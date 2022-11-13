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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Фейеноорд
5:1
Второй тайм: 78'
Эксельсиор
0'
0:1
4' Гол
Гаудмейн Кензо
1:1
11' Гол
Шиманьски Себастьян
19' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
2:1
20' Гол
Кекчю Оркун
26' Желтая карточка
Пайшао Игор
46' Желтая карточка
Хартман Квилиндси
3:1
50' Гол
Шиманьски Себастьян
4:1
66' Гол
Кекчю Оркун
74' Желтая карточка
Бас Юлиан
5:1
78' Гол

Ход матча

4'
0:1
Гаудмейн Кензо
(Азаркан Маруан)
11'
Шиманьски Себастьян
(Дилросун Джавайро)
1:1
19'
 
Ван Дёйнен Майк
20'
Кекчю Оркун
2:1
26'
Пайшао Игор
 
29'
Волемарк Патрик
Пайшао Игор
 
46'
Хартман Квилиндси
 
50'
Шиманьски Себастьян
(Дилросун Джавайро)
3:1
61'
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
 
61'
Перейра Данило
Хименес Сантьяго Томас
 
66'
Кекчю Оркун
4:1
69'
Джаханбакш Алиреза
Шиманьски Себастьян
 
69'
Виффер Матс
Тимбер Квинтен
 
69'
 
Лампру Лазарос
Ван Дёйнен Майк
69'
 
Файн Адриан
Эйгенрам Йосуа
74'
 
Бас Юлиан
76'
 
Хархаух Реда
Гаудмейн Кензо
77'
 
Донкор Джеки
Азаркан Маруан
78'
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Эксельсиор
20.00
9.20
18.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
19
Хартман
Квилиндси
10
Кекчю
Оркун
11
Дилросун
Джавайро
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастьян
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
33
Бас
Юлиан
6
Эйгенрам
Йосуа
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
29
Ван
Дёйнен
Майк
14
Дриауех
Каухайб
Фейеноорд
4-1-4-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Эксельсиор

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:0
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:0
К
4:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:2
Э
2:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

2.41
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.57
Шиманьски Себастьян 6 0.43
Кекчю Оркун 6 (1) 0.43
Дилросун Джавайро 4 0.29
Тимбер Квинтен 2 0.14
Хименес Сантьяго Томас 2 0.14
Волемарк Патрик 1 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.07
Идрисси Уссама 1 0.07
Ганцко Давид 1 0.07
Гертрейда Лютсхарел 1 0.07
Хартман Квилиндси 1 0.07
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.14
Бас Юлиан 2 0.14
Лампру Лазарос 2 0.14
Хореман Сибе 2 0.14
Гаудмейн Кензо 2 0.14
Хархаух Реда 2 0.14
Чу-А-Он Натан 1 0.07
Эль-Яакуби Редуан 1 0.07
Аграфиотис Николас 1 0.07
Сеймор Серано 1 0.07
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 4 0
Кекчю Оркун 3 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дёйнен Майк 2 0
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Хархаух Реда 2 0
Бас Юлиан 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Маркело Натангело 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эксельсиор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

17
7
Фейеноорд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Эксельсиор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

18
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

1
21
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
1
100%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
6
30%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
25%
61-75
2
10%
2
25%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
13%
4
27%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
8
26%
3
20%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
5
16%
4
27%
76-90

Пропущено

11
32
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
2
18%
4
13%
1-15
4
36%
3
9%
16-30
1
9%
7
22%
31-45
2
18%
9
28%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
2
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1
Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Эксельсиор

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
4
3
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
5
8
6
7
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 5:1 14 10 3 1 35 - 13 33
2. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
3. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 14 6 5 3 16 - 13 23
9. НЕК Неймеген 14 3 8 3 19 - 16 17
10. Валвейк 14 4 5 5 25 - 28 17
11. Фортуна Ситтард 14 4 3 7 18 - 25 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
13. Эксельсиор 1:5 14 4 1 9 16 - 37 13
14. Гронинген 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
16. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
17. Камбюр 14 2 2 10 9 - 22 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Фейеноорд 5:1 7 5 2 0 16 - 2 17
4. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
5. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Херенвен 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Эксельсиор 1:5 6 3 0 3 8 - 11 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 13 - 9 8
12. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
13. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Гронинген 7 2 1 4 12 - 15 7
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 5:1 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
10. Фортуна Ситтард 7 2 2 3 9 - 13 8
11. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Валвейк 7 1 3 3 7 - 15 6
14. Камбюр 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 1:5 8 1 1 6 8 - 26 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Валвейк Гаари Жюрьен 5
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Эксельсиор
    20.00
    9.20
    18.75
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