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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Маритиму
0'
56' Желтая карточка
Джонстон Майкл
1:0
70' Гол
Силва Тьягу
78' Желтая карточка
Коста Матеуш
90' Желтая карточка
Бриту Рафаэл
90'+6
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
83
Тункара
Мамаду
3
Вильянуэва
Микель
28
Ze
Ferreira
80
Силва
Даниэл
21
Андре
Андре
5
Са
Элдер
7
Ламейраш
Рубен
17
Силва
Андре
III
90
Джонстон
Майкл
1
Силва
Мигел
5
Зайнадин
Джуниор
4
Коста
Матеуш
66
Андраде
Лео
2
Винк
Клаудио
16
Мендеш
Диогу
21
Афонсо
Жоао
III
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
11
Jesus
Ramirez
7
Видигал
Андре
Витория Гимарайнш
3-4-3
Маритиму
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Маритиму

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

33 матча

54.5%
15.2%
30.3%
18 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КП
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.19
0.76

Среднее время на гол

75
117

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.21
0.82

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

74
110

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nelson Da Luz 3 0.23
Силва Тьягу 2 (1) 0.15
Силва Андерсон 2 0.15
Силва Андре III 2 0.15
Джонстон Майкл 1 0.08
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.08
Жанвье Николя 1 0.08
Амаро Андре 1 0.08
Jota Silva 1 0.08
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Жота Серран 0 0
Afonso Freitas 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шадаш Бруну 2 0.15
Видигал Андре 2 0.15
Винк Клаудио 1 0.08
Дьедеррик Жоэль 1 0.08
Jesus Ramirez 1 0.08
Андраде Лео 1 0.08
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаро Андре 5 1
Силва Тьягу 6 0
Afonso Freitas 4 1
Ибрахим Бамба 5 0
Варела Бруну 4 0
Андре Андре 4 0
Сафира Алиссон 4 0
Ламейраш Рубен 3 0
Индио Матеус 1 1
Джонстон Майкл 2 0
Nelson Da Luz 2 0
Ze Ferreira 2 0
Jota Silva 2 0
Семеду Алфа 0 1
Вильянуэва Микель 1 0
Жанвье Николя 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Даниэл 1 0
Силва Андре III 1 0
Са Элдер 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 3 1
Коста Витор 2 1
Афонсо Жоао III 3 0
Андраде Лео 3 0
Бриту Рафаэл 3 0
Кошта Эдгар 2 0
Бельтраме Стефано 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Moises Mosquera 2 0
Винк Клаудио 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Коста Матеуш 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Маритиму
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Маритиму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
1
Витория Гимарайнш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Маритиму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
40%
4
21%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

13
27
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
8%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
4
31%
7
26%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2
Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2
Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Маритиму

Точный счет

1:0
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 13 12 1 0 36 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Каса Пиа 1:0 13 8 2 3 13 - 8 26
4. Брага 0:1 13 8 1 4 27 - 12 25
5. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
6. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
7. Портимоненсе 1:0 13 7 1 5 12 - 12 22
8. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
9. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
11. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
12. Шавиш 0:1 13 4 4 5 11 - 16 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 1:2 13 2 3 8 11 - 20 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 7 7 0 0 25 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Каса Пиа 1:0 7 4 1 2 5 - 2 13
6. Портимоненсе 1:0 7 4 1 2 6 - 5 13
7. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
8. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
9. Брага 0:1 6 3 1 2 11 - 5 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 0:1 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 1:2 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2:1 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Брага 0:1 7 5 0 2 16 - 7 15
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Портимоненсе 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
8. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
9. Шавиш 0:1 7 3 0 4 5 - 11 9
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 1:2 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 8 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 16'
      Андре Андре уходит с поля. Силва Тьягу выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Витория Гимарайнш 87.7% (107)
    X 10.7% (13)
    Маритиму 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    87.7% (107)
    Ничья
    10.7% (13)
    Маритиму
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (52)
    Меньше
    56.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (64)
    Нет
    46.67% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    38.5% (47)
    1:0 Витория Гимарайнш
    31.1% (38)
    2:0 Витория Гимарайнш
    13.1% (16)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    3:1 Витория Гимарайнш
    2.5% (3)
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