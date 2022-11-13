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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Фамаликан
1:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
21' Желтая карточка
Угарте Мануэль
29' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
41' Желтая карточка
Тринкан Франсишку
0:1
42' Гол
Тринкан Франсишку
45' Желтая карточка
Лима Рубен
0:2
45' Пенальти
Поте
45' Желтая карточка
Матеус Рейс
45' Желтая карточка
Родригес Хосе Луис
45' Желтая карточка
Сен-Жюст Джеремая
53' Желтая карточка
Риччели
1:2
78' Гол
Хайме Иван
83' Желтая карточка
Фонте Руй
89' Желтая карточка
Порро Педро
90' Желтая карточка
Коатес Себастьян
90'+9

Ход матча

21'
 
Угарте Мануэль
29'
 
Инасиу Гонсалу
41'
 
Тринкан Франсишку
42'
0:1
Тринкан Франсишку
(Паулинью Жуан)
45'
Лима Рубен
 
45'
0:2
Поте
45'
 
Матеус Рейс
45'
Родригес Хосе Луис
 
45'
 
Сен-Жюст Джеремая
53'
Риччели
 
59'
 
Артур Гомес
Матеус Рейс
67'
Хайме Иван
Пеле Мамаду
 
68'
Юссуф Зейду
Лима Рубен
 
70'
 
Эдвардс Маркус
Тринкан Франсишку
74'
Агиррегабириа Мартин
Пенетра Алешандре
 
78'
Хайме Иван
(Агиррегабириа Мартин)
1:2
79'
Миллан Алехандро
Родригеш Иву
 
79'
Фонте Руй
Кадис Хондер
 
80'
 
Эсгаю Рикарду
Паулинью Жуан
83'
Фонте Руй
 
89'
 
Порро Педро
90'
 
Коатес Себастьян
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Фамаликан 3.3% (4)
X 3.3% (4)
Спортинг Л 93.5% (115)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
5
Лима
Рубен
25
Пеле
Мамаду
7
Родригеш
Иву
97
Коломбатто
Сантьяго
74
Моура
Франсишку
29
Кадис
Хондер
19
Родригес
Хосе
Луис
1
Адан
Антонио
3
Сен-Жюст
Джеремая
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
20
Паулинью
Жуан
28
Поте
Фамаликан
4-1-3-2
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Спортинг Л

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:0
К
0:1
КП
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

45
110

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.15
Миллан Алехандро 2 0.15
Родригеш Иву 1 0.08
Родригес Хосе Луис 1 0.08
Коломбатто Сантьяго 1 0.08
Хайме Иван 1 0.08
Моура Франсишку 1 0.08
Ассунсао Густаво 1 0.08
Кадиле Джуниор 1 0.08
Агиррегабириа Мартин 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 6 (2) 0.46
Эдвардс Маркус 4 0.31
Сантуш Нуну II 4 0.31
Тринкан Франсишку 3 0.23
Морита Хидемаса 3 0.23
Рошинья Кошта 1 0.08
Порро Педро 1 0.08
Паулинью Жуан 1 0.08
Луис Матеус II 1 0.08
Сен-Жюст Джеремая 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 5 0
Родригеш Иву 3 1
Родригес Хосе Луис 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Gustavo Sa 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Пенетра Алешандре 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 5 0
Порро Педро 3 1
Коатес Себастьян 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Поте 4 0
Матеус Рейс 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Адан Антонио 2 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Нету Луиш 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссахаку Абдул 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спортинг Л
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
4
Фамаликан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

0
15
Фамаликан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

1
19

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
38%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
6
55%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
1
33%
2
13%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
0
0%
3
12%
1-15
4
36%
5
20%
16-30
1
9%
6
24%
31-45
2
18%
4
16%
46-60
1
9%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1
Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1
Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Спортинг Л

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
5
1
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
9
4
1
12
2.5
6
7
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 13 12 1 0 37 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Брага 13 9 1 3 29 - 12 28
4. Спортинг Л 13 8 1 4 26 - 15 25
5. Каса Пиа 13 7 2 4 13 - 10 23
6. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
7. Портимоненсе 13 6 1 6 12 - 14 19
8. Шавиш 13 5 4 4 13 - 16 19
9. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
11. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
12. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 26 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
7. Каса Пиа 7 3 1 3 5 - 4 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 6 3 0 3 8 - 7 9
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Шавиш 7 4 0 3 7 - 11 12
6. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Спортинг Л 7 3 1 3 10 - 11 10
9. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Каса Пиа Тайра Альфонсу 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Фамаликан 3.3% (4)
    X 3.3% (4)
    Спортинг Л 93.5% (115)
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    Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Фамаликан
    3.3% (4)
    Ничья
    3.3% (4)
    Спортинг Л
    93.5% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    56.78% (67)
    Нет
    43.22% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    40.7% (50)
    0:2 Спортинг Л
    27.6% (34)
    0:1 Спортинг Л
    12.2% (15)
    1:3 Спортинг Л
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    0:3 Спортинг Л
    1.6% (2)
    2:1 Фамаликан
    1.6% (2)
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