Тур: 13. Стадион: Афонсу Энрикеш.
1:0
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаДжонстон Майкл
1:0
70' ГолСилва Тьягу
78' Желтая карточкаКоста Матеуш
90' Желтая карточкаБриту Рафаэл
90'+6
Ход матча
56'
70'
1:0
78'
90'
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
28
Ze
Ferreira
80
Силва
Даниэл
21
Андре
Андре
5
Са
Элдер
66
Андраде
Лео
16
Мендеш
Диогу
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ze FerreiraПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
-
25 Огава РёяЗащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Жота СерранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Aroso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Коста ВиторПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Vitor Eudes
-
Главный тренер: Joao Henriques
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Маритиму
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
33 матча
54.5%
15.2%
30.3%
18 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.19
0.76
Среднее время на гол
75
117
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.21
0.82
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
74
110
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nelson Da Luz
|3
|0.23
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.15
|Силва Андерсон
|2
|0.15
|Силва Андре III
|2
|0.15
|Джонстон Майкл
|1
|0.08
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.08
|Жанвье Николя
|1
|0.08
|Амаро Андре
|1
|0.08
|Jota Silva
|1
|0.08
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шадаш Бруну
|2
|0.15
|Видигал Андре
|2
|0.15
|Винк Клаудио
|1
|0.08
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.08
|Jesus Ramirez
|1
|0.08
|Андраде Лео
|1
|0.08
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаро Андре
|5
|1
|Силва Тьягу
|6
|0
|Afonso Freitas
|4
|1
|Ибрахим Бамба
|5
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Андре Андре
|4
|0
|Сафира Алиссон
|4
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Индио Матеус
|1
|1
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Nelson Da Luz
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Jota Silva
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|3
|1
|Коста Витор
|2
|1
|Афонсо Жоао III
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Бриту Рафаэл
|3
|0
|Кошта Эдгар
|2
|0
|Бельтраме Стефано
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Moises Mosquera
|2
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Морено Пабло
|1
|0
|Чина Фабиу
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Коста Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Маритиму
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Маритиму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
4
1
Витория Гимарайнш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Маритиму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
40%
4
21%
61-75
1
20%
4
21%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
8%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
4
31%
7
26%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2
Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2
Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Маритиму
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Каса Пиа
|1:0
|13
|8
|2
|3
|13 - 8
|26
|4.
|Брага
|0:1
|13
|8
|1
|4
|27 - 12
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|6.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|7.
|Портимоненсе
|1:0
|13
|7
|1
|5
|12 - 12
|22
|8.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|9.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|11.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|12.
|Шавиш
|0:1
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|13.
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|1:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 20
|9
|17.
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|7
|7
|0
|0
|25 - 6
|21
|2.
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|Каса Пиа
|1:0
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|6.
|Портимоненсе
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|8.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|9.
|Брага
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|0:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|2.
|Брага
|0:1
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Визела
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Портимоненсе
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|8.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|9.
|Шавиш
|0:1
|7
|3
|0
|4
|5 - 11
|9
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|15.
|Жил Висенте
|1:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Маритиму
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|8 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму
Исход игры
Витория Гимарайнш
87.7% (107)
Ничья
10.7% (13)
Маритиму
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
53.33% (64)
Нет
46.67% (56)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
38.5% (47)
1:0 Витория Гимарайнш
31.1% (38)
2:0 Витория Гимарайнш
13.1% (16)
1:1 Ничья
9.8% (12)
3:1 Витория Гимарайнш
2.5% (3)
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