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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Фулхэм
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 45
Фулхэм 11.1% (5)
X 8.9% (4)
Манчестер Юнайтед 80% (36)
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Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.10
4.05
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
6 побед 0 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

20 матчей

10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.7

Среднее время на гол

100
128

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.5
2.3

Среднее время на гол

36
39

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 9 (3) 0.64
Рид Бобби 3 0.21
Перейра Андреас 2 (1) 0.14
Рид Харрисон 2 0.14
Пальинья Жоау 2 0.14
Виллиан Боргес 1 0.07
Адарабиойо Олуватосин 1 0.07
Диоп Исса 1 0.07
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 4 0.31
Антони 3 0.23
Марсьяль Антони 2 (1) 0.15
Фернандеш Бруну 2 0.15
Санчо Джедон 2 0.15
Каземиро Карлос 1 0.08
Роналду Криштиану 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 5 0
Тете Кенни 5 0
Рид Харрисон 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Перейра Андреас 3 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Фред Сантос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Антони 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
4
Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
8
Фулхэм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
5
38%
1
20%
76-90

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
12%
5
24%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
7
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0
Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
5
8
4
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм Заявка 14 8 2 4 27 - 18 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 4 4 25 - 16 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 17 - 8 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Фулхэм 11.1% (5)
    X 8.9% (4)
    Манчестер Юнайтед 80% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.10
    4.05
    4.05
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Фулхэм
    11.1% (5)
    Ничья
    8.9% (4)
    Манчестер Юнайтед
    80% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (36)
    Меньше
    18.18% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    55.6% (25)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.9% (4)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
    2:1 Фулхэм
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.4% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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