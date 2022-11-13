Тур: 16. Стадион: Стад де Суиз. Зрители: 31120
0'
1' Желтая карточкаБелоко Стефан
1:0
5' ГолФасснахт Кристиан
2:0
32' ГолНсаме Жан-Пьер
3:0
70' ГолЛаупер Сандро
90'+4
Ход матча
5'
32'
2:0
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
10 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
17
Рюэгг
Кевин
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
41 матч
85.4%
14.6%
35 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61%
29.3%
9.7%
25 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.5%
19.5%
22%
24 победы 8 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 17 побед
61 матч
57.4%
23%
19.6%
35 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
41%
34.4%
24.6%
25 побед 21 ничья 15 побед
Второй тайм
39.3%
32.8%
27.9%
24 победы 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
67
58
Голов в среднем за матч
2.31
1.81
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
57
34
Голов в среднем за матч
1.78
1.17
Среднее время на гол
50
76
Всего голов
124
92
Голов в среднем за матч
2.03
1.51
Тотал матчей
2.5
54
Больше 89%
Меньше 11%
7
43
Больше 70%
Меньше 30%
18
29
Больше 48%
Меньше 52%
32
17
Больше 28%
Меньше 72%
44
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
56
Среднее время на гол
44
59
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.56
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.38
|Элиа Мешак
|4
|0.25
|Ридер Фабиан
|3
|0.19
|Канга Вилфрид
|3
|0.19
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.13
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Угриниц Филип
|1
|0.06
|Имери Кастриот
|1
|0.06
|Нгамалё Муми Николя
|1
|0.06
|Сьерро Венсан
|1
|0.06
|Лаупер Сандро
|1
|0.06
|Зесигер Седрик
|1
|0.06
|Бенито Лорис
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|6 (2)
|0.38
|Соргич Деян
|4
|0.25
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.19
|Бурч Марко
|3
|0.19
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.13
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|Шадер Софьян
|1
|0.06
|Гентнер Кристиан
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Белоко Стефан
|1
|0.06
|Кадак Якуб
|1
|0.06
|Яшари Ардон
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|5
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|1
|Lewin Blum
|3
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Муми Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|0
|Симани Денис
|5
|1
|Дрэгер Мохамед
|4
|1
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Шадер Софьян
|1
|1
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
3
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Люцерн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
14
10
Янг Бойз
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Люцерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
16
13
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
4
21%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
3
60%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
20%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
25%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
34
25
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
7
21%
4
16%
1-15
4
12%
5
20%
16-30
3
9%
4
16%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
7
21%
3
12%
61-75
10
29%
29%
3
12%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
10%
5
22%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
1
10%
5
22%
31-45
4
40%
1
4%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
1
10%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Люцерн
Точный счет
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
53
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
35
35
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
106
610
88
412
313
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|16
|10
|5
|1
|35 - 9
|35
|2.
|Серветт
|16
|6
|7
|3
|19 - 18
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|4.
|Лугано
|16
|7
|2
|7
|26 - 26
|23
|5.
|Базель
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|6.
|Люцерн
|16
|5
|5
|6
|24 - 24
|20
|7.
|Грасcхоппер
|16
|5
|5
|6
|28 - 30
|20
|8.
|Сьон
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|9.
|Винтертур
|16
|4
|4
|8
|13 - 31
|16
|10.
|Цюрих
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|6
|2
|0
|20 - 4
|20
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Грасcхоппер
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|5.
|Базель
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Лугано
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|7.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|8.
|Люцерн
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|10.
|Цюрих
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|6.
|Базель
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|1
|5
|18 - 17
|7
|8.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|9.
|Цюрих
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|10.
|Винтертур
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|6 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 6
|Сьон
|Бальтазар
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7