  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Витория Гимарайнш
0:0
Первый тайм: 14'
Маритиму
0'
Прогнозы 120
Витория Гимарайнш 87.5% (105)
X 10.8% (13)
Маритиму 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Маритиму
4.00
3.40
4.05
Все Коэффициенты
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
83
Тункара
Мамаду
3
Вильянуэва
Микель
28
Ze
Ferreira
80
Силва
Даниэл
21
Андре
Андре
5
Са
Элдер
7
Ламейраш
Рубен
17
Силва
Андре
III
90
Джонстон
Майкл
1
Силва
Мигел
5
Зайнадин
Джуниор
4
Коста
Матеуш
66
Андраде
Лео
2
Винк
Клаудио
16
Мендеш
Диогу
21
Афонсо
Жоао
III
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
11
Jesus
Ramirez
7
Видигал
Андре
Витория Гимарайнш
3-4-3
Маритиму
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Маритиму

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

33 матча

54.5%
15.2%
30.3%
18 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КП
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.19
0.76

Среднее время на гол

75
117

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.21
0.82

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

74
110

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nelson Da Luz 3 0.25
Силва Андерсон 2 0.17
Силва Андре III 2 0.17
Джонстон Майкл 1 0.08
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.08
Силва Тьягу 1 (1) 0.08
Жанвье Николя 1 0.08
Амаро Андре 1 0.08
Jota Silva 1 0.08
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Afonso Freitas 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шадаш Бруну 2 0.17
Видигал Андре 2 0.17
Винк Клаудио 1 0.08
Дьедеррик Жоэль 1 0.08
Jesus Ramirez 1 0.08
Андраде Лео 1 0.08
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаро Андре 5 1
Силва Тьягу 6 0
Afonso Freitas 4 1
Ибрахим Бамба 5 0
Варела Бруну 4 0
Андре Андре 4 0
Сафира Алиссон 4 0
Ламейраш Рубен 3 0
Индио Матеус 1 1
Nelson Da Luz 2 0
Ze Ferreira 2 0
Jota Silva 2 0
Семеду Алфа 0 1
Джонстон Майкл 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Жанвье Николя 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Даниэл 1 0
Силва Андре III 1 0
Са Элдер 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 3 1
Коста Витор 2 1
Афонсо Жоао III 3 0
Андраде Лео 3 0
Кошта Эдгар 2 0
Бельтраме Стефано 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Бриту Рафаэл 2 0
Moises Mosquera 2 0
Винк Клаудио 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Маритиму
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Маритиму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
1
Витория Гимарайнш
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Маритиму
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
40%
3
17%
61-75
1
20%
4
22%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
4
31%
6
23%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2
Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2
Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Маритиму

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 12 11 1 0 34 - 6 34
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Брага 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 0:0 13 6 3 4 13 - 13 21
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
9. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
11. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
12. Шавиш 12 4 4 4 11 - 15 16
13. Визела 0:0 13 3 4 6 9 - 13 13
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 0:0 13 1 4 8 8 - 26 7
18. Пасуш де Феррейра 0:0 13 0 3 10 7 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 0:0 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 0:0 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 0:0 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 0:0 7 0 2 5 3 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Визела 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
7. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
8. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
9. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Маритиму 0:0 7 1 2 4 4 - 18 5
15. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 0:0 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Витория Гимарайнш 87.5% (105)
X 10.8% (13)
Маритиму 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Маритиму
4.00
3.40
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:0 Маритиму онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Маритиму

Исход игры
Витория Гимарайнш
87.7% (107)
Ничья
10.7% (13)
Маритиму
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
53.33% (64)
Нет
46.67% (56)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
38.5% (47)
1:0 Витория Гимарайнш
31.1% (38)
2:0 Витория Гимарайнш
13.1% (16)
1:1 Ничья
9.8% (12)
3:1 Витория Гимарайнш
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Витория Гимарайнш
Маритиму
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 