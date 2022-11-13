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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
ЛАСК
1:0
Второй тайм: 67'
Штурм
0'
26' Желтая карточка
Гойгингер Томас
1:0
46' Гол
Реннер Рене
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
9
Айети
Альбиан
ЛАСК
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Штурм

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

34 матча

38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
БЧГ
0:0
БЧГ
3:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:0
К
2:0
Б
3:3
Б
0:2
БЧГ
2:3
БЧГ
1:2
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:1
К
2:2
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
0:1
Б(M
1:2
Б(M
2:2
Б(M
3:3
Б(M
2:0
Б(M
1:0
Б(M
0:3
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.18
1.59

Среднее время на гол

76
56

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.53

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

46
53

Голов в среднем за матч

1.35
1.56

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

66
57

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 9 0.56
Накамура Кейто 8 0.5
Цуль Роберт 5 (1) 0.31
Гойгингер Томас 3 0.19
Хорват Саша 2 0.13
Кулурис Эфтимос 1 0.06
Реннер Рене 1 0.06
Йовичич Бранко 1 0.06
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.19
Эмега Эмануэль 3 0.19
Китеишвили Отар 3 (1) 0.19
Фусейни Мохаммед II 2 0.13
Айети Альбиан 2 0.13
Прасс Александр 1 0.06
Саркария Манприт 1 0.06
Вютрих Грегори 1 0.06
Боркович Александар 1 0.06
Шнегг Давид 1 0.06
Бовинг Виллиам 1 0.06
Горенц-Станкович Йон 1 0.06
Любич Иван 1 0.06
Ланг Кристоф 1 0.06
Вельс Моритц 1 0.06
Янтшер Якоб 1 (1) 0.06
Хорват Томи 1 (1) 0.06
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 7 0
Любичич Марин 2 1
Стойкович Филип 2 1
Михорль Петер 2 1
Реннер Рене 3 0
Гойгингер Томас 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 6 0
Аффенгрубер Давид 4 1
Горенц-Станкович Йон 4 0
Шнегг Давид 3 0
Прасс Александр 3 0
Эмега Эмануэль 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Айети Альбиан 1 0
Любич Иван 1 0
Саркария Манприт 1 0
Демаку Весель 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Штурм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
3
ЛАСК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Штурм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

12
15
ЛАСК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Штурм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
24%
3
30%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
6
43%
1
25%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Забито

29
25
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
7
24%
4
16%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
5
17%
6
24%
76-90

Пропущено

20
10
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
5%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
6
30%
1
10%
61-75
9
45%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Альтах - Штурм 1:1 Митьюлланд - Штурм 2:0 Штурм - Рид 2:1 Штурм - Фейеноорд 1:0
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1

Результаты матчей

ЛАСК
Штурм

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
9
6
5
10
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 3 1 33 - 9 39
2. Штурм 0:1 16 9 5 2 25 - 11 32
3. ЛАСК 1:0 16 8 5 3 30 - 20 29
4. Рапид Вена 16 7 3 6 25 - 18 24
5. Сваровски Тироль 16 7 3 6 27 - 26 24
6. Аустрия Вена 16 6 5 5 25 - 25 23
7. Аустрия Клагенфурт 16 6 3 7 26 - 29 21
8. Аустрия Лустенау 16 4 6 6 23 - 28 18
9. Вольфсбергер 16 5 2 9 29 - 34 17
10. Альтах 16 4 3 9 20 - 34 15
11. Рид 16 3 4 9 12 - 24 13
12. Хартберг 16 3 2 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 0:1 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 1:0 9 5 2 2 18 - 14 17
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 14 - 15 12
5. Сваровски Тироль 8 3 3 2 10 - 13 12
6. Аустрия Вена 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Рапид Вена 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Альтах 8 2 2 4 11 - 15 8
9. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Аустрия Клагенфурт 8 2 1 5 9 - 14 7
11. Хартберг 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 6 21
2. Рапид Вена 8 4 2 2 14 - 8 14
3. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
4. Штурм 0:1 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Вольфсбергер 8 4 1 3 16 - 14 13
6. Аустрия Вена 8 3 3 2 14 - 13 12
7. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
8. ЛАСК 1:0 7 3 3 1 12 - 6 12
9. Альтах 8 2 1 5 9 - 19 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 9 1 2 6 4 - 13 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Газибегович Юсуф 6
Альтах Нухиу Атдхи 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Гойгингер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Штурм
3.45
3.55
3.00
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ЛАСК
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