Шоу слева навесил на Марсьяля, который головой пробил немного выше перекладины.

Рим сделал длинный заброс вперёд на Перейру. Андреасу сделать скидку на Винисиуса не удалось.

Маласиа на линии чужой штрафной площади ударил по ноге Диопа.

После прострела Фернандеша справа Эриксен с двенадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.

Тирни сходил к скамейке запасных и что-то объяснил помощнику Марку Силвы.

Робинсон слева прорвался к воротам, где у него в подкате мяч выбил Маласиа.

После подачи от углового флага Виллиан попытался пробить с лёта, но мяч полетел вправо от ворот.

Перейра справа навесил к дальней штанге, где Маласиа опередил Виллиана и выбил мяч за пределы поля.

Перейра от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мартинес.

Диоп в центре поля толкнул в спину Элангу.

Винисиус слева на линии штрафной площади не смог "продавить" Линделофа.

Виллиан слева обыграл Маласию, но на подстраховке уверено сыграл Каземиро, выбив мяч на чужую половину поля от своей штрафной площади.

Рид справа прострелил на Виллиана, который в касание не смог перевести мяч на Винисиуса.

Проблемы с поясницей у Перейры. Андреас посидел на газоне. Арбитр и в этот раз медиков вызывать на поле не стал.

Перейра справа прострелил к воротам, где Уилсон находился в офсайде.

Эланга на правом фланге не смог обыграть Робинсона, но заработал угловой удар.

Лено забрал мяч в руки после заброса Рэшфорда слева к воротам.

Уилсон справа сместился к центру и с восемнадцати метров пробил под перекладину. Де Хеа кулаками отбил мяч.

Фернандеш слева вывел к воротам Марсьяля. Антони пробил в Лено. Бернд не удержал мяч, но успел его догнать у линии ворот.

Рид на чужой половине поля схватил руками Рэшфорда и получил жёлтую карточку.

24' Рэшфорд из офсайда в упор пробил в Лено.

23' Виллиан слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.

22' Перейра разыграл угловой удар с партнёрами. Навес Андреаса слева в штрафную площадь соперники п ерехватили.

21' Прострел Виллиана слева в центр штрафной площади перехватил Эриксен.

20' Каземиро от центрального круга решил пробить по воротам. Лено успел отойти назад и поймать мяч.

19' Рэшфорд в борьбе с Пальиньей в центре поля получил удар по затылку. Арбитр встречу остановил, но медиков вызывать на поле не стал.

18' Виллиан перед штрафной площадью сделал неточный пас на Винисиуса.

17' Заброс Рида по правому флангу вперёд перехватил Шору.

16' "Фулхэм" по левому флангу отправился вперёд. Виллиан упустил мяч за боковую линию.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ЭРИКСЕН!!! Марсьяль слева отправил вперёд Фернандеша, прострел которого к дальней штанге удачно завершил Эриксен.

14' Эриксен разыграл угловой удар с Фернандешем. Навес Кристиана к воротам соперники перехватили.

14' Фернандеш оказался в офсайде.

13' Пальинья в центре поля в подкате смог чисто выбить мяч у Рэшфорда.

13' Пас Виллиана справа в центр по линии штрафной площади перехватил Линделоф.

12' Марсьяль не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Линделофа.

11' Разыграли гости первый угловой удар в матче. Навес Шоу слева в штрафную площадь прервал Рим.

10' Рэшфорд с Марсьялем слева убежали вперёд. Диоп успел помешать Антони нанести удар по воротам с пятнадцати метров.

9' Хозяева активно прессингуют соперника га чужой половине поля.

8' "Фулхэм" побыстрее доставляет мяч в линию атаки. Робинсон и Виллиан активны на левом фланге.

7' Гости пока ограничиваются контролем мяча на своей половине поля. Обостряющих передач вперёд у "красных" нет.

6' Винисиус слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. Де Хеа ногами отбил мяч после небольшого рикошета от партнёра.

5' Эриксен на чужой половине поля прихватил руками Рида.

4' Каземиро у центрального круга получил по ногам от соперника.

3' Уилсон с Перейрой продвинулись вперёд по правому флангу и упустили мяч за боковую линию поля.

2' "Фулхэм" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и белых трусах.