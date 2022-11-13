Тур: 13. Стадион: Athanasios Diakos.
1:2
Второй тайм: 66'
0'
0:1
7' ГолКарелис Никос
1:1
12' ГолДе Винсенти Томас
28' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
1:2
30' ПенальтиКарелис Никос
32' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
Ход матча
7'
0:1
12'
30'
1:2
32'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
10
Даго
Надре
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даго НадреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Ламия
Панетоликос
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
96
84
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|3
|0.23
|Нуньес Кристофер
|2
|0.15
|Боакье Ричмонд
|1
|0.08
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|9 (2)
|0.69
|Шенгелия Леван
|2
|0.15
|Даго Надре
|2
|0.15
|Коловос Димитрис
|1
|0.08
|Морсай Йонатан
|1
|0.08
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|5
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Де Винсенти Томас
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Давид Симон
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Горанов Иван
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|4
|0
|Диас Хорхе
|2
|1
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Панетоликос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Ламия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Панетоликос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
2
3
Ламия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Панетоликос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
40%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0
Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2
Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0
Результаты матчей
Ламия
Панетоликос
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ламия
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
66
111
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|АЕК
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Волос
|12
|7
|3
|2
|21 - 16
|24
|4.
|Олимпиакос
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|5.
|ПАОК
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Арис Салоники
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|Панетоликос
|2:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 15
|16
|8.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|1:2
|13
|1
|6
|6
|6 - 19
|9
|11.
|ПАС Янина
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|12.
|Левадиакос
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|13.
|Ионикос
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|14.
|ОФИ
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|1:2
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Панетоликос
|2:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|1:2
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|6 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|Атромитос
|Эрлингмарк Огюст
|1 4