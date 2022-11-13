Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Quilindschy Hartman - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Patrik Waalemark создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

Redouan El Yaakoubi плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

Г О О О О Л - Patrik Waalemark забивает ударом с правой ноги!

Первый тайм

49' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Эксельсиор

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Бейло Юстин

41' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Дилросун Джавайро наказан за толчок Кензо Гудмийн

37' Назначен штрафной. Пострадал Азаркан Маруан , его свалил Quilindschy Hartman.

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Patrik Waalemark выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Шиманьски Себастьян из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Кекчю Оркун бьет со штрафного в створ, но Stijn van Gassel держит все под контролем

33' Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Эксельсиор

30' Шиманьски Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

30' Quilindschy Hartman нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Удар от ворот произведет Фейеноорд

29' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Эксельсиор

29' Матч возобновлен

29' Igor Paixao получил травму и заменен. Patrik Waalemark выходит на поле.

28' Igor Paixao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

27' Igor Paixao возвращается на поле.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Igor Paixao получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Igor Paixao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Igor Paixao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Quilindschy Hartman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Igor Paixao наказан за толчок Бас Юлиан

20' Г О О О О Л - Кекчю Оркун правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

20' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

15' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Эксельсиор

14' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

11' Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян из команды Фейеноорд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

11' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Азаркан Маруан получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Эксельсиор

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Дилросун Джавайро

6' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Г О О О О Л - Кензо Гудмийн забивает с правой ноги!

4' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля