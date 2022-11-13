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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Фамаликан
0:0
Первый тайм: 9'
Спортинг Л
0'
Прогнозы 123
Фамаликан 3.3% (4)
X 3.3% (4)
Спортинг Л 93.5% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Спортинг Л
6.30
3.98
1.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
5
Лима
Рубен
25
Пеле
Мамаду
7
Родригеш
Иву
97
Коломбатто
Сантьяго
74
Моура
Франсишку
29
Кадис
Хондер
19
Родригес
Хосе
Луис
1
Адан
Антонио
3
Сен-Жюст
Джеремая
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
20
Паулинью
Жуан
28
Поте
Фамаликан
4-1-3-2
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Спортинг Л

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:0
К
0:1
КП
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

45
110

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.15
Миллан Алехандро 2 0.15
Родригеш Иву 1 0.08
Родригес Хосе Луис 1 0.08
Коломбатто Сантьяго 1 0.08
Моура Франсишку 1 0.08
Ассунсао Густаво 1 0.08
Кадиле Джуниор 1 0.08
Пенетра Алешандре 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 5 (1) 0.38
Эдвардс Маркус 4 0.31
Сантуш Нуну II 4 0.31
Морита Хидемаса 3 0.23
Тринкан Франсишку 2 0.15
Рошинья Кошта 1 0.08
Порро Педро 1 0.08
Луис Матеус II 1 0.08
Сен-Жюст Джеремая 1 0.08
Паулинью Жуан 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 5 0
Родригеш Иву 3 1
Пеле Мамаду 2 0
Родригес Хосе Луис 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Gustavo Sa 2 0
Фонте Руй 1 0
Лима Рубен 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Пенетра Алешандре 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Нуну II 4 0
Поте 4 0
Угарте Мануэль 4 0
Порро Педро 2 1
Коатес Себастьян 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Адан Антонио 2 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Матеус Рейс 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Нету Луиш 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссахаку Абдул 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спортинг Л
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
4
Фамаликан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

0
15
Фамаликан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Спортинг Л
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

0
19

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
3
43%
3
38%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
1
33%
2
13%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
3
13%
1-15
4
40%
5
22%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
2
20%
4
17%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1
Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Спортинг Л

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5
5
1
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 13 12 1 0 37 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Брага 13 9 1 3 29 - 12 28
4. Спортинг Л 0:0 13 7 2 4 24 - 14 23
5. Каса Пиа 13 7 2 4 13 - 10 23
6. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
7. Портимоненсе 13 6 1 6 12 - 14 19
8. Шавиш 13 5 4 4 13 - 16 19
9. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
11. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
12. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 0:0 13 3 3 7 10 - 16 12
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 26 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 0:0 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
7. Каса Пиа 7 3 1 3 5 - 4 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 0:0 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Шавиш 7 4 0 3 7 - 11 12
6. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
9. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
10. Спортинг Л 0:0 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 0:0 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Каса Пиа Тайра Альфонсу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 123
Фамаликан 3.3% (4)
X 3.3% (4)
Спортинг Л 93.5% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Спортинг Л
6.30
3.98
1.58
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Где смотреть матч Фамаликан 0:0 Спортинг Л онлайн

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Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Спортинг Л

Исход игры
Фамаликан
3.3% (4)
Ничья
3.3% (4)
Спортинг Л
93.5% (115)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
56.78% (67)
Нет
43.22% (51)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
40.7% (50)
0:2 Спортинг Л
27.6% (34)
0:1 Спортинг Л
12.2% (15)
1:3 Спортинг Л
8.1% (10)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:3 Спортинг Л
1.6% (2)
2:1 Фамаликан
1.6% (2)
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Фамаликан
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