матч

85.4%
14.6%
35 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61%
29.3%
9.7%
25 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.5%
19.5%
22%
24 победы 8 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 17 побед

61 матч

57.4%
23%
19.6%
35 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

41%
34.4%
24.6%
25 побед 21 ничья 15 побед

Второй тайм

39.3%
32.8%
27.9%
24 победы 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

67
58

Голов в среднем за матч

2.31
1.81

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

57
34

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Среднее время на гол

50
76

Всего голов

124
92

Голов в среднем за матч

2.03
1.51

Тотал матчей

2.5
54
Больше 89%
Меньше 11%
7
43
Больше 70%
Меньше 30%
18
29
Больше 48%
Меньше 52%
32
17
Больше 28%
Меньше 72%
44
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
56

Среднее время на гол

44
59

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 8 (1) 0.5
Иттен Седрик 6 (1) 0.38
Элиа Мешак 4 0.25
Ридер Фабиан 3 0.19
Канга Вилфрид 3 0.19
Фасснахт Кристиан 2 0.13
Угриниц Филип 1 0.06
Имери Кастриот 1 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.06
Нгамалё Муми Николя 1 0.06
Сьерро Венсан 1 0.06
Зесигер Седрик 1 0.06
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 6 (2) 0.38
Соргич Деян 4 0.25
Дрэгер Мохамед 3 0.19
Бурч Марко 3 0.19
Абубакар-Анкра Асума 2 0.13
Дорн Пиус 1 0.06
Шадер Софьян 1 0.06
Гентнер Кристиан 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Белоко Стефан 1 0.06
Кадак Якуб 1 0.06
Яшари Ардон 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 5 1
Иттен Седрик 3 1
Ниассе Шейх 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Гарсия Улиссес 2 1
Lewin Blum 3 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Муми Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 0
Симани Денис 5 1
Дрэгер Мохамед 4 1
Фрыдек Мартин 3 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Майер Макс 3 0
Бурч Марко 3 0
Шадер Софьян 1 1
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Дорн Пиус 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
3
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

14
10
Янг Бойз
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Люцерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
20%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
25%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

31
25
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
6
19%
4
16%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
3
10%
6
24%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
10
32%
3
12%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
10%
4
20%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
4
40%
1
5%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Люцерн

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
4
3
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
3
5
2.5
2
5
2
6
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
6
9
7
8
2.5
4
11
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 16 10 5 1 33 - 9 35
2. Серветт 16 6 7 3 19 - 18 25
3. Санкт-Галлен 16 7 3 6 33 - 24 24
4. Лугано 2:0 16 7 2 7 25 - 25 23
5. Базель 16 5 6 5 21 - 17 21
6. Люцерн 0:1 16 5 5 6 24 - 22 20
7. Грасcхоппер 16 5 5 6 28 - 30 20
8. Сьон 16 5 5 6 22 - 28 20
9. Винтертур 0:2 16 4 4 8 12 - 30 16
10. Цюрих 16 2 6 8 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 8 6 2 0 18 - 4 20
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Грасcхоппер 8 4 2 2 17 - 14 14
5. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
6. Лугано 2:0 8 4 0 4 12 - 12 12
7. Винтертур 0:2 8 3 2 3 7 - 17 11
8. Люцерн 0:1 8 2 3 3 11 - 12 9
9. Сьон 8 2 2 4 9 - 17 8
10. Цюрих 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 0:1 8 3 2 3 13 - 10 11
4. Лугано 2:0 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 8 2 3 3 8 - 12 9
6. Базель 8 2 2 4 9 - 10 8
7. Санкт-Галлен 8 2 1 5 18 - 17 7
8. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
9. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
10. Винтертур 0:2 8 1 2 5 5 - 13 5
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 6 (2)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
3.80
4.00
3.90
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