5:1
Второй тайм: 78'
0'
0:1
4' ГолГаудмейн Кензо
1:1
11' ГолШиманьски Себастьян
19' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
2:1
20' ГолКекчю Оркун
26' Желтая карточкаПайшао Игор
46' Желтая карточкаХартман Квилиндси
3:1
50' ГолШиманьски Себастьян
4:1
66' ГолКекчю Оркун
74' Желтая карточкаБас Юлиан
Ход матча
4'
0:1
11'
19'
20'
2:1
26'
50'
66'
4:1
74'
78'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
14
Пайшао
Игор
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Донкор ДжекиНападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Эксельсиор
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
2.41
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.57
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.43
|Кекчю Оркун
|6 (1)
|0.43
|Дилросун Джавайро
|4
|0.29
|Тимбер Квинтен
|2
|0.14
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.14
|Волемарк Патрик
|1
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.07
|Идрисси Уссама
|1
|0.07
|Ганцко Давид
|1
|0.07
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.07
|Хартман Квилиндси
|1
|0.07
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|2
|0.14
|Бас Юлиан
|2
|0.14
|Лампру Лазарос
|2
|0.14
|Хореман Сибе
|2
|0.14
|Гаудмейн Кензо
|2
|0.14
|Хархаух Реда
|2
|0.14
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.07
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.07
|Аграфиотис Николас
|1
|0.07
|Сеймор Серано
|1
|0.07
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|4
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Хореман Сибе
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эксельсиор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
17
7
Фейеноорд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Эксельсиор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
18
12
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
1
21
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
1
100%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
6
30%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
25%
61-75
2
10%
2
25%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
13%
4
27%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
8
26%
3
20%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
5
16%
4
27%
76-90
Пропущено
11
32
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
2
18%
4
13%
1-15
4
36%
3
9%
16-30
1
9%
7
22%
31-45
2
18%
9
28%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
2
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1
Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Эксельсиор
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
58
67
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|5:1
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|2.
|ПСВ
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|3.
|Аякс
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|5.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Валвейк
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|13.
|Эксельсиор
|1:5
|14
|4
|1
|9
|16 - 37
|13
|14.
|Гронинген
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|16.
|Эммен
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Камбюр
|14
|2
|2
|10
|9 - 22
|8
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|Фейеноорд
|5:1
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Эксельсиор
|1:5
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|Эммен
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Фейеноорд
|5:1
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|11.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Валвейк
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|14.
|Камбюр
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|1:5
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|5