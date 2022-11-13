Тур: 16. Стадион: Raiffeisen Arena. Зрители: 6009
0'
26' Желтая карточкаГойгингер Томас
1:0
46' ГолРеннер Рене
68' Желтая карточкаХорват Саша
1:1
77' ГолЭмега Эмануэль
90'+6
Ход матча
26'
46'
1:0
68'
77'
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
ЛАСК
Штурм
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
34 матча
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.18
1.59
Среднее время на гол
76
56
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.53
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
46
53
Голов в среднем за матч
1.35
1.56
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
66
57
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|9
|0.56
|Накамура Кейто
|8
|0.5
|Цуль Роберт
|5 (1)
|0.31
|Гойгингер Томас
|3
|0.19
|Хорват Саша
|2
|0.13
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.06
|Реннер Рене
|1
|0.06
|Йовичич Бранко
|1
|0.06
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.25
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.19
|Китеишвили Отар
|3 (1)
|0.19
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.13
|Айети Альбиан
|2
|0.13
|Прасс Александр
|1
|0.06
|Саркария Манприт
|1
|0.06
|Вютрих Грегори
|1
|0.06
|Боркович Александар
|1
|0.06
|Шнегг Давид
|1
|0.06
|Бовинг Виллиам
|1
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.06
|Любич Иван
|1
|0.06
|Ланг Кристоф
|1
|0.06
|Вельс Моритц
|1
|0.06
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.06
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.06
|Данте Амаду
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|7
|0
|Любичич Марин
|2
|1
|Стойкович Филип
|2
|1
|Михорль Петер
|2
|1
|Реннер Рене
|3
|0
|Гойгингер Томас
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Аффенгрубер Давид
|4
|1
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Шнегг Давид
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Штурм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
4
ЛАСК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Штурм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
12
15
ЛАСК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Штурм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
22%
3
27%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
17%
4
36%
76-90
Пропущено
15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
7
47%
1
20%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Забито
30
26
16 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
7
23%
4
15%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
5
17%
7
27%
76-90
Пропущено
21
11
4 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
1
5%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
6
29%
1
9%
61-75
10
48%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Альтах - Штурм 1:1 Митьюлланд - Штурм 2:0 Штурм - Рид 2:1 Штурм - Фейеноорд 1:0
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1
Результаты матчей
ЛАСК
Штурм
Точный счет
4:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
54
62
36
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
35
25
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
79
97
511
313
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|33 - 9
|39
|2.
|Штурм
|16
|9
|6
|1
|26 - 11
|33
|3.
|ЛАСК
|16
|7
|6
|3
|30 - 21
|27
|4.
|Рапид Вена
|16
|7
|3
|6
|25 - 18
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|6.
|Аустрия Вена
|16
|6
|5
|5
|25 - 25
|23
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|6
|3
|7
|26 - 29
|21
|8.
|Аустрия Лустенау
|16
|4
|6
|6
|23 - 28
|18
|9.
|Вольфсбергер
|16
|5
|2
|9
|29 - 34
|17
|10.
|Альтах
|16
|4
|3
|9
|20 - 34
|15
|11.
|Рид
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|12.
|Хартберг
|16
|3
|2
|11
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|3
|3
|2
|10 - 13
|12
|6.
|Аустрия Вена
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Рапид Вена
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|11.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Штурм
|8
|3
|5
|0
|11 - 5
|14
|3.
|Рапид Вена
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|5.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|8.
|ЛАСК
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4