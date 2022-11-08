Тур: 16. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Тирни Пол
Позже
История личных встреч
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
6 побед 0 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 14 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
20 матчей
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.7
Среднее время на гол
100
128
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.5
2.3
Среднее время на гол
36
39
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|9 (3)
|0.64
|Рид Бобби
|3
|0.21
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.14
|Рид Харрисон
|2
|0.14
|Пальинья Жоау
|2
|0.14
|Виллиан Боргес
|1
|0.07
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.07
|Диоп Исса
|1
|0.07
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.31
|Антони
|3
|0.23
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.15
|Фернандеш Бруну
|2
|0.15
|Санчо Джедон
|2
|0.15
|Каземиро Карлос
|1
|0.08
|Роналду Криштиану
|1
|0.08
|Фред Сантос
|1
|0.08
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|5
|0
|Тете Кенни
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
4
Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
6
8
Фулхэм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
5
38%
1
20%
76-90
Забито
21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
26
21
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
12%
5
24%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
7
27%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0
Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Результаты матчей
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
77
58
410
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 11
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|14.
|Лестер
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 15
|14
|17.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 19
|6
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Фулхэм
11.1% (5)
Ничья
8.9% (4)
Манчестер Юнайтед
80% (36)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (36)
Меньше
18.18% (8)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
55.6% (25)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.9% (4)
0:2 Манчестер Юнайтед
6.7% (3)
2:1 Фулхэм
6.7% (3)
1:1 Ничья
6.7% (3)
0:3 Манчестер Юнайтед
4.4% (2)
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