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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Ламия
1:2
Второй тайм: 66'
Панетоликос
0'
0:1
7' Гол
Карелис Никос
1:1
12' Гол
Де Винсенти Томас
28' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
1:2
30' Пенальти
Карелис Никос
32' Желтая карточка
Корнелиус Дерек

Ход матча

7'
0:1
Карелис Никос
(Диас Хорхе)
12'
Де Винсенти Томас
1:1
28'
Де Винсенти Томас
 
30'
1:2
Карелис Никос
32'
 
Корнелиус Дерек
46'
 
Шенгелия Леван
Морсай Йонатан
56'
Боакье Ричмонд
Манусос Йоргос
 
56'
Асковски Стефан
Нуньес Кристофер
 
64'
Якумакис Петрос
Боакье Ричмонд
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панетоликос
7.50
3.30
3.82
Все Коэффициенты
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
33
Корнезос
Гиоргос
4
Адежо
Даниэл
17
Горанов
Иван
14
Сливка
Выкинтас
6
Цандарис
Фанис
23
Цилулис
Сотирис
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
1
Анестис
Яннис
6
Бакакис
Михалис
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
20
Флорес
Дейби
17
Мартенссон
Йохан
11
Диас
Хорхе
25
Морсай
Йонатан
7
Карелис
Никос
10
Даго
Надре
Ламия
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

Ламия
Панетоликос

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

96
84

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.23
Нуньес Кристофер 2 0.15
Боакье Ричмонд 1 0.08
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 9 (2) 0.69
Шенгелия Леван 2 0.15
Даго Надре 2 0.15
Коловос Димитрис 1 0.08
Морсай Йонатан 1 0.08
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 5 1
Цилулис Сотирис 4 0
Манусос Йоргос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Де Винсенти Томас 2 0
Асковски Стефан 2 0
Давид Симон 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 4 0
Диас Хорхе 2 1
Шенгелия Леван 3 0
Карелис Никос 1 1
Ларссон Якоб 2 0
Младен Себастьян 2 0
Флорес Дейби 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Ламия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Панетоликос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
Ламия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Панетоликос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

2
3
Ламия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Панетоликос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
40%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0
Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2
Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0

Результаты матчей

Ламия
Панетоликос

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ламия
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 13 12 1 0 24 - 4 37
2. АЕК 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Волос 12 7 3 2 21 - 16 24
4. Олимпиакос 12 7 3 2 18 - 8 24
5. ПАОК 12 6 4 2 16 - 10 22
6. Арис Салоники 13 6 3 4 20 - 11 21
7. Панетоликос 2:1 13 4 4 5 15 - 15 16
8. Атромитос 13 4 3 6 14 - 15 15
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 1:2 13 1 6 6 6 - 19 9
11. ПАС Янина 13 2 3 8 12 - 28 9
12. Левадиакос 12 1 4 7 6 - 15 7
13. Ионикос 12 1 4 7 10 - 23 7
14. ОФИ 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 7 1 0 12 - 2 22
2. АЕК 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Волос 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
7. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
8. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 13 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 1:2 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Левадиакос 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 2:1 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 6 0 4 2 5 - 11 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Панетоликос 2:1 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Олимпиакос 6 3 2 1 7 - 4 11
6. ПАОК 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Арис Салоники 6 2 1 3 7 - 6 7
8. ОФИ 6 1 2 3 5 - 11 5
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 1:2 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 6 1 0 5 6 - 10 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 6 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Атромитос Эрлингмарк Огюст 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Корнелиус Дерек получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панетоликос
7.50
3.30
3.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 1:2 Панетоликос онлайн

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