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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Фулхэм
0:1
Перерыв
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
14' Гол
Эриксен Кристиан
33' Желтая карточка
Рид Бобби

Ход матча

14'
0:1
Эриксен Кристиан
33'
Рид Бобби
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 141
Фулхэм 9.2% (13)
X 16.3% (23)
Манчестер Юнайтед 74.5% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.45
5.00
4.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
30
Винисиус
Карлос
1
Де
Хеа
Давид
12
Маласиа
Тирелл
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
36
Эланга
Энтони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Фулхэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
6 побед 0 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

20 матчей

10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.7

Среднее время на гол

100
128

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.5
2.3

Среднее время на гол

36
39

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 9 (3) 0.6
Рид Бобби 3 0.2
Перейра Андреас 2 (1) 0.13
Рид Харрисон 2 0.13
Пальинья Жоау 2 0.13
Виллиан Боргес 1 0.07
Адарабиойо Олуватосин 1 0.07
Диоп Исса 1 0.07
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 4 0.29
Антони 3 0.21
Марсьяль Антони 2 (1) 0.14
Фернандеш Бруну 2 0.14
Санчо Джедон 2 0.14
Эриксен Кристиан 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Роналду Криштиану 1 0.07
Фред Сантос 1 0.07
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 6 0
Тете Кенни 5 0
Рид Харрисон 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Перейра Андреас 3 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Фред Сантос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Антони 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
4
Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
8
Фулхэм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
5
38%
1
20%
76-90

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
12%
5
24%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
7
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0
Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
5
8
4
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4. Тоттенхэм Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 2 4 19 - 19 26
6. Ливерпуль Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7. Брайтон Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8. Челси Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9. Фулхэм 0:1 Заявка 15 5 4 6 23 - 25 19
10. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13. Лестер Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15. Лидс Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16. Эвертон Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17. Вест Хэм Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18. Ноттингем Форест Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19. Саутгемптон Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20. Вулверхэмптон Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм 0:1 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15. Ноттингем Форест Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16. Вест Хэм Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 8 4 1 3 10 - 15 13
3. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Челси Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8. Лестер Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9. Фулхэм 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Эвертон Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Саутгемптон Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16. Астон Вилла Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18. Лидс Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1.
  • Опасный момент
    45'
    После прострела Фернандеша справа Эриксен с двенадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 45'
    Навес Рэшфорда слева на Фернандеша вверху сумел перехватил Рим.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Тирни в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Маласиа на линии чужой штрафной площади ударил по ноге Диопа.
  • 44'
    Рим сделал длинный заброс вперёд на Перейру. Андреасу сделать скидку на Винисиуса не удалось.
  • Опасный момент
    43'
    Шоу слева навесил на Марсьяля, который головой пробил немного выше перекладины.
  • 42'
    Винисиус слева на линии штрафной площади не смог "продавить" Линделофа.
  • Фол, нарушение
    41'
    Диоп в центре поля толкнул в спину Элангу.
  • Угловой
    40'
    Перейра от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мартинес.
  • 39'
    Перейра справа навесил к дальней штанге, где Маласиа опередил Виллиана и выбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    38'
    После подачи от углового флага Виллиан попытался пробить с лёта, но мяч полетел вправо от ворот.
  • 37'
    Робинсон слева прорвался к воротам, где у него в подкате мяч выбил Маласиа.
  • 36'
    Навес Виллиана слева к воротам перехватил Мартинес.
  • 35'
    Тирни сходил к скамейке запасных и что-то объяснил помощнику Марку Силвы.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      34'
      Рид на чужой половине поля схватил руками Рэшфорда и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      33'
      Фернандеш слева вывел к воротам Марсьяля. Антони пробил в Лено. Бернд не удержал мяч, но успел его догнать у линии ворот.
    • Опасный момент
      32'
      Уилсон справа сместился к центру и с восемнадцати метров пробил под перекладину. Де Хеа кулаками отбил мяч.
    • 31'
      Лено забрал мяч в руки после заброса Рэшфорда слева к воротам.
    • 30'
      Эланга на правом фланге не смог обыграть Робинсона, но заработал угловой удар.
    • Офсайд
      29'
      Перейра справа прострелил к воротам, где Уилсон находился в офсайде.
    • Травма, повреждение
      28'
      Проблемы с поясницей у Перейры. Андреас посидел на газоне. Арбитр и в этот раз медиков вызывать на поле не стал.
    • 27'
      Прострел Винисиуса слева в штрафную площадь заблокировал Мартинес.
    • 26'
      Рид справа прострелил на Виллиана, который в касание не смог перевести мяч на Винисиуса.
    • 25'
      Виллиан слева обыграл Маласию, но на подстраховке уверено сыграл Каземиро, выбив мяч на чужую половину поля от своей штрафной площади.
    • Офсайд
      24'
      Рэшфорд из офсайда в упор пробил в Лено.
    • 23'
      Виллиан слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      22'
      Перейра разыграл угловой удар с партнёрами. Навес Андреаса слева в штрафную площадь соперники п ерехватили.
    • 21'
      Прострел Виллиана слева в центр штрафной площади перехватил Эриксен.
    • 20'
      Каземиро от центрального круга решил пробить по воротам. Лено успел отойти назад и поймать мяч.
    • Травма, повреждение
      19'
      Рэшфорд в борьбе с Пальиньей в центре поля получил удар по затылку. Арбитр встречу остановил, но медиков вызывать на поле не стал.
    • 18'
      Виллиан перед штрафной площадью сделал неточный пас на Винисиуса.
    • 17'
      Заброс Рида по правому флангу вперёд перехватил Шору.
    • 16'
      "Фулхэм" по левому флангу отправился вперёд. Виллиан упустил мяч за боковую линию.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ЭРИКСЕН!!! Марсьяль слева отправил вперёд Фернандеша, прострел которого к дальней штанге удачно завершил Эриксен.
    • Угловой
      14'
      Эриксен разыграл угловой удар с Фернандешем. Навес Кристиана к воротам соперники перехватили.
    • Офсайд
      14'
      Фернандеш оказался в офсайде.
    • 13'
      Пальинья в центре поля в подкате смог чисто выбить мяч у Рэшфорда.
    • 13'
      Пас Виллиана справа в центр по линии штрафной площади перехватил Линделоф.
    • 12'
      Марсьяль не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Линделофа.
    • Угловой
      11'
      Разыграли гости первый угловой удар в матче. Навес Шоу слева в штрафную площадь прервал Рим.
    • 10'
      Рэшфорд с Марсьялем слева убежали вперёд. Диоп успел помешать Антони нанести удар по воротам с пятнадцати метров.
    • 9'
      Хозяева активно прессингуют соперника га чужой половине поля.
    • 8'
      "Фулхэм" побыстрее доставляет мяч в линию атаки. Робинсон и Виллиан активны на левом фланге.
    • 7'
      Гости пока ограничиваются контролем мяча на своей половине поля. Обостряющих передач вперёд у "красных" нет.
    • 6'
      Винисиус слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. Де Хеа ногами отбил мяч после небольшого рикошета от партнёра.
    • Фол, нарушение
      5'
      Эриксен на чужой половине поля прихватил руками Рида.
    • Фол, нарушение
      4'
      Каземиро у центрального круга получил по ногам от соперника.
    • 3'
      Уилсон с Перейрой продвинулись вперёд по правому флангу и упустили мяч за боковую линию поля.
    • 2'
      "Фулхэм" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Фулхэм
    9.2% (13)
    Ничья
    16.3% (23)
    Манчестер Юнайтед
    74.5% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.17% (89)
    Меньше
    25.83% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    48.2% (68)
    1:1 Ничья
    11.3% (16)
    2:1 Фулхэм
    5.7% (8)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    5% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.3% (6)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
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