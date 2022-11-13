Тур: 13. Стадион: Estadio Pina Manique. Зрители: 1035
0'
1:0
28' ГолНунеш Жоау
31' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
37' Желтая карточкаГодвин Савиур
45' Желтая карточкаLeonardo Lelo
1:1
82' ГолЭрнандес Эктор
87' Желтая карточкаТайра Альфонсу
1:2
90' ПенальтиВитория Стивен
90' Желтая карточкаLeonardo Bolgado
90'+7
Ход матча
28'
1:0
31'
37'
45'
61'
66'
82'
1:1
87'
90'
1:2
90'
42
Соарес
Лукас
88
Этеки
Ян
10
Пинту
Диогу
77
Коррея
Жоау
26
Понк
Карлуш
12
Круз
Сандру
17
Абасс
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Cuca
-
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
-
12 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жуниньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Euller II
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Каса Пиа
Шавиш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годвин Савиур
|3
|0.23
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.23
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0.15
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.08
|Кунимото Такахиро
|1
|0.08
|Нето Анжело
|1
|0.08
|Нунеш Жоау
|1
|0.08
|Leonardo Bolgado
|1
|0.08
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Пинту Диогу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|5
|0.38
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.15
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.15
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.08
|Батчи Жоау
|1
|0.08
|Jony Arriba
|1
|0.08
|Жуниньо VI
|1
|0.08
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Соуза Бернардо
|0
|0
Карточки
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|6
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Годвин Савиур
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Этеки Ян
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Leonardo Bolgado
|3
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Cuca
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Lelo
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монте Нелсон
|5
|0
|Гимарайнш Рикарду
|5
|0
|Тейшейра Жоау II
|3
|1
|Витория Стивен
|2
|1
|Витор Пауло
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Сингх Лютер
|2
|0
|Абасс Исса
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Euller II
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ланга Бруну
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шавиш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Каса Пиа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шавиш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
6
Каса Пиа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Шавиш
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
5
38%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пиа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1
Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0
Шавиш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2
Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0 Шавиш - Витория-2 Гимарайнш 3:1 Брага-2 - Шавиш 1:2 Шавиш - Академику Визеу 1:1 Риу Аве - Шавиш 3:0 Шавиш - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Каса Пиа
Шавиш
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Каса Пиа
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
49
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Брага
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|4.
|Спортинг Л
|0:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 14
|23
|5.
|Каса Пиа
|13
|7
|2
|4
|13 - 10
|23
|6.
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|7.
|Портимоненсе
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|8.
|Шавиш
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|9.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|11.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|13.
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|Фамаликан
|0:0
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|Спортинг Л
|0:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|Каса Пиа
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Шавиш
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Бенфика
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Шавиш
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Визела
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|10.
|Спортинг Л
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|15.
|Жил Висенте
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Маритиму
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Фамаликан
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|6
Прогнозы на матч Каса Пиа 1:2 Шавиш
Исход игры
Каса Пиа
80.5% (95)
Ничья
15.3% (18)
Шавиш
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
20.51% (24)
Меньше
79.49% (93)
Обе команды забьют
Да
32.48% (38)
Нет
67.52% (79)
Популярный счёт
1:0 Каса Пиа
54.2% (64)
2:1 Каса Пиа
16.9% (20)
1:1 Ничья
11.9% (14)
2:0 Каса Пиа
8.5% (10)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
0:1 Шавиш
1.7% (2)
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