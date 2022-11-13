Тур: 13. Стадион: Municipal 22 de Junho.
1:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаУгарте Мануэль
29' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
41' Желтая карточкаТринкан Франсишку
0:1
42' ГолТринкан Франсишку
45' Желтая карточкаЛима Рубен
0:2
45' ПенальтиПоте
45' Желтая карточкаМатеус Рейс
45' Желтая карточкаРодригес Хосе Луис
45' Желтая карточкаСен-Жюст Джеремая
53' Желтая карточкаРиччели
1:2
78' ГолХайме Иван
83' Желтая карточкаФонте Руй
89' Желтая карточкаПорро Педро
90' Желтая карточкаКоатес Себастьян
90'+9
Ход матча
21'
29'
42'
45'
45'
0:2
45'
53'
78'
83'
89'
90'
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
25
Пеле
Мамаду
29
Кадис
Хондер
24
Порро
Педро
28
Поте
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Фамаликан
Спортинг Л
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Среднее время на гол
60
157
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
45
110
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|2
|0.15
|Миллан Алехандро
|2
|0.15
|Родригеш Иву
|1
|0.08
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.08
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.08
|Хайме Иван
|1
|0.08
|Моура Франсишку
|1
|0.08
|Ассунсао Густаво
|1
|0.08
|Кадиле Джуниор
|1
|0.08
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|6 (2)
|0.46
|Эдвардс Маркус
|4
|0.31
|Сантуш Нуну II
|4
|0.31
|Тринкан Франсишку
|3
|0.23
|Морита Хидемаса
|3
|0.23
|Рошинья Кошта
|1
|0.08
|Порро Педро
|1
|0.08
|Паулинью Жуан
|1
|0.08
|Луис Матеус II
|1
|0.08
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.08
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|5
|0
|Родригеш Иву
|3
|1
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Gustavo Sa
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
|Пенетра Алешандре
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Порро Педро
|3
|1
|Коатес Себастьян
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Матеус Рейс
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Адан Антонио
|2
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссахаку Абдул
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спортинг Л
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
4
Фамаликан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
0
15
Фамаликан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
1
19
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
38%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
55%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
1
33%
2
13%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
11
25
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
0
0%
3
12%
1-15
4
36%
5
20%
16-30
1
9%
6
24%
31-45
2
18%
4
16%
46-60
1
9%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1
Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1
Результаты матчей
Фамаликан
Спортинг Л
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
51
15
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
310
94
112
67
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Брага
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|4.
|Спортинг Л
|13
|8
|1
|4
|26 - 15
|25
|5.
|Каса Пиа
|13
|7
|2
|4
|13 - 10
|23
|6.
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|7.
|Портимоненсе
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|8.
|Шавиш
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|9.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|11.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|13.
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|Фамаликан
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|Каса Пиа
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|Шавиш
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Бенфика
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Шавиш
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Визела
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Спортинг Л
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|15.
|Жил Висенте
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Маритиму
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|6
Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Спортинг Л
Исход игры
Фамаликан
3.3% (4)
Ничья
3.3% (4)
Спортинг Л
93.5% (115)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
56.78% (67)
Нет
43.22% (51)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
40.7% (50)
0:2 Спортинг Л
27.6% (34)
0:1 Спортинг Л
12.2% (15)
1:3 Спортинг Л
8.1% (10)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:3 Спортинг Л
1.6% (2)
2:1 Фамаликан
1.6% (2)
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