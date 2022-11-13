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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1035
Каса Пиа
1:2
Конец матча
Шавиш
0'
1:0
28' Гол
Нунеш Жоау
31' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
37' Желтая карточка
Годвин Савиур
45' Желтая карточка
Leonardo Lelo
1:1
82' Гол
Эрнандес Эктор
87' Желтая карточка
Тайра Альфонсу
1:2
90' Пенальти
Витория Стивен
90' Желтая карточка
Leonardo Bolgado
90'+7
33
Батишта
Рикарду
4
Leonardo
Bolgado
13
Фернандеш
Вашку
3
Нунеш
Жоау
42
Соарес
Лукас
8
Нето Анжело
88
Этеки
Ян
5
Leonardo
Lelo
10
Пинту
Диогу
11
Мартинс
Рафаэл
VI
7
Годвин
Савиур
1
Витор
Пауло
77
Коррея
Жоау
19
Витория
Стивен
26
Понк
Карлуш
12
Круз
Сандру
21
Гимарайнш
Рикарду
10
Тейшейра
Жоау
II
17
Абасс
Исса
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
7
Сингх
Лютер
23
Эрнандес
Эктор
II
Каса Пиа
3-4-3
Шавиш
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пиа
Шавиш

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП2
4:1
ЛП2
1:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:2
КЛ
0:1
ПВЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.23
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.23
Мартинс Рафаэл VI 2 0.15
Leonardo Lelo 1 (1) 0.08
Кунимото Такахиро 1 0.08
Нето Анжело 1 0.08
Нунеш Жоау 1 0.08
Leonardo Bolgado 1 0.08
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0
Соарес Лукас 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 5 0.38
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.15
Витория Стивен 2 (1) 0.15
Тейшейра Жоау II 1 0.08
Батчи Жоау 1 0.08
Jony Arriba 1 0.08
Жуниньо VI 1 0.08
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Соуза Бернардо 0 0

Карточки

Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 6 0
Золотич Нермин 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Годвин Савиур 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Этеки Ян 3 0
Нето Анжело 3 0
Leonardo Bolgado 3 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Варела Фернанду 1 0
Вито 1 0
Cuca 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Lelo 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монте Нелсон 5 0
Гимарайнш Рикарду 5 0
Тейшейра Жоау II 3 1
Витория Стивен 2 1
Витор Пауло 2 0
Понк Карлуш 2 0
Сингх Лютер 2 0
Абасс Исса 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Euller II 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ланга Бруну 1 0
Ленини Пина 1 0
Круз Сандру 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Результаты матчей

Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шавиш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Каса Пиа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шавиш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
6
Каса Пиа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Шавиш
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
5
38%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пиа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1
Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0
Шавиш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2
Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0 Шавиш - Витория-2 Гимарайнш 3:1 Брага-2 - Шавиш 1:2 Шавиш - Академику Визеу 1:1 Риу Аве - Шавиш 3:0 Шавиш - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Каса Пиа
Шавиш

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Каса Пиа
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 13 12 1 0 37 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Брага 13 9 1 3 29 - 12 28
4. Спортинг Л 0:0 13 7 2 4 24 - 14 23
5. Каса Пиа 13 7 2 4 13 - 10 23
6. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
7. Портимоненсе 13 6 1 6 12 - 14 19
8. Шавиш 13 5 4 4 13 - 16 19
9. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
11. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
12. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Фамаликан 0:0 13 3 3 7 10 - 16 12
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 26 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 0:0 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
7. Каса Пиа 7 3 1 3 5 - 4 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 0:0 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Шавиш 7 4 0 3 7 - 11 12
6. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
9. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
10. Спортинг Л 0:0 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 0:0 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Каса Пиа Тайра Альфонсу 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Leonardo Lelo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Годвин Савиур получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Нунеш Жоау бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Каса Пиа 80.5% (95)
    X 15.3% (18)
    Шавиш 4.2% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Каса Пиа 1:2 Шавиш онлайн

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    Прогнозы на матч Каса Пиа 1:2 Шавиш

    Исход игры
    Каса Пиа
    80.5% (95)
    Ничья
    15.3% (18)
    Шавиш
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.51% (24)
    Меньше
    79.49% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    32.48% (38)
    Нет
    67.52% (79)
    Популярный счёт
    1:0 Каса Пиа
    54.2% (64)
    2:1 Каса Пиа
    16.9% (20)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    2:0 Каса Пиа
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Шавиш
    1.7% (2)
    0:1 Шавиш
    1.7% (2)
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